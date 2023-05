Karen Schwarz y Ezio Oliva conversaron sobre una posible ruptura en un futuro: “No vivimos en un mundo de fantasía”

Después de casarse por tercera vez, Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron viajar a Europa. Sin embargo, la exreina de belleza resaltó que no se trata de una luna de miel, sino de una actividad laboral. La presentadora acompañó al cantante a la presentación de su nuevo tema.

Desde el otro continente, Karen Schwarz se comunicó con ‘América Hoy’, donde evocó su último matrimonio, el cual se realizó el pasado 13 de mayo. Consultados por si tiene planeado buscar el varoncito, la exconductora de Latina indicó que es complicado, pues ella ya se ligó las trompas de Falopio, y que Ezio se hará la vasectomía más adelante.

Ante ello, Janet Barboza resaltó la decisión del cantante, pues muchos hombres temen hacerse este tipo de intervención.

“En mi caso, supuestamente Cayetana venía de forma (parto) natural como Antonia. Entonces, Ezio me dijo, ‘amor, para que tú no tengas que hacerte la ligadura, yo me voy a la vasectomía’. Pero al final, faltando horas para dar a luz, me dijeron que tenía que hacerme cesárea de urgencia. Así que aproveché para ligarme”, explicó.

Karen Schwarz dice que está segura de su relación con Ezio Oliva. Instagram

¿Por qué Ezio Oliva se hará la vasectomía?

Ezio Oliva le indicó a Karen Schwarz que igual se someterá a una vasectomía, y le dio una razón que causó controversia en el programa entre las conductoras de ‘América Hoy’.

“Ezio me dice que es porque nadie sabe lo que puede pasar más adelante. Pero para él, su familia es solamente Antonia y Cayetana”, contó Karen, quien generó la reacción de Janet Barboza.

La conductora de ‘América Hoy’ le pidió que explique su respuesta. “Lo que pasa es que, a ver, nosotros no vivimos en un mundo de fantasía, no vivimos en el mundo del unicornio. Nosotros estamos construyendo el día a día... Pero nadie sabe lo que puede pasar. De repente, en algún momento, Ezio conoce a alguien y se enamora. ¿Qué puedo hacer yo? Pero prefiero que me lo diga y viceversa. Entonces, lo tenemos bien claro”, detalló la animadora.

El asombro de Janet y Valeria Piazza se hizo notar, por lo que Karen recalcó que tanto Ezio como ella están de acuerdo con lo que piensan.

“Yo creo que cuando las cosas están bien claras en una pareja, uno sabe para dónde apunta. Yo pienso igual que Ezio, Ezio piensa igual que yo, y por eso es que los dos estamos tan convencidos y nos hemos casado por tercera vez”, recalcó.

Karen Schwarz y Ezio Oliva en su boda simbólica en 2015. (Instagram)

Valeria Piazza sorprendida

Valería Piazza al escuchar estas palabras indicó que nunca se ha puesto en esa situación, pues se casó pensando en que se quedará con su esposo para siempre.

“Si me acabo de casar, tengo en la mente que va a ser para siempre. También tengo 12 años de relación, es otro caso, pero creo que Karen) está siendo realista. Nunca se quiere pensar en eso, porque cuando das el sí, es porque quieres que sea tu pareja para toda la vida. Yo, en verdad, ni siquiera pienso en esa posibilidad”, dijo.

Por su parte, Edson Dávila aseguró que está de acuerdo con las palabras de la conductora de Latina.