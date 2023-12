Joe Jonas desata rumores del regreso de los Jonas Brothers a Perú: detalles sobre posible show en Lima

Joe Jonas, de los Jonas Brothers, desata rumores sobre gira por Latinoamérica| TikTok/@ joejonas

Todo parece indicar que Jonas Brothers, grupo estadounidense de música compuesto por los hermanos Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas, ofrecerá una serie de conciertos en Lima como parte de su gira Five Albums. One Night. The World Tour 2024. El líder de la banda confirmó que llegarán a Sudamérica muy pronto.

Te puede interesar: Sam Smith en Perú: ¿Cuánto cuestan las entradas para ver a la estrella británica en el Estadio Nacional?

Five Albums. One Night. The World Tour inició el 12 de agosto de 2023 en Nueva York. A lo largo de los siguientes meses, los hermanos Jonas visitaron varias ciudades de Estados Unidos como Phoenix, Las Vegas, Nashville, Washington, Atlanta, San Antonio, Portland, entre otras. La última parada del 2023 se dio el 9 de diciembre en Brooklyn.

Se sabe que la siguiente etapa de la gira mundial de Jonas Brothers comenzará el 27 de febrero de 2024 en Auckland, Nueva Zelanda.

La gira de Jonas Brothers comenzó el 12 de agosto de 2023 en Nueva York y finalizará el 20 de junio de 2024 en Belfast. Instagram/

¿Jonas Brothers vendrán a Lima?

En medio de los rumores de paradas en Latinoamérica, el cantante Joe Jonas habría confirmado, a través de su cuenta de TikTok, que él y sus hermanos visitarán Brasil y otros países del continente en la siguiente etapa de la gira Five Albums. One Night. The World Tour.

Te puede interesar: Marc Anthony en Lima: horarios, recomendaciones y artistas invitados para su concierto del 12 de diciembre

“Les diré algo. Mucha gente se está preguntando si daremos shows en Brasil y si tocaremos en otros lados de Latinoamérica. Bueno, les diré la verdad para que no haya más confusión (ruido detrás)”, fue lo único que dijo. Sin embargo, las fanáticas de Jonas Brothers descrifraron el resto de sus palabras: “We will be playing shows in Brazil. And we will be playing shows in... part of Latin América. I can’t wait to be.. uh.. there soon. Hope so! (Tocaremos en Brasil. Y tocaremos en... parte de América Latina. No puedo esperar a estar... allí pronto. ¡Ojalá!)”.

Coincidentemente, BBVA Perú anunció que los clientes de su entidad contarían con un descuento exclusivo en un concierto próximo a anunciarse. “Prepárate para lo que se viene”, señalaron en sus redes sociales, emocionando a las ‘Jonaticas’.

Crecen los rumores sobre un posible concierto de Jonas Brothers en Perú. Captura/Twitter

El último concierto de Jonas Brothers en Perú

Jonas Brothers ha dado tres conciertos en Lima. Las dos primeras fechas se dieron en el Estadio Nacional, el 18 y 19 de mayo de 2009, como parte de la gira Jonas Brothers World Tour. Los artistas estadounidense estuvieron acompañados de Demi Lovato, estrella de la película “Camp Rock”.

Te puede interesar: Jack Black apareció por sorpresa en el show de Jonas Brothers para interpretar su famoso tema de “Super Mario Bros”

El trío juvenil regresó a la capital al año siguiente como parte de la gira Jonas Brothers Live in Concert World Tour. Esta vez, los hermanos se presentaron el 30 de octubre en el Estadio Monumental y cantaron éxitos como “Burnin”up”, “Lovebug”, “SOS”, “Thats The Way we Roll”, entre otras.

Los Jonas Brothers actúan en concierto realizado en Estadio Monumental, el sábado 30 de octubre de 2010. ANDINA/Créditos a Jessica Vicente

El último concierto de Jonas Brothers en Lima marcó un antes y después en la carrera de Demi Lovato, quien había sido anunciada como telonera de la agrupación. Horas antes del show, la cantante canceló su participación “por motivos de salud” y regresó a su país de origen. Se supo luego que golpeó a su bailarina, quien la delató por haber consumido drogas previo al recital. La intérprete de “This is me” terminó ingresando a rehabilitación.

Conciertos de Jonas Brothers en 2024

Lista de países que visitarán Jonas Brothers en 2024. Difusión

febrero 27 - Auckland, Nueva Zelanda

marzo 01 - Sydney, Australia

marzo 02 - Sydney, Australia

marzo 05 - Brisbane, Australia

marzo 08 - Melbourne, Australia

marzo 09 - Melbourne, Australia

mayo 18 - Oslo, Noruega

mayo 20 - Copenhagen, Dinamarca

mayo 21 - Hamburgo - Alemania

mayo 22 - Cologne, Australia

mayo 25 - Barcelona, España

mayo 27 - Lyron, Francia

mayo 28 - Milan, Italia

mayo 30 - Krakow, Polonia

junio 01 - Vienna, Austria

junio 02 - Prague, República Checa

junio 03 - Munich, Alemania

junio 04 - Zurich, Suiza

junio 07 - Paris, Francia

junio 08 - Antwerp, Bélgica

junio 10 - Amsterdam, Paises Bajos

junio 12 - London, Reino Unido

junio 15 - Mirmingham, Reino Unido

junio 16 - Glasgow, Reino Unido

junio 17 - Manchester, Reino Unido

junio 19 - Dublin, Irlanda

junio 20 - Belfast, Irlanda del Norte