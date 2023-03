Luigi Carbajal y su reacción al ser consultado sobre la reciente denuncia de Dorita Orbegoso

Luigui Carbajal reaccionó así cuando le consultaron por la difícil situación de Dorita Orbegoso. Panamericana TV.

Dorita Orbegoso decidió romper su silencio y denunció al papá de su hijo por violencia física y psicológica. Cansada de los constantes maltratos que ha sufrido durante varios años, la modelo no se animó a contar su historia en ‘Magaly Tv: La firme’.

De acuerdo al testimonio de la exchica reality, ella tomó la decisión de separarse e irse de la casa que compartían porque ya no soportaba la manera en que Pablo Donayre la intentaba controlar y hasta condicionarla para darle una pensión para su hijo.

“Vengo recibiendo insultos por parte del papá de mi hijo, a pesar de que yo tengo medidas de protección, en las que él no puede me puede buscar, no me puede llamar, no puede venir a mi casa a hacer escándalo. Todo partió porque él pidió la tenencia exclusiva”, comentó.

Asimismo, para demostrar que los maltratos y el acoso que sufre por parte de su expareja son constantes, difundió varios audios en el que se puede escuchar al empresario reclamándole por haber iniciado una nueva relación sentimental.

“¿Sabes que el bebé está enfermo? Estás haciendo compartir la vida de mi bebé con tu pareja, con tu marido, qué asquerosa eres, y me vienes a pedir a mí, a llorar a mi puerta. ¿No has venido a llorar a mi puerta? Que me has hecho daño, tantas estupideces que me hablas. Con ese don nadie, con esa cag***. Qué asquerosa puedes ser tú. ¿Por qué haces eso? “, se puede escuchar.

Pablo Donayre insultó a Dorita Orbegoso en una llamada. (Magaly TV: La Firme)

A raíz de ello, diferentes personalidades de la farándula peruana se han pronunciado sobre este hecho, respaldando a Dorita Orbegoso por el mal momento que viene atravesando, pues ella también ha confesado que teme perder la patria potestad de su pequeño.

Fue así que en ‘Préndete’, espacio de Panamericana Televisión, los conductores del magazine, Karla Tarazona, Melissa Paredes y Kurt Villavicencio, también se tomaron un tiempo para referirse a este delicado tema.

Sin embargo, en medio de esta conversación se encontraba Luigi Carbajal, expareja de Dorita Orbegoso. Por este motivo, fue inevitable consultarle sobre lo que pensaba de la denuncia que había hecho la mujer que alguna vez amo.

Lejos de darle su respaldo por tratarse de un hecho de violencia, el cantante prefirió guardar silencio y señaló que no iba a opinar sobre la denuncia que hizo la modelo, pues prefería hablar sobre su carrera.

“Prefiero no opinar, son cosas muy personales, mejor hablemos de cosas importantes que se refieren a mí”, fue el comentario que lanzó el ex ‘Skándalo’, quien se encontraba acompañado de su amigo Ricky Trevitazo.