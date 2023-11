Sporting Cristal confirmó la salida de Brenner Marlos de cara al 2024

Sporting Cristal anunció la salida de Brenner Marlos para el 2024 - Créditos: Liga 1.

Enderson Moreira fue oficializado como nuevo técnico de Sporting Cristal el pasado viernes 24 de noviembre y con su contratación se comenzó a armar el plantel para el 2024. En ese sentido, el club rimense viene anunciando las salidas de algunos jugadores, por ejemplo, el delantero Brenner Marlos, quien culminó como goleador del equipo en la última edición de la Liga 1.

“¡Gracias por cada gol y cada momento con nuestra camiseta! Hoy nos despedimos de Brenner Marlos, quien llegó al final de su contrato y no continuará con nuestro club. ¡Te deseamos lo mejor en tus próximos desafíos!”, fueron las palabras del elenco ‘celeste’ para el brasileño.

El futbolista de 29 años llegó esta temporada a La Florida proveniente de la Segunda División de su país y, en un principio, fue cuestionado por su falta de gol; no obstante, logró reponerse del mal momento y terminó como máximo anotador con 15 tantos, seguido por el extremo Alejandro Hohberg.

Sporting Cristal agradeció a Brenner Marlos tras su temporada en 2023.

Brenner no fue el primero en salir de Cristal. Percy Liza, una de las últimas ‘joyas’ de la institución, culminó su vínculo, no le renovaron y fichó por Carlos A. Mannucci. Asimismo, se concretó las partidas de los jóvenes Emile Franco y Diego Soto. Estos dos últimos en mención aún no se conoce dónde jugarán en el próximo año.

Sporting Cristal anunció las salidas de Emile Franco y Diego Soto de cara al 2024.

La temporada de Brenner Marlos

El delantero llegó como pedido expreso del técnico Tiago Nunes y le costó adaptarse al fútbol peruano. Pasó siete partidos sin marcar e hizo su estreno como goleador ante Atlético Grau el 19 de marzo. A partir de ese momento, mejoró de cara a portería y también colaboró con sus compañeros.

Brenner Marlos completó dos dobletes, ante Carlos A. Mannucci y Cusco FC, dentro de sus 15 ‘pepas’. Incluso celebró en dos oportunidades en la Copa Libertadores. Y si no anotaba, asistía. Registró un total de cuatro pases de gol. Todo esto en 42 partidos disputados.

Pese a su buena campaña individual, Cristal no pudo alcanzar su objetivo más importante, campeonar en la Primera División de Perú, y se tuvo que contentar con la clasificación a las etapas previas de la máxima competencia de Conmebol.

El delantero puso el primero, tras intervención del VAR, vía penal en el Gallardo. (Video: Liga 1 Max)

Los delanteros que quedan en Sporting Cristal

Hasta el momento, se ha anunciado las salidas de Brenner Marlos y Percy Liza; en ese sentido, quedan tres delanteros que tuvieron participación en la última temporada. Se tratan de Irven Ávila, Adrián Ugarriza y Diego Otoya. Estos dos últimos fueron flamantes fichajes del elenco ‘cervecero’ en este año.

El ‘Cholito’ jugó más en comparación a los otros atacantes. Disputó 37 cotejos, en los cuales anotó y asistió en cinco oportunidades. Sus goles ante Nacional de Paraguay en la Copa Libertadores fue uno de los más gritados por la hinchada, debido a que iniciaron la remontada histórica en el estadio Nacional.