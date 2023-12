"¡La has cag*do!": congresista Wilson Soto es duramente increpado por pobladores de Huancavelica

El congresista de la república, Wilson Soto, de Acción Popular, protagonizó un incómodo momento en la comunidad de Chanquil, en la provincia de Acobamba, región Huancavelica. En su semana de representación, llegó hasta este rincón del país, pero la población le mostró su repudio y lo terminó expulsando, tras acusarlo de ‘alinearse’ a la presidenta Dina Boluarte y de ser parte del sonado caso Los Niños.

Un grupo de hombres y mujeres encaró fuertemente al legislador acciopopulista por su desempeño como su representante en el Congreso de la República. En un video difundido por el portal Huanca York Times, se notó a los pobladores visiblemente enojados con la presencia de Soto, quien solo atinó a escucharlos.

Inmediatamente, al verlo descender su camionera, el grupo rodeó al congresista del ‘partido de la lampa’ y empezó a expresarle su malestar. El principal reclamo de la ciudadanía fue que se habría puesto de espaldas al pueblo y a favor de los intereses de la mandataria peruana. “¡Comprado!” y “¡Rata!”, fueron alguno de los adjetivos que le lanzaron.

En plena semana de representación, el legislador de Acción Popular fue expulsado de la localidad de Chanquil. (Congreso)

“¿A qué has venido, Wilson? ¿Tienes cara todavía? Tú tienes hocico, oye. Vienes tan descaradamente, Wilson. Te hemos apoyado, nunca seas así. ¿A qué has venido?”, le reclamó uno de los pobladores huancavelicanos.

Mientras el congresista Soto lo miraba, el mismo hombre agregó: “Has enterrado a toda la juventud, Wilson. La has cagado, en serio. A toda la juventud la has cagado. A toda tu familia la has fregado. A tu cuñado, amigos, a todos has cagado. ¡Lárgate, nunca vuelvas!”.

Otro poblador, de avanzada edad, se sumó al reclamo: “¿No te da vergüenza que el pueblo te repudie?. Una mujer también se espresó, muy molesta: “¡Basura, lárgate!”. En medio de esas frases también se escuchó: “Comprado, su amiga Dina Boluarte. Claro, que se ha vendido”.

En enero de este año, el Ministerio Público incluyó al congresista de Huancavelica, Wilson Soto, en la investigación por el denominado caso los Niños. (Andina)

La situación se volvió insostenible y a Wilson Soto no le quedó más que subir a su camioneta, mientras era escoltado por un par de agentes de la Policía Nacional, y partir. Una patrulla lo siguió por temor a que le arrojaran algún objeto contundente.

Antes le pasó lo mismo

En setiembre de este año, también en su semana de representación, el congresista de Acción Popular sintió el repudio de la población huancavelicana. Tuvo huir abordo de una patrulla de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Angaraes, por el rechazo que mostró en su contra la ciudadanía.

En medio de gritos de ‘¡traidor!’ y ¡fuera, Wilson!’, el congresista de Acción Popular no tuvo más opción que subir raudamente al vehículo oficial y huir del lugar. Los pobladores le lanzaron huevos a la luna de la camioneta del serenazgo.

Botan a congresista Wilson Soto de Huancavelica

“No va a salir. Se ha camuflado, sabe que va a recibir su huevo”, dice uno de los presentes, momentos antes de que el legislador acciopopulista dejara el lugar.

El lugar fue fuertemente resguardado por serenos, policías y la seguridad personal del parlamentario, quien ha sido cuestionado por la población, debido a sus votaciones y comentarios en aparente respaldo al bloque más radical de derecha.