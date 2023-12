Fiscal que Patricia Benavides removió sin motivo asume la coordinación del Equipo Especial Cuellos Blancos

Patricia Benavides y Magaly Quiroz

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, nombró como nueva coordinadora del Equipo Especial Cuellos Blancos a la fiscal Magaly Quiroz Caballero, quien fue separada abruptamente del caso a fines de setiembre último por la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Nombrar a la abogada Magaly Elizabeth Quiroz Caballero, como Fiscal Superior Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándola en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’; y, como Coordinadora General del referido Equipo Especial, con retención de su cargo de carrera”, se lee en la resolución 3566-2023-MP-FN suscrita por Villena Campana.

Juan Carlos Villena nombra a Magaly Quiroz como coordinadora del Equipo Especial Cuellos Blancos

De esta manera, Quiroz Caballero es reincorporada al caso a 2 meses de haber sido removida por Benavides bajo la excusa de “contar con un buen clima laboral”. La propuesta de retiro fue planteada por el excoordinador del Equipo Especial, Elmer Ríos, quien fue uno de los asistentes al cónclave de la extitular del Ministerio Público en la madrugada del lunes 27 de noviembre.

Un audio difundido por IDL-Reporteros reveló que nunca existió una razón concreta y motivada para separar a la referida fiscal del caso, pese a que ella llevaba la carpeta principal del caso Cuellos Blancos y estaba elaborando la acusación penal contra los investigados.

La grabación

Tras conocer que había sido removida del caso, la fiscal Magaly Quiroz conversó con el entonces coordinador Elmer Ríos. Ella buscaba conocer de primera mano porqué este había solicitado su salida a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Doctora, nadie le está diciendo que usted ha fallado en alguna cosa”, reconoce Ríos en el diálogo que Quiroz grabó por razones de seguridad. “No se olvide que estamos en un Equipo Especial, son prerrogativas de la fiscal de la Nación hacer este tipo de cambios. Es eso básicamente. No hay una causal (concreta para removerla) entiendo yo porque este es un Equipo Especial”, añadió.

Audio revela que Magaly Quiroz fue removido sin motivo alguno del Equipo Especial | IDL - Reporteros

La respuesta de Ríos no se condice con la resolución con la que se removió a Magaly Quiroz del Equipo Especial, ya que ahí se consigna que él fue quien propuso la remoción por la “especial necesidad de contar con un buen clima laboral, el mismo que debe estar dotado de un trato agradable y proactivo entre todos los integrantes del despacho fiscal”.

“Es que yo no podría darle una explicación al detalle. Lo único que le estoy diciendo es que son mejoras en la gestión, mejoras en el equipo desde la perspectiva de quien asume la dirección de este equipo. (...) No hay una razón en cuanto a su función, como usted dice: ‘¿Qué he hecho mal?’. Sino que se trata es también la visión que yo pueda tener a nivel de coordinación, más aún de se trate de un Equipo Especial”, respondió el excoordinador del caso Cuellos Blancos.

Fortalecen Equipo Especial

Uno de los anuncios del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, fue el fortalecimiento del Equipo Especial Cuellos Blancos.

“De hecho, se va a fortalecer el Equipo Especial Cuellos Blancos con el fin de impulsar el desarrollo y culminación de las investigaciones”, dijo Villena en su mensaje del 15 de diciembre.