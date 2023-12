Magaly Medina elogió vestido de Cassandra Sánchez: “Es un homenaje a su mamá, me pareció un bonito gesto”

Magaly Medina elogió vestido de Cassandra Sánchez. (Composición: Infobae)

Durante la emisión del programa “Magaly TV La Firme” del 21 de diciembre, Magaly Medina comentó con detalle el enlace matrimonial civil de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. La presentadora de ATV se centró en la descripción del vestido de la hija de Jessica Newton, señalando los aspectos que consideró destacables de la prenda y aquellos que no cumplieron sus expectativas en lo que respecta al atuendo nupcial.

Uno de ello, fue cuando la presentadora elogió el hecho de que Cassandra se inspire en su madre, la exreina de belleza, para su vestido de novia. Para la conductora, fue un gesto significativo que la ahora esposa de Deyvis optara por un diseño que rememoraba el que su madre utilizó en su propia boda religiosa con Fernando Sánchez de Lamadrid.

“El vestido me hacía acordar al vestido de novia que usó cuando se casó por religioso su madre, Jessica Newton. Ese cuello alto, subido, era como una especie de homenaje a su mamá. Me pareció un bonito gesto, un detalle significativo, ese cuellito levantado. La diseñadora del vestido fue Cinthia Vigil”, sostuvo la periodista este 21 de diciembre.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Asimismo, la conductora, manteniendo su característico enfoque crítico, también señaló que el uso de un vestido de manga larga por parte de Cassandra Sánchez no era acorde con la temporada de verano que se avecina. También hizo una comparación entre el atuendo de la exmodelo y los vestidos de manga corta que lucieron algunas invitadas, incluida su madre.

“Me hubiera gustado un vestido no de manga tan larga porque estamos ya entrando al verano. Hasta yo a veces cuando estoy así (sin mangas) me voy a un cóctel, sus invitadas mismas también estaban descubiertas, con manguita corta. Hasta su suegra estaba con manguita corta, la mamá de ella con manguita corta”, sostuvo la periodista desconcertada.

Vale indicar que, la pareja conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De la Madrid se unieron en matrimonio civil, el cual se llevó a cabo en una ceremonia privada celebrada en un prestigioso hotel de Miraflores durante la tarde del jueves 21 de diciembre. La hora pautada para el enlace era las seis de la tarde, y el evento contó con la asistencia de numerosas celebridades del entorno del espectáculo. El ‘Bomboncito de la cumbia’ hizo su entrada al lugar del evento de la mano de su madre.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid a punto de casarse.

Valeria Piazza no se incomodó por el código de vestimenta de la boda de Cassandra y Deyvis

La conductora de televisión Valeria Piazza compartió en su cuenta oficial de Instagram información actualizada sobre su maquillaje y vestimenta para el matrimonio civil de Cassandra y Deyvis Orosco. A través de una transmisión en vivo, habló acerca del código de vestimenta y las restricciones impuestas a los atuendos de las asistentes al evento.

“Bueno, mi vestido era de otro color como les digo, y no era, o sea, tenía fondo azul, pero no sé vía tan azul, después cuando vi de nuevo la invitación que me escribió la wedding planner con el color de vestido, casi me voy para atrás porque no tenía ese color”, dijo en un inicio.

“Trato de hacerle caso a la novia, porque yo sé que están súper emocionadas y puede ser complicado si no tienes el color del vestido, pero me imagino que sí lo piden, es porque quiere la foto con ese color, o que vaya con la decoración con la fiesta, yo creo que no sé, no puse ninguna paleta de color en mi matri”, agregó.