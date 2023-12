Mávila Huertas y su despedida de Panorama: conductora reemplazará a Juliana Oxcenford en ATV

Mávila Huertas ser despide de Panorama. Panamericana TV

Este domingo 17 de diciembre, Mávila Huertas se tomó unos minutos de su programa Panorama para dar sus palabras de despedida. Como se recuerda, la propia Juliana Oxenford anunció que será la figura de Panamericana TV quien la reemplazará en ATV después que la televisora decidiera no renovarle el contrato para seguir con Al estilo Juliana en el 2024.

“Quería compartir con ustedes y anunciarles que este es el último domingo en el que los acompañaré en Panorama y agradecerles la confianza, la confianza depositada y la sintonía que domingo a domingo ustedes nos han regalado”, dijo Mávila Huertas.

De inmediato, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos comentaron sobre la salida de la periodista y su paso a ATV, mientras que otros especularon que la rubia podría tomar el lugar de Mávila Huertas en Panamericana.

“Mavila Huertas está lista para ser el nuevo jale de canal 9 y reemplazar a Juliana Oxenford”, “Esperemos que la Oxenford no entre a conducir Panorama”, “La verdad, tus inclinaciones políticas las detesto, pero tu estilo sereno y tranquilo es mucho más tolerable que el de Juliana Oxenford”, “Ahora va a tomar el programa del 9 de Juliana Oxenford”, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

Antes de despedirse de ATV, Juliana Oxenford se mostró bastante fastidiada al contar que Mávila Huertas tomaría su lugar y nunca le dijo nada, pese a que había hablado por teléfono días antes.

¿Qué dijo Juliana Oxeford sobre Mávila Huertas?

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Juliana decidió revelar detalles sobre su salida de ATV y su comunicación con Mávila Huertas. Oxenford relató que, al enterarse de la posible salida de Drusila Zileri, anterior conductora de ATV, sugirió a la gerenta de prensa considerar a Huertas como reemplazo, elogiando su formalidad y corrección de la profesional.

Oxenford, creyendo que serían compañeras en ATV, se comunicó con Huertas para informarle sobre la posibilidad de trabajar juntas. Sin embargo, la revelación de que Mávila ya había firmado contrato como su reemplazo dejó a Juliana muy sorprendida. La conductora señaló que su colega está en todo su derecho de aceptar o no lo que le conviene a su carrera profesional, sin embargo, no le pareció ético que no le dijera nada sobre ello.

Juliana precisó que la comunicación con Mávila la tuvo cuando no sabía que no le iban a renovar contrato para el 2024.

“Le escribo a Mávila porque la conozco, le digo ‘oye, entrarías al 9, seríamos compañeras’ y yo no sabía que la otra había firmado para reemplazarme, que ella está en todo su derecho de evaluar cualquier tipo de oferta de trabajo, como yo estoy en mi derecho”, indicó Juliana Oxenford.

No obstante, y tratando de mostrarse lo más transparente posible, Juliana Oxenford expresó su decepción al descubrir que Mávila Huertas no había sido honesta con ella, prefiriendo ocultar la verdad hasta que ya había firmado contrato con ATV. Incluso, cuenta la rubia, su colega le respondió que su prioridad era la radio.

“Si a mí me llaman mañana para Punto Final, lo primero que haría es conversar con Mónica Delta por un tema de respeto, de cariño. Yo le había escrito y me lo negó, después le digo ‘oye no me mientes, me acaban de decir que yo no voy más y que vienes tú’. Y me dijo ‘no, mi prioridad es la radio, Mávila ya está con la maleta lista en la avenida Arequipa, lista para entrar al canal, que le vaya bien y que respete al equipo hermoso que yo dejo”, dijo bastante molesta.

La despedida de Juliana Oxenford de ATV

En su despedida de Al estilo Juliana, la periodista señaló que no entendía las razones de su retiro de ATV, sin embargo, estaba segura de que regresaría muy pronto a través de otro canal u otra plataforma.

“Esta es la última emisión de ‘Al estilo Juliana’. Hoy, 15 de diciembre, se acaba un ciclo, no por decisión mía, pero finalmente se cierra un ciclo aquí en ATV de casi 4 años más, 3 años en Latina. (...) Siete años después, me toca irme por motivos que hasta ahora yo no entiendo la verdad”, indicó la presentadora de TV, resaltando que siempre fue objetiva durante su trayectoria.