Congresista Edwin Martínez es atacado con piedras y tierra durante su visita a Arequipa

Congresista Edwin Martínez es resguardado por miembros de la PNP tras ser atacado. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

El congresista Edwin Martínez Talavera llegó a Arequipa para participar de un evento en Apipa, pero los ciudadanos de esta zona sur del país rechazaron su presencia. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de los ataques que recibió el representante de Acción Popular que terminaron en agresiones físicas en su contra. Sin embargo, no es la primera vez que el legislador enfrenta el repudio de sus electores.

“¡Fuera!”, se oye decir al grupo de ciudadanos reunidos alrededor de un escenario del que bajaba Martínez. Este apenas pudo caminar unos pasos pues quienes lo rodeaban empezaron a lanzarle puñados de tierra y otros hacían los mismo con las piedras que encontraban en el lugar. El acciopopulista no dudó en dar media vuelta para retornar a la tarima en la que fue asistido por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ciudadanos de Apipa lanzaron piedras y tierra al representante de Acción Popular.

Una publicación de Arequipa Virtual muestra al congresista resguardado por miembros de las fuerzas del orden y escondido tras un bloque que impedía que otros ciudadanos le lanzaran cualquier tipo de objetos. “¡Está borracho!”, decía uno de los amnifestantes al notar que el representante de Acción Popular estaba con los ojos cerrados y recostado en una silla como si no pudiese valerse por si mismo.

“¿Dónde está tu pueblo?”, “¡Hazte el muertito!”, decían otros pobladores al mismo tiempo que más efectivos de la PNP se acercaban para atender el hombre cuya mano en el aire empezaba a temblar. Las imágenes muestra que Martínez logró abrir los ojos er intercambiar palabras con los policías que lo rodeaban, pero hasta el momento no se ha logrado confirmar si se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El representante de Acción Popular, Edwin Martínez, suma un nuevo enfrentamiento con la población a su larga lista de desencuentros. (Video: Arequipa virtual)

Las agresiones contra el congresista miembro de la bancada de Acción Popular ocurren en la región donde tan solo dos años atrás fue el candidato más votado de su partido con 16,372 votos. El partido de la lampa obtuvo el 9.5% del total de votos válidos, solo por detrás de agrupaciones como Perú Libre y Avanza País. María Aguero, también representante de Arequipa, ha sido rechazada por la población en ocasiones anteriores.

Caso previo

En redes sociales circula un video en el que se ve a Edwin Martínez corriendo por las calles de la ciudad blanca, acompañado por su equipo de seguridad. Un ciudadano intentó lanzarle un huevo que tenía escrito el nombre de Edwin Martínez. Sin embargo, el intento no tuvo éxito.Ambos individuos comenzaron a intercambiar golpes hasta que los agentes de la PNP intervinieron para proteger al miembro de la bancada de Acción Popular.

Edwin Martínez se pelea en Arequipa con manifestante

La imágenes registradas por los testigos del enfrentamiento dan cuenta de que el parlamentario terminó con el polo destrozado y fue salvado por los agentes del orden quienes reprimieron al atacante. Una vez resguardado, se dirigió a su vehículo saludando y sonriendo a quienes le lanzaban insultos. En su intento por dar explicaciones de la pelea, el legislador apeló a comentarios homofóbicos.

“Antes de ser político, soy un ser humano, y lo que más amo en la vida es mi mamá, mi hija y la mujer que comparte sus días conmigo. Este señor empezó a mentarme la madre”, dijo el legislador en una entrevista con Exitosa. “A mí me pueden decir lo que quieran, ladrón u homosexual, lo que quieran, pero sí me afecta que me menten la madre. Es la única forma que me puedan sacar de mis casillas”, continuó. Los ataques contra Martínez son constantes durante cada visita a Arequipa.