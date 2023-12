Audio revela que Patricia Benavides removió arbitrariamente a fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

Audio revela que Magaly Quiroz fue removido sin motivo alguno del Equipo Especial | IDL - Reporteros

El coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos, Elmer Ríos, reconoció que la fiscal Magaly Quiroz, quien llevaba más de 2 años investigando a la organización criminal, fue removida sin motivo alguno por “prerrogativas de la fiscal de la Nación”, Patricia Benavides, de acuerdo con el audio difundido por IDL-Reporteros.

La grabación data del último 29 de setiembre, día en que Quiroz tomó conocimiento a través de El Peruano que Benavides la había removida del Equipo Especial, a pedido de Elmer Ríos, por la “especial necesidad de contar con un buen clima laboral”.

En el audio, Quiroz reclama al aún coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos y exige saber los motivos por los que solicitó que sea retirada del caso a pocos meses de que venza el plazo para concluir la investigación y formular acusación penal contra los investigados.

“Doctora, nadie le está diciendo que usted ha fallado en alguna cosa”, admite Ríos en la conversación que la fiscal grabó por razones de seguridad. “No se olvide que estamos en un Equipo Especial, son prerrogativas de la fiscal de la Nación hacer este tipo de cambios. Es eso básicamente. No hay una causal (concreta para removerla) entiendo yo porque este es un Equipo Especial”, agregó.

Patricia Benavides y Magaly Quiroz

Luego, Magaly Quiroz le increpa al coordinador ya que, de acuerdo con la resolución que la remueve del caso, él envió un oficio a Patricia Benavides solicitando retirarla.

“Es que yo no podría darle una explicación al detalle. Lo único que le estoy diciendo es que son mejoras en la gestión, mejoras en el equipo desde la perspectiva de quien asume la dirección de este equipo. (...) No hay una razón en cuanto a su función, como usted dice: ‘¿Qué he hecho mal?’. Sino que se trata es también la visión que yo pueda tener a nivel de coordinación, más aún de se trate de un Equipo Especial”, responde.

Cercanía con Patricia Benavides

El fiscal Elmer Ríos sería allegado a la suspendida exfiscal de la Nación. Tanto sería así que fue uno de los fiscales que acompañó a Patricia Benavides en la madrugada del lunes 27 de noviembre, horas antes de que el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder ejecute la operación “Valkiria V” donde se detuvo al exasesor Jaime Villanueva.

Ya con Juan Carlos Villena en el cargo, Ríos aún continúa en la coordinación del Equipo Especial Cuellos Blancos. No obstante, sería removido, de acuerdo al anuncio del fiscal de la Nación del último viernes.

Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, envía mensaje

En un mensaje difundido en los canales de la Fiscalía, Villena dio a conocer que su gestión fortalecerá el Equipo Especial y aseveró que la designación de los fiscales coordinadores priorizará criterios de antigüedad, rango jerárquico y especialidad.

Ejemplo de ello fue la remoción de la fiscal Marena Mendoza Sánchez, a quien Patricia Benavides le había encargado la coordinación del Equipo Especial Lava Jato pese a que no es una fiscal penal. Benavides la puso en el cargo luego de que la Autoridad Nacional de Control suspendió por 8 meses a Rafael Vela, proceso en el que habría intervenido la exfiscal de la Nación.