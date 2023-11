Magaly Medina reflexionó al ganar juicio: “No voy a jactarme acá como lo hace Jefferson Farfán”

Magaly Medina reflexionó al ganar juicio de Rosario Guadalupe. (Composición: Infobae)

Una buena nueva. En la edición más reciente de Magaly TV La Firme, emitida el 22 de noviembre, la conductora Magaly Medina se expresó sin vacilar al ser absuelta en primera instancia, junto a su productor Patrick Llamo, en el juicio por difamación que enfrentaban con la señora Rosario Guadalupe, madre del futbolista Jefferson Farfán.

En lugar de celebrar siguiendo su estilo característico, la conductora optó por no hacerlo para no equipararse a las actitudes recientes que ha mostrado ‘La Foquita’ en sus redes sociales. Sin embargo, la periodista expresó su gratitud hacia la justicia peruana por haberse pronunciado a su favor.

“Debo agradecer a la justicia de mi país por haberse comportado a la altura, luego que denunciáramos una serie de irregularidades que como personas naturales tenemos derecho a la legítima defensa”, dijo en un inicio la conductora con un ánimo conciliador.

Magaly Medina y el origen del juicio que entabló la madre de Jefferson Farfán. | Instagram @magalymedinav @jefferson_farfan_oficial

Además, la conductora señaló que no comprende de dónde proviene el odio que el exdeportista parece tener hacia ella, ya que asegura que nunca lo ha llegado a conocer y que nunca existió una amistad entre ellos. A pesar de este sentimiento negativo hacia su persona, la figura de ATV decidió mantener la compostura en todo momento.

“No voy a jactarme acá como lo hace Jefferson Farfán cada vez que gana alguna instancia, no voy a emitir acá risitas burlonas, ni hacer una fiesta, ni bailar tirando una foto de él en el piso. No voy a hacer las cosas que hace porque es una persona inmadura”, agregó la conductora de Magaly TV La Firme.

“Una persona que debe tenerme una especie de odio visceral. No sé por qué, nunca lo he conocido, no sé quién es, nunca sería mi amigo. Entonces, es alguien que se siente intocable (...) Solo una vez un jugador nos agarró desprevenidos y nos metiera a la cárcel... Farfán se sienten muy poderoso, piensan con abrir la boca podrán mandarme a prisión”, finalizó.

Magaly Medina expone irregularidades en el juicio con Jefferson Farfán. (Composición: Infobae)

Jefferson Farfán ganó un juicio a Magaly Medina

Hace unos días, el exjugador de fútbol Jefferson Farfán compartió en sus plataformas de redes sociales el documento que confirma la sentencia contra la conductora de ATV, Magaly Medina, por difamación agravada. Aseguró que su batalla legal aún no ha concluido, ya que esta sería la resolución de primera instancia.

Además, en el documento se detallan una serie de reglas de conducta que Medina deberá seguir tras esta nueva sentencia y el pago de más de 100 mil soles. “La justicia tarda, pero llega. La justicia le ganó a tus mentiras. Esto continúa...”, se lee en el post que realizó el exseleccionado en Instagram.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Usuarios en redes sociales arremetieron en contra de Jefferson Farfán

Algunos seguidores del exfutbolista Jefferson Farfán han expresado críticas hacia él por los tres procesos legales iniciados contra Magaly Medina. Se han mostrado sorprendidos por la prontitud con la que el Poder Judicial ha manejado su caso, contrastándolo con otros casos a nivel nacional. Es importante destacar que hay comentarios inapropiados que no se pueden repetir.

“Podrás meter presa a Magaly, pero lo c... nadie te lo va a quitar y todos nos vamos a reír de ti”, “¿Cuál es el secreto para sacar juicios en tiempo récord?, Dámelo, llevo 8 años en uno y nada. Cuéntanos, señor exfutbolista”, “Deberías ser un poquito más hombre”, menciona otro usuario.