Milena Zárate habla de la separación de Greissy Ortega e Ítalo Villaseca: “Debió hacerlo hace tiempo por el bien de sus hijos”

Milena Zárate habla de la separación de Greissy Ortega e Ítalo Villaseca. (Captura: América Hoy)

En la más reciente emisión de “América Hoy” este 21 de noviembre, la cantante Milena Zárate comentó acerca del comunicado de su hermana, Greissy Ortega, en el que anunciaba el fin de su relación con Ítalo Villaseca, el padre de sus tres hijos. La colombiana expresó su pesar por la situación que atraviesa Ortega, aunque aprobó la decisión que ha tomado pensando en el bienestar de sus sobrinos.

La artista sostuvo mediante hilo telefónico para el programa de Ethel Pozo que la decisión de Greissy es algo que debió tomar mucho antes. Como se recuerda, la joven que reside en Estados Unidos reveló en sus redes sociales que Ítalo la había agredido, llegando a insinuar que perdió su embarazo debido a los maltratos físicos y psicológicos de su expareja.

“Es un tema bastante delicado. Ya es hora de que empiece a manejar ese tema de una manera interna. Que haga lo correspondiente, lo que debió haber hecho hace mucho tiempo por el bienestar de esas criaturas. No pienso tocar este tema por mi seguridad, la de mis hijas y por mi estabilidad emocional”, dijo la cantante en declaraciones para “América Hoy”.

Milena Zárate opinó del comunicado de su hermana Greysii Ortega al dar por finalizado su relación con Ítalo Villaseca. (Composición: Infobae)

Greissy Ortega confirma fin de su relación con Ítalo Villaseca

Hace poco, en sus historias de Instagram, Greissy Ortega anunció la finalización de su matrimonio con Ítalo Villaseca, revelando una vez más ser víctima de violencia física y psicológica. La hermana menor de Milena Zárate compartió un comunicado detallado explicando el fin de su relación con el padre de sus hijos y describió su situación actual, destacando que ella y sus hijos residen actualmente en Estados Unidos.

“Si bien es cierto, he luchado para sacar adelante a mi familia con amor y paciencia, no puedo soportar violencia psicológica y física a mi persona”, aseguró la modelo. Asimismo, la modelo colombiana compartió que tomará medidas legales para garantizar que sus tres hijos reciban sus derechos correspondientes.

“Retornaré a Lima en los próximos días a buscar mi estabilidad emocional junto a mis tres hijos, así como tomar acciones afectas de que mis hijos no queden desprotegidos en relación con sus derechos”, afirmó la hermana de Milena Zárate.

Greissy Ortega anuncia que regresa al Perú. (Captura: (Composición: Infobae)

Greissy Ortega afirma que Ítalo Villaseca no supera su pasado

En la más reciente entrega de Magaly TV La Firme, la modelo Greissy Ortega se conectó a través de una videollamada con la producción de Magaly Medina. Durante la conversación, confesó todo lo que está experimentando después de confirmar la conclusión de su matrimonio con Ítalo Villaseca. La hermana de Milena Zárate afirmó que fue víctima de agresiones físicas por parte de su expareja y que no logró superar su pasado.

“Y agarró, se levantó y me agredió. Me golpeó. Yo la verdad ni siquiera lo quiero recordar. Se levantó y me golpeó (...) Es un hombre que ha estado conmigo 9 años y nunca ha podido superar mi pasado”, fueron las declaraciones de la modelo para el programa de ATV.

Greissy Ortega levanta la voz y le dice sus verdades a su hermana de Milena Zárate. | Magaly Tv, la firme'

Greissy Ortega ha decidido volver a Perú

En su cuenta de Instagram, la modelo Greissy Ortega anunció la conclusión de su relación con Ítalo Villaseca y comunicó su retorno a Perú. “Hoy he decidido dar por finalizada mi relación que mantenía con mi aún esposo Ítalo. Si bien es cierto, he luchado por sacar adelante mi familia con amor y paciencia, no puedo soportar hechos de violencia psicológica y física hacia mi persona”.

“En el caso de que retorne a Lima en los próximos días a buscar mi estabilidad emocional junto a mis tres menores hijas, así como tomar acciones legales necesarias a efectos de que mis hijos no queden desprotegidos en relación con sus derechos”, acotó.