Magaly Medina y Juliana Oxenford: ¿Cómo nació la enemistad entre las figuras de ATV?

Magaly Medina y Juliana Oxenford han estado enfrentadas por sus diferencias políticas. (Foto: Captura de IG)

Magaly Medina y Juliana Oxenford se convirtieron en las caras de ATV durante varios años, especialmente cuando inició la pandemia de COVID-19. Pese a que en ese momento sus programas empezaron a colaborar, ellas nunca se hicieron amigas, al menos así lo dejaron claro con el pasar del tiempo.

Aunque en algún momento la popular ‘Urraca’ entrevistó a la presentadora de noticias, esto nunca significó que ellas tenían que llevarse bien. No fue hasta las elecciones del 2021 que ambas marcaron distancia, específicamente por sus diferencias políticas.

Mientras que Magaly Medina hizo evidente su disgusto por un eventual gobierno de Pedro Castillo, Juliana Oxenford se dedicó a criticar a Keiko Fujimori. Esto provocó que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señalara que ATV tenía entre sus filas a una ‘caviar’.

Magaly Medina se refirió a la salida de Juliana Oxenford de ATV. IG

“La televisión está llena de caviares, acá tenemos una... Yo sí tengo mucho contra los caviares porque si en este país estamos fregados como estamos en la política es por los caviares”, dijo un poco ofuscada.

Juliana Oxenford no pasó por alto este comentario de Magaly Medina y decidió responderle fiel a su estilo. Ella utilizó una enorme lupa para lanzar comentarios sarcásticos sobre lo dicho por su colega.

“Les he pedido a los chicos que me traigan una lupa porque estoy buscando a la caviar que dicen que está en ATV. Ojalá sea yo, digo, porque me parece mucho más decente ahora mismo que me digan caviar a que me tilden de integrante de este grupo de derecha bruta, achorada o de pronto que soy de izquierda radical”, dijo.

En ese sentido, la conductora de noticias precisó que ella no iba a entrar en conflictos contra su colega, ya que consideraba que no era una periodista que hacía política, por lo que no podía debatir con ella.

“Yo no quiero debatir ni entrar en conflictos, me gusta cuando son periodistas que hacen política igual que yo y tenemos puntos diferentes, de pronto la conversación se pone muy rica (...) Si hay caviares preséntenmelos, no tengo tantísimos amigos y los estoy buscando”, indicó.

Juliana Oxenford dio a conocer que ya no trabajará en ATV. (Captura de ATV)

Magaly Medina se despidió de Juliana Oxenford

Pese a que tenía varios años al aire, ATV decidió cancelar el noticiero que era dirigido por Juliana Oxenford. La presentadora de noticias señaló que esta información se la compartieron el día lunes 20 de noviembre, por lo que solo estaría al frente hasta el 15 de diciembre, día en que acaba su contrato.

Al enterarse de la salida de su colega, Magaly Medina no dudó en señalar que le parecía correcta la decisión que tomó el canal, ya que a la periodista su público le dio la espalda desde hace un tiempo.

“Todo hasta que llegaron las elecciones y la Juliana se dedicó a ser la vocera y relacionista pública de Castillo, una antifujimorista a morir que con su opinión y sus entrevistas segadas hizo que mucha gente se vaya al lado de Castillo”, aseguró.

“Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de elecciones y decía: ‘Como podía compartir el mismo canal con alguien con quien no comparto ideas, yo no soy una roja y no quiero un país de terrucos’ y eso hizo que discrepáramos abiertamente”, añadió.