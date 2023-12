Michelle Alexander explica los motivos por los que escogió a Mario Cortijo para interpretar a Deyvis Orosco: “Es un buen actor”

Michelle Alexander explica los motivos por los que escogió a Mario Cortijo para interpretar a Deyvis Orosco. Instagram.

Desde que se conoció que el actor Mario Cortijo interpretará a Deyvis Orosco en su bioserie ‘Tu nombre y el mio’ a cargo de ‘Del Barrio Producciones’, muchos criticaron el poco parecido físico que tiene con el ‘Bomboncito de la cumbia’, la principal detractora ha sido Magaly Medina.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó en su programa que las diferencias saltan a la vista y que la producción no ha tenido una decisión acertada al escoger un actor con rasgos físicos totalmente diferentes al cantante de cumbia.

“Qué mal casting. Ese chico es guapo. La diferencia va a ser insalvable. La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo. Ósea, no hay ningún punto de comparación”, dijo la periodista.

Ante ello, Michelle Alexander, la productora y directora general de la casa realizadora, explicó a Infobae Perú los motivos por los que escogió al actor de 28 años, que es recordado por su papel de ‘Julito’ en la serie ‘De vuelta al Barrio’ que se trasmitió por América TV.

“Es un buen actor, creo que puede dar perfectamente al personaje. Además, quiero señalar a aquellas personas que son ignorantes en el tema, cuántas películas y cuántas series de personajes de la vida real, o que han existido, han sido interpretadas por actores que con la cara lavada no se parecen. Pero, para eso existen profesionales del maquillaje y de caracterización que hacen que tengas un parecido relativo”, detalló en la conferencia de prensa de ‘Luz de Esperanza’.

La cuñada de Ethel Pozo señaló que no le interesa responderle a Magaly Medina porque considera que no es una mujer que sepa de producciones cinematográficas. “No le tengo que decir nada, por qué no me interesa lo que diga. En lo absoluto. No puedo responderle a alguien que no sepa nada de ficción. No tengo nada que decir”, expresó.

Por otro lado, Michelle Alexander dio su punto de vista acerca de los comentarios discriminatorios que hay entre la unión de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid quienes están a pocos días de casarse en una ceremonia civil.

Expresó que las personas que piensan así son acomplejados y que no son conscientes que el Perú es un país multicultural. “El Perú es un país de mixturas e interracial. Es una estupidez pensar eso. En un país multicultural hablar que el gringo que se casa con el mestizo eso es del Ku Klux Klan y si no es eso, eres acomplejado. Eso ni siquiera lo miro. Yo no hablo de eso”, indicó.

Por otro lado, señaló que precisamente esas diferencias son la inspiración de las mejores novelas y ficciones. “Es la base de las grandes novelas. El rico que se enamoraba de la chica pobre, como en ‘Natacha’, ‘Simplemente María’, está en todas las ficciones. Hablar de eso del mestizo que se casa con rubiciecita y hacer un escándalo de eso es vivir en la vida de carreta”, terminó.

Michelle Alexander llama ignorante a Magaly Medina por criticar su serie sobre Deyvis Orosco. | Composición/difusión América TV/ATV

Michelle Alexander resaltó los logros de Deyvis Orosco

Por otro lado, Michelle Alexander contó a Infobae Perú de qué va a tratar su próxima producción para el 2024, llamado ‘Tu nombre y el mío’, una serie inspirada en la vida del cantante Deyvis Orosco, hijo de Johnny Orosco, quien fue líder del Grupo Néctar y perdió la vida en un accidente en Argentina.

La productora aclaró que la teleserie tocará temas desde como fue la relación entre Deyvis y su padre y cómo influyó en su gusto por la música. Además del trágico accidente donde perdieron la vida la mayoría de los integrantes de la orquesta de cumbia.

“Estamos contando la historia de Deyvis a partir del papá y cómo empieza el tema la música y cómo su padre influye en él. Vamos a contar desde años antes de la tragedia y cómo era la relación del padre con el niño”, detalló para este medio.

Con respecto a las críticas que desmerecen los logros de Deyvis Orosco, Michelle Alexander respaldó la trayectoria del cantante de 37 años y resaltó sus logros en su carrera musical y en su vida.

“Para nadie es un secreto que lamentablemente la carrera de Deyvis Orosco creció a partir de la muerte de su padre, que fue una gran tragedia. Pero, él tuvo la capacidad y la obligación de tener que sacar adelante a su familia porque se quedó sin su padre. También tuvo la responsabilidad de convencer a todos para seguir con el grupo, se profesionalizó, aprendió a cantar y varias cosas más”, explicó.

Y recordó que la pareja de Cassandra Sánchez fue uno de los primeros en realizar grandes shows en sus conciertos de cumbia de talla nivel internacional. “Fue el primero que hizo un gran espectáculo de la cumbia. Hizo un gran show, un espectáculo de luces, colores a nivel de los grandes concierto de rock”, finalizó.