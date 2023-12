Juliana Oxenford contesta a Magaly Medina por burlarse de su salida de ATV y admitir que pidió su despido

Magaly Medina pidió el despido de Juliana Oxenford | Magaly TV La Firme. ATV

Juliana Oxenford no se quedó callada después de los duros comentarios de Magaly Medina, quien se burló de su excompañera en su último día de trabajo en ATV. El pasado 15 de diciembre, la ‘Urraca’ celebró que la rubia comunicadora haya presentado ‘Al Estilo Juliana’ por última vez, marcando así el cierre de su participación en el canal 9.

“Hoy mi comadre se despidió por una hora, pero toda una semana amenazó, difamó y vomitó barro, diciendo mentira y media. Dijo que hay una persona poderosa en televisión que ha pedido su cabeza. Vaya, vaya. Te diré una cosa Oxenford, y te lo puedo decir en tu cara porque no soy cobarde, yo no he pedido tu cabeza este año, pero sí cuando comenzaste con tu discurso castillista”, comentó en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina, quien aclaró que es partidaria de la derecha política, admitió que habló con los gerentes del canal cuando Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, “nadie le hizo caso y Juliana renovó contrato”. “Si yo fuera tan poderosa, en ese momento te hubieras ido y nos hubieras hecho mucho bien”, puntualizó.

Magaly Medina reconoce que pidió el despido de Juliana Oxenford. Captura/ATV

“Hoy convirtió su programa en una letrina, parecía cantina de mala muerte. Una mujer, llamándose a sí misma periodista con clase, inundó las pantallas de nuestro canal de lisuras. Pensó que estaba en una sala de su casa. Ese no es mi vocabulario. Y si lo digo fuera de cámara, no lo digo delante de la pantalla. No le dedicaré más minutos a mi programa a una incosecuente”, sentenció Medina.

Juliana Oxenford respondió a Magaly Medina

Ante la falta de un espacio televisivo donde poder expresarse, la exconductora de ‘Al Estilo Juliana’ decidió contestar a Magaly Medina a través de sus redes sociales, calificándola de un simple “producto”.

“La diferencia entre ser un producto y ser gente”, escribió Juliana Oxenford en Twitter.

La respuesta de Juliana Oxenford ante las burlas de Magaly Medina. Twitter/@julianaoxenford

Juliana Oxenford le dijo adiós a ATV

Tal y como lo había anunciado, Juliana Oxenford abandonó las filas de ATV este 15 de diciembre. Pero antes de hacerlo, agradeció al equipo periodístico que la acompañó en todos estos años e hizo un fuerte reclamo al canal 9, asegurando que no la trataron bien.

“Estoy con sentimientos encontrados, por un lado, siento que nunca he tenido más libertad para ejercer el periodismo que aquí en ATV y, por otro lado, siento que nunca en otro canal o en otro medio, porque tengo 22 años haciendo periodismo, me han insultado tanto en mi propia casa. Me han faltado tanto el respeto, yo no voy a usar ningún adjetivo para referirme a ningún conductor de este canal, porque no soy así, porque yo tengo clase, porque me criaron bien, porque he leído mucho, porque sigo leyendo y porque todos los días me despierto con ganas de seguir aprendiendo y porque todos los días me despierto con la conciencia tranquila”, indicó la periodista.

Juliana Oxenford se despidió de su programa el viernes 15 de diciembre. ATV

Juiliana Oxenford dijo sus últimas palabras al aire: “Me voy siendo gente, y a las personas que seguramente esta noche o mañana o este lunes salgan a insultarme y a seguir haciéndole creer a la gente que soy tal o cual cosa, bueno pues, el que tanto habla de algo, es porque de repente lo es. Yo me voy contenta, me voy feliz, con la frente bien alto, la lengua muy larga y la falda muy corta. Gracias, carajo, en algún lugar voy a aparecer”, concluyó.

Se desconoce cúal será el futuro laboral de la periodista. Por el momento, la persona que ocupará su puesto es Mávila Huertas. “Firmó contrato cuando a mí todavía no me decían que no me renovaban”, reveló Oxenford en Twitter.