Surquillo: Habla hombre que delincuentes secuestraron para robarle $40 mil en avenida Angamos

Cuatro sujetos que vestían chalecos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo subieron a la fuerza a una camioneta, donde vivió momentos de terror. (24 Horas)

Un joven que mantiene su identidad en reserva contó lo que vivió durante los más de 45 minutos que fue secuestrado por cuatro sujetos. El pasado jueves 23 de noviembre, cámaras de seguridad de la Municipalidad de Surquillo registraron el momento en que hombres que vestían chalecos de la Policía Nacional del Perú (PNP) subieron a la fuerza a la víctima dentro de una camioneta roja.

Te puede interesar: ¿Secuestro en Surquillo? Sujetos con chaleco de policía retienen a dos hombres en caso “confuso”, según Mininter

Ahora, esta persona teme por su vida y narró qué ocurrió aquel día. En entrevista con Panamericana Televisión, dijo que había acompañado a su amigo Alexander a comprar un vehículo a cambio de USD40.000. Por esto, se dirigió con él y otros cuatro amigos a retirar el alto monto en un banco ubicado en Miraflores.

Luego se dirigieron al Parque Reducto número 5. Alexander iba en un carro con algunos de sus amigos, mientras que la víctima, quien cargaba el dinero, iba en una camioneta con otra persona. Ambos estacionaron los dos autos en la calle Manuel Bonilla, de forma separada. Ahí esperarían a la persona que les vendería el carro, al cual contactaron a través de redes sociales.

Te puede interesar: Verano 2024: Senamhi pronostica lluvias muy fuertes e inusuales en el norte por Fenómeno El Niño

Pero el joven secuestrado notó que llegó un auto negro, desde donde descendieron cuatro sujetos, por lo que optó por salir del lugar, ya que llevaba el dinero.

“Cuando yo veo ese panorama, yo digo ‘vámonos porque nos van a robar, yo tengo la plata, no lo tiene Alexander’. Mi compañero no sabía. Entonces, nos hemos ido. Hemos pasado y hemos estado dando vueltas porque no sabíamos por dónde salir, hasta que salimos por Angamos”, añadió.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades. - Crédito: Latina

Luego, el joven empezó a caminar hasta que otro sujeto de polo blanco lo interceptó; le dijo ‘detente, soy policía’ y le mostró su placa.

Te puede interesar: Gerente general de Corpac señala que víctimas provocaron accidente en el Jorge Chávez: “Bomberos debieron frenar”

“Viene el de polo plomo y de frente me dice ‘la plata, la plata’. Entonces, yo les digo ‘yo no tengo nada’. Ellos me comienzan a rebuscar y yo me había puesto el morral en el cuello, y me había subido el cierre de la casaca. Tenía los USD40.000 en mi pecho”, dijo.

Como las imágenes revelan, los cuatro hombres que lo intervinieron lo subieron a la fuerza a una camioneta roja y se lo llevaron.

“Dentro del auto, los delincuentes empezaron a golpearme fuerte, con la cacha de la pistola. Decían ‘ya lo tenemos, jefe, ya lo tenemos’, por teléfono”, añadió.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades. - Crédito: Latina

Luego de 45 minutos, uno de los sujetos le dijo que podía irse, pero sin voltear a ver el auto donde lo raptaron. Pero otro lo interrumpió para dar la orden de que alguien lo acompañara.

“De verdad que temo por mi vida, que puedan hacer algo porque yo los he visto. Entonces, si a mí me ponen al frente a la persona, al primero que me agarró, yo lo reconozco”, aseguró la víctima de secuestro.

El general de la PNP Jorge Angulo declaró que este hecho delictivo fue confuso y que las víctimas tienen antecedentes policiales. El hombre que dio su testimonio aceptó haber cometido un delito en 2010.

El representante de la PNP calificó el hecho como “confuso” y no descartó que efectivos policiales estén involucrados en este crimen.

Cabe resaltar que ya se aperturaron las investigaciones respectivas para conocer las circunstancias en que ocurrió este secuestro.