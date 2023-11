¿Cuánto vale la estatuilla que ganó Magaly Medina en los Premios Martín Fierro Latino?

El discurso de Magaly Medina al recibir el premio Martín Fierro Latino.

La periodista peruana Magaly Medina ganó la categoría ‘Mejor presentadora de TV’ en los Premios Martín Fierro Latino, evento que se llevó a cabo este domingo 27 de noviembre en Miami. Tras recibir la famosa estatuilla en sus manos, la ‘Urraca’ dio un emotivo discurso frente a todos los presentes.

“He visto este premio hace tantos años. Susana Gímenez es un icono de quienes hacemos televisión latinoamericana y ahora la tengo al frente, ella tan ganadora de tanto. La verdad, yo hago espectáculos, soy crítica, periodista. No soy la más querida de mi país por la gente de la farándula, no soy muy buenita que digamos, pero esto es un sueño hecho realidad”, señaló la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina recibiendo su primer Martín Fierro Latino. Captura/Instagram

Luego, Medina agradeció a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por “hacernos parte de esta gran comunidad televisiva latinoamericana”.

“Ha sido una gran idea, ojalá sigamos los contenidos que hacemos en televisión y radio sigan difundiéndose más allá de nuestras fronteras. Gracias Argentina”, finalizó Magaly Medina en su discurso, siendo aplaudida por todos los nominados de la gala.

Magaly Medina asistió a los Premios Martín Fierro Latino en compañía de Alfredo Zambrano. Captura/Instagram

Magaly Medina dedicó logro a su padre

Luego de ganar una de sus dos nominaciones en los Martín Fierro Latino, Magaly Medina compartió un tierno mensaje en su redes sociales: “Gracias al público que me da su apoyo día a día. ¡Para ellos este premio! Y para mi papá que debe estar muy orgulloso allá arriba”.

Magaly Medina feliz con su Martín Fierro Latino, el primero que gana en su trayectoria televisiva. Instagram/@magalymedinav

¿Cuánto cuesta una estatuilla Martín Fierro?

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas, informó en el programa ‘A la tarde’ que las estatuillas que se le entregan a los ganadores de los Premios Martín Fierro tienen un valor de 80 mil pesos argentinos, lo que equivale un aproximado a 829,16 soles peruanos.

El presidente de APTRA detalló el valor de cada estatuilla del Martín Fierro. América TV (de Argentina)

Magaly Medina admitió sentir nervios

En una entrevista exclusiva para Infobae Perú, la conductora Magaly Medina confesó que se sintió bastante nerviosa al competir contra reconocidas figuras televisivas, entre ellas Lili Estefan, de Univisión; Karina Mazzocco, de América TV Argentina; Laura Bozzo, de Imagen Televisión; Ana María Polo, de Telemundo; Carolina Pampita Ardohain, de Net TV; Carolina Sarassa, de Univisión; y Gisela Valcárcel, su competencia directa en América TV.

“Estuve nerviosa, no había preparado nada para mi discurso, no sabía si ganaría o no, la terna era muy fuerte, Lili Stefan, la misma Gisela Valcárcel, Laura Bozzo, no sabía realmente, me sorprendí muchísimo, de verdad fue emocionante. Tener frente a mí a tantos íconos de la televisión latinoamericana como Susana Giménez, es para mí, sorprendente. Es gente a la que siempre he visto por televisión, sé de sus largas carreras y trayectorias y estar sentada entre ellas, de hecho es un honor”, nos dijo.

Magaly Medina es galardonada como la mejor conductora en los premios "Martín Fierro". (Composición: Infobae)

Por otro lado, Magaly Medina indicó que Alfredo Zambrano, su esposo, estuvo tan nervioso como ella durante el evento. “Mi esposo siempre ha estado acompañando en los momentos buenos y malos de mi vida, él es una inspiración para mí también. Él estaba tan nervioso como yo, creo”, describió la animadora.

La figura de ATV pronto regresará a Lima para continuar con la conducción de ‘Magaly TV La Firme’, programa de espectáculos que conduce de lunes a viernes a las 09:45 p.m.