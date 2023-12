Alianza Lima anunció el fichaje de Jiovany Ramos, seleccionado de Panamá, para el 2024: su trayectoria y números

Jiovany Ramos fue anunciado como nuevo fichaje de Alianza Lima por el 2024. - créditos: Alianza Lima

Alianza Lima se prepara para afrontar la temporada 2024 y, luego de haber hecho cambios en la plana dirigencial, se enfocó en los movimientos que llevará a cabo en el primer equipo. En ese sentido, luego de haber anunciado los fichajes de Kevin Serna, Adrián Arregui y Catriel Cabellos, en esta ocasión le tocó el turno a Jiovany Ramos, defensa de origen panameño que firmó su contrato por el próximo año.

Te puede interesar: Jugador que llegó como fichaje a Alianza Lima se lesionó en el cuarto entrenamiento de la pretemporada 2024

A través de sus redes sociales, la entidad ‘blanquiazul’ le dio la bienvenida al deportista centroamericano y confirmó que el vínculo será por una temporada. “Bienvenido a tu casa, Jiovany”, se lee en la publicación que tiene emojis de manos juntas y un corazón azul.

Jiovany Ramos reciibió la bienvenida de Alianza Lima para afrontar la temporada 2024.

En otras imágenes que se difundieron en las plataformas digitales de la institución de La Victoria, se ve a Jiovany Ramos junto al gerente deportivo, Bruno Marioni, en lo que fue la firma del contrato y la pose con su nueva camiseta.

Jiovany Ramos, campeón en Venezuela

La última temporada, el futbolista de 26 años tuvo la fortuna de formar parte del plantel de Deportivo Táchira que se proclamó campeón de la Primera División de Venezuela.

Te puede interesar: Christofer Gonzáles es opción en Alianza Lima: detalles de la complicada negociación

De hecho, se consagró como un pilar en la zona defensiva y aportó de gran manera en los 33 partidos que disputó, con dos goles y tres asistencias a su favor. Además, recibió 13 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

Jiovany Ramos fue titular indiscutible en Deportivo Táchira, que salió campeón en Venezuela el 2023. - créditos: Difusión

Mensaje de despedida a Deportivo Táchira

Jiovany Ramos no renovó su contrato con Deportivo Táchira al final de la campaña 2023, por lo que estuvo como agente libre para negociar con Alianza Lima. Sin embargo, antes de ello, le brindó unas palabras de agradecimiento al club de San Cristóbal y a todos sus hinchas por el masivo apoyo recibido.

Te puede interesar: Hernán Barcos seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ jugará hasta los 40 años en el club

“Despedirme como campeón es una sensación rara, pero en la vida hay que tomar decisiones. Hoy me toca cerrar un ciclo en un hermoso país que me ayudó mucho en mi consolidación. Estoy muy agradecido con Dios y con toda la familia Dvo. Táchira por el trato recibido. Siempre los tendré en mi corazón! Gracias por tanto, Deportivo Táchira. Me hicieron vivir una experiencia muy linda. Gracias al grupo tan bonito que logramos muchas cosas juntos y la gente que nos apoyó todo el año y me dio ese cariño, por cada partido darles esa alegría. Muchas gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Otros equipos de Jiovany Ramos

Pero antes de llegar al ‘carrusel aurinegro’, el nacido en Ciudad de Panamá transitó por San Francisco de su país (2016-2020), Independiente de Panamá (salió campeón en el Torneo Clausura 2020), Atlético Venezuela (2021) y Deportivo La Guaira (2022).

Experiencia en selección

Por otro lado, Jiovany Ramos se trata de un refuerzo de jerarquía para Alianza Lima. Esto debido a que cuenta con recorrido en la selección de Panamá. A pesar de que no es un titular indiscutible por el técnico Thomas Christiansen, sí suele ser considerado en las convocatorias, acumulando 13 compromisos jugados.

Justamente, se resalta el hecho de que fue parte del cuarto lugar que lograron los ‘canaleros’ en la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, en la que estuvo presente en dos ocasiones.

Jiovany Ramos disputó el amistoso entre Panamá y Argentina a inicios del 2023. - créditos: Getty Images

¿Cómo juega Jiovany Ramos?

Entre las cualidades que se le pueden apreciar a Jiovany Ramos, nuevo fichaje de Alianza Lima, son su capacidad de anticipación, buena técnica para salir con el balón jugada al ras del césped y también adaptación a poder desempeñarse en la línea de tres, la que usaría el técnico ‘aliancista’, Alejandro Restrepo.

Su altura le permite poder sumarse al ataque en las jugadas a pelota parada, aunque eso no le exime de tener una óptima lectura de juego y precisa ubicación en el campo.