Karen Schwarz rompe en llanto ante posible infidelidad de Ezio Oliva: “Prefiero que me diga antes que no me ama”

Karen Schwarz rompe en llanto ante la posibilidad de que Ezio Oliva le sea infiel en el extranjero | Día D / Youtube

Con más de 10 años de relación sentimental, dos hijas de por medio y tres bodas de ensueño, Karen Schwarz y Ezio Oliva son una de las parejas más sólidas de la farándula. Pero en los últimos meses han enfrentado una dura prueba en su historia de amor: la distancia. El cantante se encuentra alejado de su familia en España, donde está promocionando su carrera musical.

Aunque la pareja se comunica por videollamadas y no dudan en derrochar amor a través de las redes sociales, no faltan aquellos que ponen en tela de juicio la fidelidad de Ezio Oliva, de 35 años. Al respecto, la exreina de belleza señaló que, aunque sabe que su esposo la ama profundamente, no descarta que pasen por este doloroso episodio en algún momento.

“Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?”, expresó al espacio ‘Día D’, entre lágrimas.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se conocieron en 2011 en el programa “El Último Pasajero”.

Karen Schwarz explicó que prefiere que Ezio Oliva le diga que no la ama antes de engañarla con otra mujer.

“Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta. Prefiero que me diga que no me ame a enterarme que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos”, precisó.

Karen Schwarz y Ezio Oliva tienen dos hijas juntas, llamadas Cayetana y Antonia.

¿Karen Schwarz perdonaría una infidelidad?

La excondutora de ‘La Voz’ afirmó no saber con seguridad si perdonaría una traición de Ezio Oliva. “Sería inmaduro decir sí o no, o que jamás lo perdonaría. Creo que hay que vivirlo. En ese momento tomaré la decisión que mi corazón y cabeza quiera tomar. Sé que él es el hombre al que quiero a mi lado”, dijo.

“Hoy en día los hombres te pueden decir te amo, pero en el camino solo ellos saben lo que quieren. Pero yo puedo decir que es el hombre de mi vida, al que le dije ‘sí’ tres veces y me casaría con él cuatro, cinco o seis veces si hay (dinero), quiero disfrutar del amor”, añadió Karen Schwarz.

Karen Schwarz lloró ante la posibilidad de que Ezio Oliva la engañe con otra mujer. Captura/ATV

Karen Schwarz en su faceta solidaria

Mientras Ezio Oliva está desarrollándose como artista en España, Karen Schwarz se ha unido como embajadora de la ONG Care Perú. En la última semana, formó parte del proyecto “Niñas con Oportunidades”, que desde 2016 se ha dedicado a empoderar a las estudiantes de zonas vulnerables de Perú.

“La educación es la clave para empoderar a las niñas y brindarles la oportunidad de construir un futuro mejor. Estoy emocionada por ser parte de este movimiento y trabajar juntos para hacer realidad los sueños de estas jóvenes”, mencionó la expresentadora de TV durante el evento realizado en un colegio de Puente Piedra.

Karen Schwarz es embajadora de la ONG Care Perú. Difusión

¿Cómo se conocieron Karen Schwarz y Ezio Oliva?

Karen Schwarz y Ezio Oliva se conocieron en el 2011 en el set de ‘El Último Pasajero’, donde el cantante asistió con la banda Adammo para presentar una de sus canciones. Para esas fechas, la modelo también se encontraba en los estudios, pues era azafata del equipo Rojo.

El intérprete de ‘Siempre has sido tú' quedó flechado por la belleza deKaren Schwarz y en su afán de seguir conquistándola, la banda Ádammo la contrató para que fuera una de las modelos de su videoclip. Luego de tantas insistencias por parte del artista nacional, en 2012 se dio la primera cita.

Karen Schwarz y Ezio Oliva tienen más de 10 años de romance.

En noviembre de 2023, el romance de Karen Schwarz y Ezio Oliva se hizo público porque la revista de Magaly Medina los fotografió juntos.

Se separaron por unos meses por decisión del exintegrante de Adammo. “Me dijo que extrañaba a una persona y que hasta ahí nomás. No saben cómo sufrí. Yo me ilusioné y de pronto él me dejó”, contó Karen en entrevista con Verónica Linares.

Después de un tiempo y durante un viaje por el sur del país, Ezio Oliva le pidió una seguridad y desde entonces no se han vuelto a distanciar. Hoy tienen dos hijas juntas, llamadas Antonia y Cayetana. Se han casado en tres oportunidades, de manera simbólica, civil y religiosa.