SBS declara disolución de cinco cooperativas de ahorro y crédito: ¿cuáles son?

La SBS ordenó el cierre de estas cinco cooperativas que tienen operaciones en diferentes regiones del Perú. - Crédito Composición Infobae/Andina/Radio Onda Azul

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha ordenado este viernes 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano el cierre de cinco cooperativas de ahorro y crédito (coopac). Como se sabe, esta institución supervisa a estas entidades financieras desde el 2019 y dada la falta de fiscalización que ha tenido antes, la superintendencia ha ido cerrando desde entonces diferentes cooperativas por diferentes motivos.

Te puede interesar: ¿El sol dejó de ser el dólar latinoamericano? La devaluación de nuestra moneda en este 2023

Ahora, a poco de cerrar el 2023, la SBS, además de incluir cinco cooperativas de ahorro y crédito más a la lista de entidades disueltas, ha sometido una más a régimen de intervención. ¿Cuáles son y por qué motivo se han tomado estas medidas?

SBS sigue fiscalizando estas sociedad en todo el Perú. - Crédito Composición Infobae/Andina/Difusión

SBS cierra cinco coopac: lista de cooperativas

Tal como se informó en el diario oficial El Peruano, la SBS ha ordenado el cierre de cinco cooperativas de ahorro y crédito en resoluciones emitidas por María del Socorro Heysen Zegarra, superintendenta de Banca, Seguros y AFP. Este es el listado de las entidades que fueron cerradas:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Globalcoop Ltda (Resolución SBS N° 04131-2023)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lurín Perú (Resolución SBS N° 04132-2023)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riquezas de Cajamarca (Resolución SBS N° 04134-2023)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Financenter (Resolución SBS N° 04135-2023)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Bienestar, Desarrollo y Asesoría Vida (Resolución SBS N° 04136-2023)

Asimismo, una de estas coopac fue sometida a régimen de intervención:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Bienestar Perú Ltda (Resolución SBS N° 04133-2023)

La SBS ha disuelto más de 100 cooperativas desde el 2020 - Crédito Composición Infobae/SBS/Universidad de Piura

¿Por qué la SBS dictó estas medidas con las cooperativas?

La SBS ha dictado el cierre de las cooperativas señaladas anteriormente por un motivo en común, que es por encontrarse en inactividad. Estas entidades, que ahora estarán excluidas del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, no remitieron sus estados financieros a la entidad fiscalizadora o no contaban con locales operativos. Así se encontraron su activos y estas fueron las razones por las que cada una tuvo que cerrarse , según detallaron las resoluciones en el diario oficial El Peruano:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Globalcoop Ltda, al momento de su inscripción, tenía activos de S/3.673.646,00 La coopac no cumplió con remitir sus estados financieros correspondientes a los periodos comprendidos entre marzo de 2023 y setiembre de 2023.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lurín Perú, al momento de su inscripción, tenía activos por S/18.500,00. La coopac no cumplió con remitir sus estados financieros correspondiente a los periodos comprendidos entre setiembre de 2021 y setiembre de 2023.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Bienestar, Desarrollo y Asesoría Vida, al momento de su inscripción, tenía activos por S/687.146,00. La coopac no cumplió con remitir sus estados financieros correspondiente a los periodos comprendidos entre diciembre de 2022 y setiembre de 2023.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riquezas de Cajamarca: la SBS pudo constatar que esta entidad cerró su local principal, sin avisar a la superintendencia, por un periodo de quince días continuos.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Financenter: la SBS pudo constatar que esta entidad cerró su local principal, sin avisar a la superintendencia, por un periodo de quince días continuos.

SBS declaró disolución de cinco cooperativas de ahorro y crédito. - Crédito Andina

En el caso de la cooperativa que fue intervenida por la SBS, Cooperativa de Ahorro y Crédito Bienestar Perú Ltda, se encontró que esta incursó en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, dado que cuando la coopac remitió sus estados financieros en julio del 2023 esta reportó un patrimonio negativo de S/1.134.803,56. Asimismo, en la supervisión de la SBS, la entidad identificó “deficiencias cuya regularización requiere la ejecución de ajustes contables que afectan diversas partidas financieras, con impacto negativo en las cuentas patrimoniales de la coopac”.

Te puede interesar: Perú es el mayor consumidor de panetón del mundo, venciendo a Italia y Brasil: los retos que enfrenta el 2023

Sin embargo, el plazo dado para estos ajustes venció y tampoco se envió nueva información financiera posterior, por lo que la SBS decidió intervenirla.