Ministro Contreras exige prudencia al presidente del Consejo Fiscal por afirmar que las medidas del MEF afectan la credibilidad

Ministro de Economía enviará carta al Consejo Fiscal pidiendo explicaciones por declaraciones de Carlos Oliva. Foto: composición Infobae/Andina

En lo que va del año, el Perú acumula un déficit fiscal de 2,8%, porcentaje que sobrepasa la regla de 2,4% autorizada para este 2023. En ese contexto, ha llamado la atención la transferencia millonaria de utilidades (S/1.000 millones) del Banco de la Nación (BN) al Tesoro Público hasta el 31 de diciembre del 2023, la cual ha sido considerada por diversos expertos como “un maquillaje” de las cifras por parte del MEF solo por el hecho de cumplir la regla fiscal.

Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, comisión autónoma y técnica del sector público, se ha mostrado muy crítico sobre el manejo de las finanzas públicas que afectan la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. En una entrevista con Semana Económica, indicó que es preferible que el ministro Alex Contreras muestre más transparencia en lugar de impulsar medidas “creativas” para cumplir la regla a toda costa.

Sobre este punto que involucra a las cuentas fiscales, Infobae Perú consultó esta mañana al ministro Alex Contreras, quien evidenciando su molestia, rechazó lo declarado por Oliva y lo sindicó de actuar políticamente.

“No es correcto que el presidente del Consejo Fiscal, (Carlos Oliva), pueda hacer aseveraciones tan ligeras. Los ingresos están conformados por los ingresos tributarios y los no tributarios. Las utilidades del Banco de la Nación forman parte de los ingresos del Gobierno, como lo son las utilidades de otras empresas públicas. Lo que pasa es que ante la caída de ingresos hemos adelantado este traspaso de estas utilidades que ya están en las cuentas. Esto pasa todos los años, lo que hemos hecho simplemente es adelantar. Esto ocurre también en materia de impuestos (...)”, señaló Contreras Miranda.

Recaudación tributaria a septiembre registra una caída de 12,7%. Foto: composición Infobae/Andina

“Lo digo con mucha claridad, hace tiempo el señor Carlos Oliva está en una actitud política. Lo decía mi predecesor el exministro (de Economía y Finanzas) Kurt Burneo. He visto justamente que en una revista que incluso critica la legitimidad de usar Decretos de Urgencia (DU). Yo no puedo opinar sobre temas que no son mis competencias. El decreto que traslada las utilidades del Banco de la Nación al MEF ha sido evaluado por el Ministerio de Justicia, la Oficina de Asesoría Jurídica del MEF, y en ese sentido, yo deslindo cualquier tema”, refirió.

MEF enviará carta al Consejo Fiscal

“Como corresponde a la institucionalidad no es correcto estar en ‘dimes y diretes’ con el Consejo Fiscal. Yo voy a enviar una carta hoy o mañana solicitando las explicaciones pertinentes y esperamos que esto se maneje de manera interna porque no es positivo en aras a la institucionalidad fiscal. Así como se exige prudencia al ministro de Economía a la hora de hablar, también los ciudadanos tenemos derecho a exigir prudencia al presidente del Consejo Fiscal cuando se refiere a temas tan importantes que pueden afectar la credibilidad del país, sobre todo cuando no se conoce o se utiliza de alguna forma políticamente un argumento en contra”, manifestó.

Regla del déficit podría incumplirse después de dos décadas

Anteriormente Carlos Oliva, presidente del Consejo fiscal, señaló que en caso este año se sobrepasa la regla del déficit, sería la primera vez en 22 años que se incumple, “lo cual afecta la credibilidad del Ministerio de Economía”.

El exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neyra es el presidente del Consejo Fiscal. Foto: Gob.

“Si bien incumplirla por unas décimas no sería causa de una crisis fiscal, sí sería, en nuestra opinión, un daño para la credibilidad del MEF, porque si hasta el último momento están diciendo que el déficit será 2,4% y no lo fuera, con qué base podríamos creer que la meta del próximo año, que es 2%, también se va a cumplir. Empezaríamos nuevamente a tener reglas que no se cumplirían y eso sería un gran problema para la credibilidad”, manifestó.

Por su parte, el economista y exvicepresidente del BCR, Luis Arias Minaya, sostiene que el “embalse de gastos, devoluciones de impuestos, adelanto de utilidades de Banco de la Nación (que conceptualmente es un préstamo sin intereses) configura como parte del set de maquillaje del ministro Contreras.