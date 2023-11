Sheyla Rojas afirma que tiene amenazado a Sir Winston para casarse: “Quisiera una boda tradicional, yo soy a la antigua”

Sheyla Rojas afirma que tiene amenazado a Sir Winston para casarse. (Captura: América Hoy)

Las tiene claras. La modelo Sheyla Rojas concedió una entrevista al programa “América Hoy” para conversar sobre su participación en la boda de Vicente Fernández y Maira Gonzáles, la cual se celebró en la hacienda familiar del novio, el conocido rancho ‘Los Tres Potrillos’.

En medio de sus declaraciones, las conductoras del programa no vacilaron en cuestionar a Sheyla acerca de sus planes de matrimonio con Sir Winston, los cuales datan desde principios de 2021. La exchica reality afirmó que tiene la intención de llegar al altar con su pareja, con quien lleva más de tres años de relación.

No obstante, la exconductora aseveró que hasta el momento el empresario no le ha pedido matrimonio, situación que ha provocado que ella lo tenga “amenazado”, ya que para ella es un hecho que se casarán.

Sheyla Rojas graba divertido tiktok. (Foto: Captura de IG)

“Lo tengo amenazado, yo le dije que sí. Sí, está en nuestros planes, yo sé que se va a dar en el momento que tiene que darse, tenemos una relación bonita, ya vivimos juntos, él nunca se ha casado”, dijo en un inicio la exintegrante del reality “Esto es Guerra”.

Incluso, la modelo peruana tiene bien pensado cómo será ese gran día en el que llegue al altar junto a su pareja, Luis Miguel Galarza. Ella aseguró que desea que todo sea tradicional, a la antigua, ya que el empresario mexicano también es muy religioso.

“Yo quisiera una boda bonita, tradicional. Yo soy a la antigua, yo no soy partidaria de “ya vivimos juntos y ya somos marido y mujer (...) Ya no soy chibola”, obviamente no”, acotó.

Sheyla Rojas desata rumores de embarazo al publicar foto en su Instagram.

Sheyla Rojas le manda indirectas a Sir Wiston en TikTok

Recordemos que, hace poco, Sheyla Rojas captó la atención de sus numerosos seguidores en las redes sociales al compartir sus nuevas experiencias en México, donde decidió mudarse por amor. Como se sabe, la modelo chiclayana y Sir Winston, comenzaron su relación en los primeros meses de abril de 2021. Ahora, más de tres años juntos, la exchica reality expresó su deseo de dar el siguiente paso en su relación, el casarse.

Ante ello, la expresentadora de ‘Estás en todas’ intentó avanzar en su compromiso con Miguel y no descartaba utilizar los videos virales en TikTok para darle algunas indirectas, para ver si eso ayudaba a lograr su objetivo. Sin embargo, en esta ocasión, Sheyla fue particularmente franca, le dijo a Sir Winston su deseo de contraer matrimonio.

“Me cayó jabón en los ojos y no te imaginas cómo me arde, que todavía no me pidas que sea tu esposa”, fue el comentario que hizo la popular ‘Shey Shey’ para un clip de la plataforma, mientras compartía con su pareja. En el video, el mexicano solo se sonríe de la travesura de la modelo.

Sheyla Rojas cuenta su amistad con Magaly Medina. Estás en Todas.

Sheyla Rojas afirma que vuelve a la TV después de casarse y tener hijos con Sir Winston

En una entrevista para el canal de Youtube del periodista Jaime ‘Choca’ Mandros, le preguntaron a Sheyla Rojas cuándo regresaría a la televisión peruana. La modelo indicó que aún no es su prioridad, pero es algo que no descarta por completo. Eso sí, ella vuelve después de casarse y tener hijos con Sir Winston.

“Sí, me han hecho muchas propuestas de Televisión, pero por el momento tengo otros planes en mente, ‘Choca’ yo ya tengo 35 años y siempre quise formar mi familia”, dijo la rubia influencer.