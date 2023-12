Luigui Carbajal pidió no ver a Dorita Orbegoso en el set de ‘La Casa de la Comedia’: “Por un tema de respeto”

Luigui Carbajal no quiere ver a Dorita Orbegoso en ‘La casa de la comedia’ y pidió no cruzarse con ella en grabaciones. | Captura/La Casa de la Comedia/Instagram Dorita Orbegoso

El romance de Luigui Carbajal y Dorita Orbegoso se convirtió en una de las más mediáticas de la farándula y terminó en medio de escándalos y acusaciones. Ahora, ambos se han vuelto a encontrar en el mismo espacio laboral: el programa humorístico ‘La Casa de la Comedia’, que reúne a recordados ‘cómicos ambulantes’.

Sin embargo, el comediante no está dispuesto a compartir escenas con su expareja, a quien la quiere ver muy lejos de él. Así lo confirmó en entrevista con un medio local, donde reveló que le pidió a producción del espacio digital que no lo juntaran con ella en el set, por un tema de respeto y tranquilidad.

El actor también contó que fue consultado sobre la presencia de la joven artista en el elenco del programa de humor, y que él puso una condición para evitar conflictos. “Les dije que no era el dueño del programa, ni el productor. Así que yo no puedo decidir quién entra o quién no”, manifestó.

Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal tuvieron una mediática separación. | Difusión

Luigui Carbajal no quiere cruzarse con Dorita Orbegoso

El actor peruano, parte del grupo de cómicos de ‘La Casa de la Comedia’, solicitó a la producción que ajuste los horarios de grabación para no encontrarse con su colega, quien actualmente participa como invitada. Resaltó no tener problemas con ella, pero prefirió que estén en diferentes días para evitar desencuentros.

“El programa tiene dos grupos de grabaciones: martes y jueves. Les dije que si no tenía que cruzarme con esa persona (Orbegoso), pues mejor”, dijo Carbajal.

Asimismo, reiteró que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones profesionales, dejando claro que no participará en actividades que puedan generar controversia o malestar. “Tenemos derecho a trabajar y nadie tiene derecho de decir a quién contratas o no”, agregó a Trome.

“El programa no vive de escándalos”

El intérprete también señaló que ‘La Casa de la Comedia’ no busca generar contenido basado en escándalos o sensacionalismo, sino que su objetivo es ofrecer entretenimiento a través del humor y diversión.

Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal fueron pareja por muchos años. | Difusión

A pesar de los inconvenientes pasados con Dorita Orbegoso, subrayó la importancia de mantener un ambiente laboral basado en el respeto mutuo y la profesionalidad, tanto para él como para sus compañeros de programa, evitando así situaciones perturbadoras.

“Todos tenemos derecho a trabajar, pero si a mí me hubieras invitado donde trabaja la otra persona (Dorita), yo no hubiese aceptado. A menos que esté muy necesitado de trabajo o que lo haga por un tema económico”, destacó.

Luigui Carbajal y Dorita Orbegoso eran conocidos por su relación anterior, la cual sigue siendo de interés en la farándula peruana; sin embargo, ambas figuras se encuentran enfocadas en sus carreras individuales y en preservar un clima laboral adecuado.

Dorita Orbegoso tiene 34 años y es madre de un niño. (Foto: Instagram)

¿Qué pasó con Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal?

La conocida bailarina terminó su relación con el cantante Luigui Carbajal, exintegrante del grupo Skándalo, en marzo de 2015. Después de casi cuatro años juntos reveló que la falta de proyección profesional del intérprete generó la ruptura.

A pesar de los chismes y un mensaje sospechoso sobre una posible infidelidad, la artista enfatizó que el quiebre de la relación no se debió a un tercero, sino a su desinterés por mantener un compromiso donde sentía que la otra parte no se esforzaba igual.

Luigui Carbajal reaccionó así cuando le consultaron por la difícil situación de Dorita Orbegoso. Panamericana TV.

“Yo terminé con él porque me aburrí. Me cansé de pensar en un futuro mientras que tu pareja no lo hacía (...) ¿Qué ha hecho él en todo ese tiempo? Yo trabajaba”, dijo en ‘La Purita Verdad’.

El anuncio del fin de su relación causó revuelo en los seguidores de la pareja, ya que se mostraban sólidos y muy unidos ante la prensa. La relación había estado en el ojo público y su inicio se remontaba al año 2012, poco tiempo después de la separación de la joven con el exfutbolista ‘Chemo’ Ruiz.