‘Mi burrito sabanero’, una de las canciones más emblemáticas de Navidad: la conmovedora historia del intérprete original del villancico

Con tan solo 8 años, Cuenci demostró su talento frente a su padre y a destacados artistas de Venezuela. (Composición Infobae: Coro Infantil Venezuela/Primer Impacto)

En diciembre, una canción nos transporta a momentos gratos que compartimos en familia durante la Navidad, una festividad que no solo se distingue por la cena y los regalos, sino también por toda una parafernalia que incluye la decoración de la casa, el armado del árbol navideño y otros elementos que propician la unión familiar.

Entre las canciones navideñas conocidas, hay una que genera nostalgia pero, al mismo tiempo, aviva nuestros ánimos. Se trata del villancico ‘Mi burrito sabanero’, un tema musical que evoca muchos recuerdos. Por ejemplo, las chocolatadas que se realizaban en los colegios al ritmo de esta canción.

Al escuchar este villancico, otras personas pueden rememorar las veces que hicieron largas colas para recibir regalos o chocolate caliente. Mientras el sol afectaba las cabecitas de los niños que esperaban su turno para recibir los obsequios, la canción se reproducía una y otra vez.

A pesar de que ‘Mi burrito sabanero’ se repetía más de una vez en la chocolatada, los niños no parecían incomodarse; al contrario, se entusiasmaban más. Incluso, algunos se aventuraban a realizar algunos pasos motivados por una persona que vestía el traje de Papá Noel.

Esta canción también ha calado en la conciencia de los adultos, quienes la asocian con fiestas donde se regalan juguetes por doquier. Algunos de ellos deciden poner este recordado villancico horas antes de la Nochebuena. En plena celebración, no faltarán los entusiastas que comentarán con sus familiares sobre la historia de la canción que, a pesar de haber pasado más de 50 años desde la primera vez que se cantó, sigue vigente.

Ahora bien, la historia de la canción ‘Mi burrito sabanero’ no siempre será narrada por un miembro de la familia. Ante esta situación, es pertinente dar a conocer qué sucedió antes, durante y después de la grabación de este villancico venezolano que ha perdurado en el tiempo y ha emocionado a los niños de América Latina, España y algunos estados de EE.UU. También es necesario enterarnos sobre la vida de la persona que cantó el villancico con tan solo 8 años de edad en Venezuela.

Ricardo Cuenci montado sobre un burro en una foto para el disco que grabó en la década del 70. (Coro Infantil Venezuela)

La historia detrás de la canción ‘Mi burrito sabanero’

Antes de empezar con la historia de esta canción, es preciso indicar que su intérprete fue el venezolano Ricardo Cuenci, quien con tan solo 8 años demostró su talento ante su padre y artistas destacados de su país. Este tema musical suele sonar casi todo diciembre en distintas partes del Perú, lo que hace que los venezolanos que radican en nuestro país se sientan como en casa.

Varios sentimientos invaden a Cuenci cada vez que alguien le pregunta por su emblemática canción. Por un lado, se siente contento de que su arte sea recordado cada año; pero por otro, se indigna al recordar que no recibió regalías por la versión de ‘Mi burrito sabanero’. “Como niños, nunca supimos nada de eso, ni de dinero ni de cobros... Nunca se nos pagó ni un bolívar partido por la mitad, ni a mí ni a mis compañeros de La Rondallita”, expresó el artista a BBC Mundo.

La Rondallita estaba integrada por niños talentosos que hacían los coros para Cuenci en las pocas ocasiones en que cantaron juntos. Aunque la mayoría de los niños que participaron en la grabación no se presentaron en la primera gira en Puerto Rico, sus voces se han inmortalizado y resuenan con fuerza en el mes de diciembre en distintas partes del mundo.

“Si me ven, si me ven, voy camino de Belén”, “Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar” y “Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús” coreaban los menores que fueron seleccionados por el compositor de la canción, Hugo Blanco, y el entonces director del Coro Infantil Venezuela, Raúl Cabrera.

