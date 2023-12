Deyvis Orosco defiende al actor de su serie tras críticas de Magaly por diferencias en la apariencia física

Magaly Medina indignada que Mario Cortijo personifique a Deyvis Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

El cantante de cumbia Deyvis Orosco no se quedó callado ante las burlas de Magaly Medina, quien se mofó de las diferencias físicas entre él y el actor Mario cortijo que lo interpretará en su serie biográfica. El ‘Bomboncito de la cumbia’ le respondió con firmeza y también le puso un alto al ser ninguneado.

Todo inició cuando la figura de ATV presentó en su programa de farándula el avance oficial de la serie ‘‘Tu nombre y el mío’, que se estrenará próximamente en América Televisión.

La comunicadora no dudó en comparar el aspecto del artista con el del joven intérprete. “La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo”, dijo la presentadora de televisión.

También, hizo hincapié en que él debería haber construido su propio nombre en la música y no valerse constantemente del legado de su padre, Johnny Orosco, y el Grupo Néctar. Aseguró que el interés del público en el joven se mantiene principalmente por la memoria de su progenitor y no por sus propios méritos.

“Y él todavía habla de que somos cuatro generaciones. ¿Cuál generación? Si él sigue viviendo de Johnny Orozco, hasta lo ha resucitado con la inteligencia artificial, para seguir viviendo de su padre”, indicó.

Deyvis Orosco se defiende de críticas

En declaraciones a un medio local, el cantante se pronunció este sobre las críticas que ha generado la próxima serie sobre su vida, producida por Michelle Alexander. Las declaraciones respondieron, en particular, a los comentarios negativos de la figura de ATV.

Deyvis Orosco se mostró comprensivo ante la falta de conocimiento de la conductora sobre su vida personal y aseguró estar orgulloso de sus raíces peruanas. Además, resaltó que el hablar de alguien es señal de relevancia dentro del medio

“No los puedo culpar porque no conocen, que alguien haga un comentario sobre algo que no sabe... qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil”, manifestó el ‘Bomboncito de la cumbia’.

También, se refirió a los constantes ataques de su apariencia física y minimizó este tipo de comentarios que existen si alguien es mediático. “Los que estamos en el medio tenemos que entender que se habla de todo el mundo, esto es parte de lo que nos toca”, agregó a Trome.

Responde ataques a su pareja

Frente a las críticas a Cassandra Sánchez de Lamadrid por su apariencia física, el cantante expresó su amor y admiración por ella, subrayando la importancia de valorarse por lo que se es y no por las opiniones externas.

“Mi esposa es una mujer increíble, es una madre increíble y solamente ella sabe por qué está así, que se me culpe a mí, es lo que toca, yo no tengo nada que ver”, resaltó el hijo de Johnny Orosco.

Finalmente, remarcó que no hablará mal de Magaly Medina ni de nadie más por respeto y caballerosidad, haciendo énfasis en su trabajo duro durante los últimos años. “La gente tiene que sacar sus propias conclusiones, yo no voy a hablar mal de nadie, no me interesa”, indicó.

¿Deyvis Orosco actuará en serie?

Por otro lado, Deyvis Orosco aclaró que no tendrá participación como actor en la serie que relatará su vida. En esa línea, resaltó que estuvo enfatizado su enfoque en el ámbito empresarial durante los últimos años.

Reconoció, también, que el regreso a la exposición mediática implica ser objeto de comentarios, a lo cual se muestra indiferente, concentrándose en su trabajo y lo que este representa.