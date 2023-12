Ale Fuller cuenta su verdad sobre supuesta deuda a Francesco Balbi: “Yo lo busqué para poner todo en orden”

Ale Fuller y Renato Rossini pasan la noche juntos | Magaly TV La Firme. ATV

Lejos del supuesto romance entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr.—quienes fueron ampayados pasando la noche juntos—, Magaly Medina ha puesto su atención en el departamento donde vive la actriz peruana, alegando que todavía no le devuelve a Francesco Balbi, su exprometido, el dinero que puso para la adquisición del inmueble.

“Fuentes bien cercanas a tu exnovio, gente de la que yo no puedo dudar, que están bien informadas, no te voy a decir los nombres, cuando hablo, yo hablo con base. Me dicen que la plata que el novio puso para comprar ese departamento, aún no le ha sido devuelta. O sea, que el departamento solo tuyo no es”, le dijo Magaly a Ale Fuller, quien aseguró que dicha propiedad es suya.

Ale Fuller y Francesco Balbi terminaron su relación en julio de 2022. Ninguna ha dicho las razones por las que su compromiso llegó a su fin. Instagram/@alefuller

Ale Fuller niega deuda a Francesco Balbi

En entrevista con un diario local, Ale Fuller se mostró incómoda por las últimas revelaciones de Magaly Medina. “Me sorprende que se estén exponiendo temas tan personales y privados a nivel nacional, sobre todo temas relacionados con el dinero. Es innecesario. Yo sé la persona que soy y Francesco lo sabe perfectamente”, dijo al diario Trome.

“Yo he sido la primera persona en buscar a Francesco para poner todo en orden e incluso antes de que él me lo ponga sobre la mesa. Tomamos la decisión de que yo me quedase en el departamento y él se mudara. Nos dedicamos a firmar todos los documentos, hacer las gestiones notariales y todos los trámites. Ya está todo listo y solucionado, pero yo he sido la primera persona en gestionar las cosas sin pedir que nada ni nadie me regale algo”, afirmó Ale Fuller.

Después de ir a una fiesta juntos, Renato Rossini Jr. y Ale Fuller se fueron al departamento de la actriz. Captura/ATV

Bajo esa misma línea, la modelo resaltó que es “una persona que se ha construido sola” y que no le ha permitido a nadie que le regalo algo material.

“Se ha dicho mucho, que me regaló el departamento y nunca ha sido así... ni siquiera cuando éramos novios y nos íbamos a casar fue así. Es muy triste porque nunca he demostrado un solo indicador para que den esa lectura a mi vida (...) Soy una persona que trabajo desde muy joven, no tendría por qué, me parece súper descabellado e injusto que piensen esas cosas”, complementó Fuller.

Ale Fuller y Francesco Balbi tardaron tres meses en anunciar que su romance se había terminado. Instagram/@alefuller

Desmiente que ampay sea armado

Desde que Ale Fuller fue captado en una situación cariñosa con Renato Jr., ambos se han mostrado cercanos en las últimas emisiones de ‘El Gran Chef Famosos’. Incluso, sus propios compañeros del programa suelen hacerles bromas relacionadas al ampay, lo que ha llevado a muchos a pensar que este fue armado.

La recordada protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ negó que las imágenes hayan sido armadas. “Yo no creo que haya sido de esa manera. A Renato lo conozco poco, pero siento que es una buena persona, es un buen chico, conozco a sus papás y hay una amistad bonita”, mencionó.

Por otro lado, Ale Fuller aclaró que no está buscando pareja por el momento, aunque no descartó enamorarse en el futuro. “Nunca le voy a cerrar las puertas al amor, pero por razones evidentes... no me visualizo en una relación, pero también digo que la vida me ha demostrado que todo puede pasar y bloquearte tampoco es el camino. Si se tiene que dar, se dará, pero no me veo ilusionada”, sostuvo.