Ricardo Cuenci y varios de sus compañeros no fueron considerados para una gira a Puerto Rico. (Coro Infantil Venezuela)

Antes de que se llevara a cabo esta selección, el compositor de la canción ‘Mi burrito sabanero’ escuchó su creación musical en la voz de Simón Díaz. Si bien esta primera versión no le pareció inadecuado, el artista consideró que la canción sería mejor interpretada por niños.

Tras considerar que su composición podría sonar mejor en la voz de un niño, Blanco se puso en contacto con Raúl Cabrera, el entonces director del Coro Infantil Venezuela. En esta agrupación infantil se encontraba Ricardo, quien desde los 4 o 5 años mostraba interés por la música.

No solo tenía interés, sino también talento para cantar. Estos elementos habrían sido suficientes para que se integrara en La Rondallita; sin embargo, la realidad nos dice que a veces el talento no es suficiente para lograr un objetivo determinado. Bajo esta premisa, se puede afirmar que la amistad que tenía el padre de Ricardo con Raúl Cabrera habría sido el factor determinante para que el menor ingresara a la agrupación infantil.

Ser parte del Coro Infantil Venezuela le permitió a Ricardo estar en constante aprendizaje musical y, sobre todo, conocer a destacados artistas como Hugo Blanco, Raúl Cabrera, Simón Díaz, entre otros. En la institución multidisciplinaria, también tuvo la oportunidad de escuchar canciones que luego empezó a tararear. Una de ellas fue ‘El burrito de Belén’, también conocido como ‘Mi burrito sabanero’.

Ricardo Cuenci, en el círculo, en una de las tantas giras que dio con La Rondallita. (Coro Infantil Venezuela)

La primera vez que la escuchó fue cuando Blanco y Cabrera se encontraban en el local del Coro Infantil Venezuela. Ellos habían llegado al lugar para grabar la creación musical de Blanco, pero ahora con las voces de los niños. Mientras ensayaban con los menores, una canción sonó: era la versión de Simón Díaz.

En más de una ocasión, Cuenci tarareó la canción por los pasillos del estudio, lo que facilitó que los artistas lo escucharan. En una conversación con BBC Mundo, el venezolano compartió que Hugo Blanco y Raúl Cabrera lo oyeron cantar cuando salieron del estudio de grabación. Los músicos quedaron impresionados y decidieron elegirlo como la voz principal del villancico.

“Se tuvo que grabar como el ‘Burrito tabanero’, porque yo no sabía pronunciar la S. Y así quedó”, indicó Ricardo al medio de comunicación internacional.

El impacto de ‘Mi burrito sabanero’

“Con mi burrito tabanero voy camino de Belén, con mi burrito tabanero voy camino de Belén”. Así empieza la canción que hasta el día de hoy se tararea y canta en países de distintas latitudes del mundo. Pero sigamos en el pasado y el impacto que tuvo esta versión musical grabada en la década del 70.

Luego de que grabaran la canción ―que contó con el arreglo musical de Raúl Cabrera― con las voces del Coro Infantil Venezuela, el objetivo de Blanco era difundirla por todo el país. Para ello, contó con el apoyo del arreglista. De acuerdo con el medio internacional citado, este artista se encargó de que el villancico sea escuchado en varios lugares.

Integrantes de la agrupación infantil que luego se llamó La Rondallita. (Coro Infantil Venezuela)

“Cuando sale publicado el disco, el maestro Cabrera trabajaba en una tienda de discos que era de su papá. Y era él el que llevaba los discos a las rockolas de todo el país. Y ¿qué hizo él? Empezó a meter el disco del burrito sabanero para que lo empezaran a colocar en las rockolas”, contó Aguasanta Márquez, directora del Coro Infantil Venezuela, a BBC Mundo.

Este accionar fue determinante para que la canción fuera escuchada en varios lugares del país llanero. Cabe indicar que el tema musical no solo sonó en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, como Puerto Rico.

