Ezio Oliva defiende su amor por Karen Schwarz y aclara rumores de supuesta infidelidad: “Nos extrañamos”

Ezio Oliva se pronuncia sobre supuesta infidelidad a Karen Schwarz. | Difusión/redes sociales/TikTok

El cantante peruano Ezio Oliva está en la mira de todos tras unas declaraciones de Karen Schwarz, su esposa, sobre la infidelidad. Tras su regreso del extranjero, el cantante enfrentó los rumores de un supuesto engaño hacia la presentadora de televisión. Él se refirió, además, a las lágrimas que su pareja derramó mientras abordaba el tema.

El intérprete refutó categóricamente las acusaciones en una entrevista con Paco Bazán, defendiendo su lealtad y explicando la situación que ha generado diversas reacciones en la prensa y redes sociales. Como se recuerda, todo comenzó cuando la ex Miss Perú se quebró al responder si confiaba en que el padre de sus hijas no estaría sacando los pies del plato.

Su llanto generó sospechas entre sus seguidores, quienes pensaron que había problemas en su matrimonio. Sin embargo, el intérprete de “Siempre has sido tú” salió al frente para defender el amor de su amada y minimizar la polémica.

Ezio Oliva asegura que está enamorado de Karen Schwarz y que nunca le ha sido infiel. | Composición/captura/TikTok/Instagram

La respuesta de Ezio Oliva

El artista subrayó la complejidad de responder a una hipotética situación de infidelidad, haciendo eco de las palabras de Schwarz: “A Karen le preguntan si perdonaría una infidelidad y ella responde, como yo también lo hago: ‘No lo sé, tendría que estar en el momento’”, resaltó.

“He aterrizado en Lima y me están reventando. Harto hate. (…) Lo que buscan los medios de comunicación, sobre todo el digital, es el clic. Entonces se está especulando que yo le he sido infiel a Karen”, dijo en medio de la charla.

Subrayó que si ella lloró no significa que están atravesando un mal momento y, es más, existir un tipo de engaño. Resaltó que su vínculo está muy fortalecido y se aman el uno al otro.

Karen Schwarz lloró ante la posibilidad de que Ezio Oliva la engañe con otra mujer. Captura/ATV

“Responde eso y se pone a llorar porque además yo estaba hacía dos semanas fuera. Nos extrañamos. Yo la extraño. Ella me extraña. Somos una pareja y una familia. Además, (ella) es emocional. Tenemos dos hijas hermosas. Se emociona como te emocionarías tú o yo”, aclaró el intérprete.

¿Qué dijo Karen Schwarz sobre la infidelidad?

Karen Schwarz y Ezio Oliva están enfrentando, este 2023, el reto de la distancia en su relación de más de una década, compaginando sus carreras y vida familiar. La modelo, ahora embajadora de la ONG Care Perú, ha tomado un papel activo en proyectos sociales, mientras el cantante impulsa su carrera musical en España.

A raíz de ello, surgieron especulaciones sobre cuán sólida está su relación. En una entrevista con ‘Día D’, la ex Miss Perú reafirmó la confianza y la comunicación como pilares fundamentales en su vínculo, aun reconociendo que nadie está exento de vivir episodios dolorosos como una posible infidelidad.

“Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto”, dijo al programa.

Karen Schwarz rompe en llanto ante la posibilidad de que Ezio Oliva le sea infiel en el extranjero | Día D / Youtube

Al respecto, Karen Schwarz expresó su preferencia por la honestidad de su pareja ante cualquier adversidad, es decir, preferiría que él diga que no la ama a que se entere de que la ha engañado. “Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta”, agregó.

Karen Schwarz rompe en llanto

La exconductora se quebró al responder si estaría preparada al afrontar una presunta infidelidad. “Creo que hay que vivirlo. En ese momento tomaré la decisión que mi corazón y cabeza quiera tomar”, manifestó.

Karen Schwarz y Ezio Oliva en su boda simbólica en 2015. (Instagram)

La historia de esta pareja comenzó en 2011 en el set de ‘El Último Pasajero’, donde se conocieron y desde una primera cita en 2012, construyeron una relación marcada por la constancia y la superación de obstáculos, incluido un breve rompimiento ese mismo año.