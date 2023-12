Mario Cortijo califica de “clasistas y racistas” las críticas contra su elección en bioserie de Deyvis Orosco

Mario Cortijo se pronuncia sobre las críticas contra su elección en la bioserie Tu nombre y el mío.

El nombre del actor Mario Cortijo sonó fuerte en estas últimas semanas luego que apareciera en la promoción de la bioserie de Deyvis Orosco, ‘Tu nombre y el mío’, en una preventa de América TV. Muchas fueron las reacciones cuando se supo que sería él quien encarne al cantante de cumbia. Si bien es cierto, se ha destacado su trayectoria en las tablas y televisión, la productora Michelle Alexander fue duramente criticada por elegirlo como protagonista, aduciendo que no se parece en nada al ‘bombocito de la cumbia’.

Te puede interesar: Jessica Newton y el preciso momento en que se emociona al ver a Cassandra Sánchez vestida de novia: “Lloré de felicidad”

Incluso, las comparaciones no se hicieron esperar, indicando que el actor es mucho más guapo que Deyvis Orosco, y que se debió elegir a alguien con “características similares”.

En conversación con Infobae Perú, Mario Cortijo no dudó referirse al tema y expresar su malestar, calificando estos comentarios de “clasistas y racistas”. El actor, productor y profesor de teatro señaló también que su participación en la serie aún no ha sido confirmada.

Te puede interesar: ¿Por qué Jessica Newton quiere que la boda religiosa de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco no sea en Perú?

¿Cómo recibiste la propuesta de encarnar a Deyvis Orosco en la bioserie?

Me pidieron hacer un casting y luego me llamaron para hacer pruebas de vestuario y de peinado, de imagen. Luego fui seleccionado para grabar el tráiler, el que vieron todos en la preventa de América TV. Fueron dos días de rodaje dirigidos por la propia Michelle Alexander. Días muy intensos, pero al final se logró un producto bueno.

Michelle Alexander escogió a Mario Cortijo para interpretar a Deyvis Orosco en bioserie. Instagram.

¿Y cómo tomas que hayan criticado tu elección por ser “más guapo” que el propio Deyvis Orosco?

Te puede interesar: Deyvis Orosco se corrige luego del desatinado comentario sobre el aumento de peso de Cassandra Sánchez

Me hace pensar sobre los cánones de belleza. Como sociedad todavía seguimos creyendo que se puede opinar sobre el cuerpo de la otra persona o sobre el físico. Me hace pensar que muchas veces esos cánones de belleza que tenemos, estereotipados, responden a un clasismo y a un racismo bastante interiorizado en las personas que opinan eso.

¿Te ha afectado que tu nombre haya sonado tanto en este tipo de comparaciones?

No, en absoluto. Creo que uno como artista sabe en qué tipo de medios se mueve y a mí no me afecta. Y si ese es el objetivo, afectar a alguien de forma personal, creo que ahí se deberían plantear: ¿Por qué alguien buscaría afectar de forma personal a alguien? Imagínate que opinen de tu cuerpo en televisión nacional todo el tiempo, o de tu cara. Más bien, creo que las personas que comentan eso, no tendría por qué hacerlo, porque sabes también de quién viene.

¿Quién es Mario Cortijo, el actor que interpretará a Deyvis Orosco en su serie biográfica ‘Tu nombre y el mío’? Instagram.

¿Te refieres a Magaly Medina?

No, en general. Creo que las personas que hablan del físico, del cuerpo de los demás, no deberían hacerlo. Y deberíamos en todo caso replantearnos de dónde vienen, o cómo aprendimos lo que es bello y lo que es feo. Y es que detrás de esas opiniones también se esconde un prejuicio racial.

Deyvis Orosco minimiza crítica de Magaly y se siente confiado del éxito de su serie. | Composición/Instagram/Difusión

Cuéntame, para interpretar a tu personaje, ¿has conversado con Deyvis?

No, en absoluto. A mí me contrataron para grabar un teaser. Fueron dos días de rodaje y se logró realmente un resultado extraordinario a nivel actoral. Solamente fue eso. No ha habido nada más.

¿Aún no se sabe si serás tú quien interprete a Deyvis Orosco en la bioserie?

Estamos en conversaciones y a mí me encantaría que se pueda concretar, porque creo que ya hay mucha expectativa, ha causado bastante revuelo en la opinión pública, entonces imagínate cuando empiece. Creo que sería increíble poder hacerlo, pero no ha habido nada más por el momento. Si es que se diera la oportunidad, yo gustoso. La gente debe saber que actuar no es exactamente parecerte físicamente a alguien, porque así no existirían los actores. Creo que actuar implica representar, entender la complejidad de la naturaleza humana y poder representarla a través del arte de la expresión.

Deyvis Orosco: ¿Quién interpretará al cantante en la nueva serie ‘Tu nombre y el mío’ de América TV?. América TV.

Ha habido muchas críticas sobre tu elección, no por tu trabajo, sino porque no te pareces físicamente a Deyvis...

No es importante ser idéntico a una persona. Hay casos en los cuales se ha buscado eso, pero creo que en esta ocasión, lo que se está buscando es un buen actor que pueda representar la esencia de la naturaleza humana. La esencia de la conducta, del comportamiento.

Michelle Alexander te defendió ante las críticas y dijo que te eligió porque eres un buen actor. ¿Cómo lo tomas?

Me siento honrado de que crea eso. Y en todo caso, ahí yo tendría que responder a sus expectativas, con mucho estudio, con mucha disciplina. Es algo que he venido haciendo en los últimos trabajos que he hecho en este año.

Respecto a tu falta de parecido físico con Deyvis, indicó que los maquilladores y profesionales harán su trabajo para caracterizarte…

No sería la primera vez, sobre todo en procesos teatrales. Hay mucha transformación física, visual. Y reitero, un buen actor no es aquel que se parece a alguien, un buen actor es aquel que pueda entender y comprender la naturaleza de la conducta humana y poder representarla con destreza a través del arte de la expresión. Hay obviamente una caracterización física, pero creo que eso no es lo primordial.

Magaly Medina indignada por caracterización de Mario Cortijo por Deyvis Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Y qué le podrías decir a Deyvis que ha defendido también tu participación en la serie?

Le diría ‘gracias’. Yo no sé realmente cómo serán los roles en este proyecto, pero gracias por apostar por mí, por mi trabajo principalmente. Creo que cualquier persona quiere que, sobre todo si es una autobiografía, se le haga justicia a la hora de interpretarlo. Yo solo dejaré que el trabajo hable por mí.

¿Conocer la carrera de Deyvis Orosco?

Por supuesto. Cuando me contrataron para hacer el teaser, también investigué. Estudié cada uno de sus movimientos, de su ritmo corporal, su ritmo exterior e interior, con el fin de poder actuarlo y capturar su esencia. Sé el artista que es.

¿Y tú qué tal cantas?

Bueno, soy un actor que canta, no soy un cantante que actúa. Si se da el proyecto, vamos a ver si voy a cantar en vivo o no. En todo caso estoy preparado para poder hacerlo. Sin embargo, todas las decisiones las toma producción.