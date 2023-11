Ministro de Justicia responde a Daniel Soria: Suspensión no responde a aspectos políticos

Titular del Minjus se refirió a la suspensión del procurador general del Estado. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se refirió a la suspensión de Daniel Soria y descartó que responda a motivaciones políticas, tal como lo deslizó al advertir de “muchas resistencias” a su participación en el proceso, “a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones”.

“Yo no me voy a pronunciar sobre los calificativos que el procurador Soria pueda hacer, lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido”, respondió el titular del Minjus.

“Esto obedece a un procedimiento y el señor Soria ha sido notificado con los procedimientos, él está ejerciendo su derecho, se le está cumpliendo y garantizando el debido proceso”, agregó.

En ese sentido, invocó al suspendido procurador que dé “una respuesta desde el punto de vista legal y administrativo que es donde corresponde hacer la evaluación”.

Asimismo, mencionó que el proceso no fue realizado durante la actual gestión, sino durante el gobierno de Pedro Castillo, por el entonces titular de la cartera, Aníbal Torres.

“Ustedes saben mejor que yo que el procedimiento administrativo anterior fue hecho directamente por el ministro (Torres). Hubo una percepción desde el Poder Judicial que no se pronunció sobre el fondo, dijo ‘por la forma’ y no aceptó el fondo. Aquí estamos entrando a un procedimiento administrativo del que no me voy a pronunciar y no puedo hablar más porque puedo ser yo instancia administrativa”, indicó.

“Lo que puedo asegurar es que la Procuraduría no está encarnada en una sola persona, todas las instituciones tienen funcionarios competentes, honestos y que son comprometidos con su trabajo, ellos deben cumplir con su trabajo. No solo los exhorto, sino que les corresponde, conforme a ley, si consideran que existe algo que deben hacer, lo tendrán que hacer. Es su obligación”, agregó.

¿Por qué fue suspendido el procurador Daniel Soria?

La resolución a la que accedió Infobae Perú fundamentó su suspensión inmediata, desde el viernes 24 de noviembre, por, supuestamente, no haber cumplido con el requisito de trayectoria que exigía la entidad cuando fue designado en 2020.

La decisión, calificada como “arbitraria” por Soria, lleva las firmas de Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos; Walther Iberos, viceministro de Justicia; y Tiberio Robles, jefe de la Oficina General de Administración; quienes integran la comisión ad hoc a cargo del procedimiento disciplinario contra Soria.

“Es decir, los dos viceministros y el jefe de la Oficina General de Administración [que conforman la comisión ad hoc] van a emitir una conclusión de la investigación, probablemente la destitución, y se la van a pasar al órgano sancionador que es el ministro. Pero el problema es que esos tres señores son cargos que dependen de la confianza del ministro. […] Tiene que haber independencia entre el órgano que investiga y el que sanciona, y no la hay”, opinó Soria en entrevista con El Comercio.

“Considero que esto va camino a una destitución”

En diálogo con el medio mencionado, el funcionario calificó la resolución como “un eufemismo legal”. “Se utiliza algún pasaje de la norma respectiva, pero lo concreto señor es que es una resolución que me suspende del cargo de procurador general y que ha entrado en vigencia desde el momento en que se me ha notificado. Actualmente, no ejerzo la función de procurador general del Estado, estoy suspendido”, agregó.

Asimismo, aseguró que la medida se dirige a destituirlo. “Esta es una pausa temporal, estoy suspendido, pero va a haber una decisión final, quizás en diciembre, en donde sea destituido de manera efectiva”, aseveró.