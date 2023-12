‘Flaco’ Granda revela pelea con futbolista peruano: “Era malcriado, me sacó de su box de una discoteca”

‘Flaco’ Granda revela pelea con futbolista peruano | Habla Serio en Latina Noticias. Youtube

El periodista deportivo Giancarlo Granda, quien recientemente ha sido eliminado del programa ‘El Gran Chef Famosos’, relató una experiencia negativa con un futbolista peruano. Según recordó, el deportista—cuyo nombre no ha sido revelado—pidió que el ‘Flaco’ fuera retirado de una discoteca.

“Yo lo digo siempre, no tengo amigos futbolistas, soy muy educado cuando me los encuentro. Hace un par de días tuve un temita con uno”, expresó el periodista en un adelanto promocional del espacio digital ‘Habla Serio’, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez.

El exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ indicó que protagonizó un tenso momento con un futbolista en una discoteca limeña, en la que coincidieron ambos. Aunque se saludaron cordialmente, el jugador prefirió llamar a seguridad para no ver al ‘Flaco’ más.

Giancarlo Granda es periodista peruano, conocido por su trabajo en diferentes medios de comunicación. Se especializa en la cobertura de eventos deportivos. Instagram/@ggranda7

“Me acerqué a su lugar, me di media vuelta, me saludó y me sacó de su box básicamente, de una discoteca. Medio malcriado”, contó el comunicador, quien aclaró que no tiene nada personal en contra de los futbolistas.

“Yo los juzgo por lo que hacen dentro de la cancha, yo veo si juegan bien en los 90 minutos y hablo cómo juegan como futbolistas, jamás hablo del jugador como persona. A algunos probablemente no les guste. ¿Pero qué culpa tengo yo de que Carrillo entre y deambule por la cancha?”, añadió Giancarlo Granda.

El 'Flaco' Granda contó su mala experiencia con un futbolista peruana. Captura/Youtube

‘Flaco’ Granda le dice adiós a ‘El Gran Chef Famosos’

Este sábado 16 de diciembre, el ‘Flaco’ Granda fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’. Su platillo no convenció a los miembros del jurado, quienes decidieron que sea Junior Silva quien pase a la siguiente ronda del concurso gastronómico.

“Suerte, eso me faltó. El día que me eliminaron fui el primero en poner el pollo y lamentablemente me salió crudo. En esta competencia debes tener una cuota de suerte. El nivel es mucho más alto. Acá estamos con subcampeones, personas que terminaron en segundo o tercer lugar. Esta edición es súper difícil”, expresó a su salida.

'Flaco' Granda fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@elgrancheffamosos.tv

Pese al sabor amargo de la derrota, Giancarlo Granda precisó que ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ fue “una experiencia fantástica”.

“No esperaba que me inviten a la revancha. Fue algo espectacular volver a estar en la cocina con amigos y compartir la cocina por primera vez con personas como Karina Calmet, Junior Silva y Mauricio Mesones. Agradecerles por el cariño, yo siempre digo que es excesivo, les agradezco a todos. Los quiero mucho y trato de contestarles a la mayoría que puedo… Estoy enormemente agradecido por la oportunidad”, finalizó el periodista.

'Flaco' Granda es eliminado de 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

El vínculo familiar entre Ale Fuller y ‘Flaco’ Granda

Ale Fuller regresó a la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’ y aseguró sentirse cómoda en el set porque había un familiar suyo en una de las estaciones, refiriéndose al comentarista deportivo ‘Flaco’ Granda. Acto seguido, la modelo explicó que son primos, ya que son descendientes de la reconocida cantautora peruana María Isabel Chabuca Larco, más conocida en el mundo artístico como Chabuca Granda.

“Nos une la maravillosa Chabuca Granda, ella se casó con Enrique Fuller”, detalló subcampeona de la segunda temporada.

Al 'Flaco' Granda y Ale Fuller los une un vínculo familiar. Captura/Latina

Se sabe que la cantante peruana se casó con el militar brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda. Chabuca Granda terminó divorciándose de Enrique. La artista falleció el 8 de marzo de 1983, a causa de complicaciones postoperatorias tras una cirugía al corazón.