Los niños seleccionados del Coro Infantil Venezuela formaron una agrupación musical llamada La Rondallita, que atrajo la atención de empresarios interesados en escucharlos en vivo. La agrupación viajó a Puerto Rico, aunque sin la participación de Cuenci y algunos de los miembros del coro que originalmente grabaron la canción.

Después de que Cabrera se enterara de que Cuenci no podría unirse a la primera gira de La Rondallita, se le ocurrió una ingeniosa idea: viajar con el menor para que muchas personas pudieran apreciar el talento del intérprete. Este plan se concretó, ya que el padre del niño aceptó la propuesta del artista.

Canciones del disco El burrito de Belén. (Coro Infantil Venezuela)

El arreglista Cabrera y el pequeño Cuenci se presentaron en parques, zoológicos, hoteles y otros locales. Tiempo después, el intérprete empezó a viajar con La Rondallita, pero fue por un período corto (dos giras).

El poco tiempo que estuvo en la agrupación infantil fue suficiente para que el público y los managers se dieran cuenta de su talento. Según cuenta Ricardo, estuvo a punto de integrar la agrupación musical Menudo, pero no se concretó, ya que su padre rechazó la oferta que podría haber cambiado el rumbo de su vida.

“A lo mejor a mi papá le faltó un poco de chispa (...). No me dejó, no me dejó y yo quedé así como que ‘mérmole’... ¡Y con Menudo!”, dijo a BBC Mundo.

“Y llegó el momento en el que eso se apagó. Yo me apagué. No quise saber nada más del ‘Burrito de Belén’ ni de La Rondallita ni nada de eso. Y me dediqué a lo mío, a mi familia, a mis cosas”, agregó, visiblemente conmovido.

El antes y el después de Ricardo Cuenci. (Yahikuna Cuenci)

La vida actual del intérprete original de ‘Mi burrito sabanero’

La infancia de Ricardo estuvo marcada por la desilusión en la música; sin embargo, no se alejó de ella. En la adolescencia, estudió este arte y realizó diversas labores, entre las que destaca algunas que no se relacionan con el arte. Lo hizo para generar ingresos y solventar los gastos de su familia. En la actualidad, Ricardo se desenvuelve en el mundo de la publicidad.

A pesar de estar alejado de la música, Cuenci sueña con volver a reunirse con sus excompañeros del coro y crear una nueva versión del conocido villancico junto a sus familiares. Mientras esto no suceda, él lucha en esta vida llena de desafíos.

En la actualidad, Ricardo enfrenta dificultades económicas, pero la generosidad de las personas ha logrado mitigar sus problemas. Una de las personas que lo ayudó fue el youtuber y músico César Muñoz, quien abrió una cuenta de GoFundMe para asistirlo. De esta manera, las personas pudieron contribuir y brindarle apoyo.

Según el programa Primer Impacto, se logró recaudar más de 35 mil dólares. Sin embargo, no pudo obtener la totalidad del dinero, ya que fue estafado por una conocida de su prima. Con el dinero recolectado de la gente, el hombre pudo comprar una casa humilde después de que su anterior hogar fue desmantelado; también adquirió una silla de ruedas para su madre.

Cuenci ha pasado momentos difíciles en la actualidad. (Primer Impacto)

En otro momento de la entrevista que concedió al programa extranjero, Cuenci dijo que no le gusta “mendigar ni limosnearle a nadie, simplemente quiero justicia”. “Pero si hay una persona que quiera brindarme esa oportunidad, esa ayuda será retribuida”, agregó.

Cuenci pasa por momentos difíciles en la actualidad, pero hay situaciones en las que una sonrisa se dibuja en su rostro cuando alguien le menciona que la canción ‘Mi burrito sabanero’ sigue siendo cantada y escuchada en varios países.

El villancico ‘Mi burrito sabanero’ seguirá resonando en los hogares de todo el mundo. Hay diversas razones para escuchar este tema musical, entre ellas, el hecho de que la revista estadounidense especializada en música, Billboard, la haya incluido en su ranking de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos. Más allá de su posición específica en la lista, lo crucial es que la canción continúe conmoviendo a las personas y contribuyendo a crear un ambiente armonioso.