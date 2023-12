Jonas Brothers en Lima: precios de las entradas, zonas, fecha, setlist y cómo acceder al descuento del 15%

Jonas Brothers darán concierto en Lima el próximo domingo 21 de abril. Composición Infobae Perú

Luego de 14 años desde su último concierto, los Jonas Brothers regresarán a Perú como parte de su gira mundial Five Albums. One Night. The World Tour. Además de su esperado espectáculo en Lima, los hermanos más famosos de la escena musical visitarán otros países de Latinoamérica.

Te puede interesar: Jonas Brothers anuncian concierto en Perú después de 14 años de ausencia

Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas, conocidas estrellas de la película de Disney “Camp Rock”, anunciaron mediante sus redes sociales que su tour por Sudamérica iniciará el 16 de abril de 2024 en Brasil y culminará el 06 de mayo en México. Tendrán paradas en Colombia, Chile, Argentina y Perú.

Teleticket informó en su plataforma que el concierto de los Jonas Brothers en Lima se realizará el próximo domingo 21 de abril de 2024, en Multiespacio Costa 21, recinto ubicado en el Circuito de de Playas, en el distrito de San Miguel.

Jonas Brothers confirman concierto en Perú después de 14 años. Teleticket

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para el concierto de Jonas Brothers en Perú se dará desde el jueves 14 de diciembre hasta el 15 de diciembre y/o hasta agotar stock; a las 10:00 a.m. en la web de Teleticket. Los clientes del BBVA Perú contarán con un 15% de descuento si pagan con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo de dicha entidad financiera.

Te puede interesar: Sam Smith en Perú: ¿Cuánto cuestan las entradas para ver a la estrella británica en el Estadio Nacional?

La venta regular de entradas empezará cuando se agote los tickets de preventa, o desde el 16 de diciembre hasta el 21 de diciembre.

La gira de Jonas Brothers comenzó el 12 de agosto de 2023 en Nueva York y finalizará el 20 de junio de 2024 en Belfast. Instagram/

¿Cuál es el precio de las entradas?

El show de Jonas Brothers en Lima contará con dos zonas: Platinum y VIP, cada una con diferentes precios, según etapa preventa o venta regular.

Te puede interesar: Marc Anthony en Lima: horarios, recomendaciones y artistas invitados para su concierto del 12 de diciembre

Preventa

Platinum: S/450.50

VIP: S/200

Regular

Platinum: S/518

VIP: S/230

Precios de las entradas para el show de Jonas Brothers en Lima. Teleticket

¿Cuántas entradas se pueden comprar por usuario?

Según indicó Teleticket, solo podrán comprar 4 entradas por persona para el concierto de Jonas Brothers en Lima, a fin de evitar los casos de reventa.

(Prime Video)

Setlist del concierto de Jonas Brothers

A fin de celebrar sus cinco álbumes de estudio—”Jonas Brothers”, “A Little Bit Longer”, “Lines, Vines and Trying Times”, “Happiness Begins” y “The Album”, los Jonas Brothers cantarán los mejores éxitos de cada edición en un concierto de dos horas de duración.

“Celebrate!” “What a Man Gotta Do” “S.O.S.” “Hold On” “Goodnight and Goodbye” “That’s Just the Way We Roll” “Still in Love With You” / “Australia” / “Hollywood” / “Just Friends” / “Games” “Hello Beautiful” / “Inseparable” / “Take a Breath” “When You Look Me in the Eyes” “Year 3000″ “Summer Baby” “Vacation Eyes” “Sail Away” “Little Bird” “A Little Bit Longer” “Can’t Have You” / “Sorry” / “BB Good” / “Shelf” / “Got Me Going Crazy” / “Video Girl” / “One Man Show” / “Pushin’ Me Away” / “Tonight” “Lovebug” “Burnin’ Up” “Waffle House” “Montana Sky” “Miracle” “Fly With Me” “Hey Baby” / “Poison Ivy” / “Don’t Speak” / “Much Better” / “World War III” / “What Did I Do to Your Heart” / “Paranoid” “Turn Right” “Gotta Find You” “Black Keys” “Jealous” “Cake by the Ocean” “Walls” “Comeback” / “Rollercoaster” / “Strangers” / “Used to Be” “Cool” “Trust” / “Every Single Time” / “Happy When I’m Sad” / “Don’t Throw It Away” “Love Her” / “Hesitate” “I Believe” “Only Human” “Sucker” “Leave Before You Love Me”

Jonas Brothers darán gira por Latinoamérica. Captura/Instagram@jonasbrothers

¿Cuando vinieron los Jonas Brothers a Perú?

La última vez que los Jonas Brothers vinieron a Lima fue el 30 de octubre de 2010, en el Estadio Monumental, como parte de su gira Jonas Brothers Live in Concert World Tour. En dicha fecha, se anunció que Demi Lovato sería la telonera de la noche. Sin embargo, la intérprete de “This is me” canceló horas antes del show por “problemas de salud”.

Anteriormente, Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas habían venido a nuestro país. El 18 y 19 de mayo de 2009, ofrecieron inolvidables conciertos en el Estadio Nacional. En dicha ocasión, Demi Lovato sí llegó a presentarse ante sus fanáticos.