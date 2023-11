Greissy Ortega afirma que esta vez sí regresa al Perú luego de separarse de Ítalo Villaseca: “Él me dio dinero para los pasajes”

Greissy Ortega anuncia que regresa al Perú. (Captura: (Composición: Infobae)

Una nueva vida. Hace unos meses, Greissy Ortega generó titulares al solicitar la asistencia de la producción de Magaly TV: La Firme con el objetivo de retornar a Perú, alegando presuntos maltratos por parte de su ex pareja, Ítalo Villaseca. Al final, la hermana de Milena Zárate reconsideró su decisión, a pesar de que Magaly Medina ya había adquirido los boletos, y optó por quedarse con el padre de sus tres hijos.

Sin embargo, ahora la modelo colombiana ha confirmado a la prensa local su decisión de regresar a nuestro país en enero de 2024, asegurando que en esta ocasión ya cuenta con los boletos adquiridos. Vale la pena mencionar que en este regreso, Greissy estará acompañada por sus tres hijos, quienes ya estaban adaptándose a su nueva rutina escolar en los Estados Unidos.

Al parecer, Ítalo adquirió los tres boletos de regreso a Perú, aunque señaló que para llevar a sus hijos consigo, Greissy requiere la autorización del padre. “En enero regreso a Perú con mis hijos, ya tengo los pasajes (...) él me dio (el dinero) para que compre los pasajes y para sacar a mis hijos necesito (que firme) el salvoconducto”, sostuvo la influencer para Trome.

Greissy Ortega asegura que ha terminado con Ítalo Villaseca con comunicado en redes sociales

A través de sus historias en Instagram, Greissy Ortega anunció el término de su matrimonio con Ítalo Villaseca, revelando nuevamente ser víctima de violencia física y psicológica. La hermana menor de Milena Zárate compartió un comunicado detallado en el que explicó el final de su relación con el padre de sus hijos y describió su situación actual, dado que ella y sus hijos están actualmente en Estados Unidos.

“Si bien es cierto, he luchado para sacar adelante a mi familia con amor y paciencia, no puedo soportar violencia psicológica y física a mi persona”, aseguró la modelo. Asimismo, la modelo colombiana compartió que tomará medidas legales para garantizar que sus tres hijos reciban sus derechos correspondientes.

“Retornaré a Lima en los próximos días a buscar mi estabilidad emocional junto a mis tres hijos, así como tomar acciones afectas de que mis hijos no queden desprotegidos en relación con sus derechos”, afirmó la hermana de Milena Zárate.

Greyssi Ortega y el momento en que explicó por qué decidió reconciliarse con Ítalo Villaseca

La modelo Greyssi Ortega expuso la razón detrás de su elección de reanudar su relación con Ítalo Villaseca, a pesar de haber declarado que experimentó maltratos físicos y psicológicos a nivel nacional. Según la influencer, su permanencia en Estados Unidos se debe al amor por su esposo y a su supuesto deseo de continuar luchando por mantener unida a su familia.

“Lo que me retenía al lado de Ítalo es el amor tan grande que le llegué a tener y que mis hijos estén al lado de él, pero a veces no es bueno luchar por cosas que te dejan claro, que no son las mismas que quieres y sientes”, sostuvo al medio mencionado.

Magaly Medina le advirtió a Greissy Ortega: “A mí no me vuelves a manipular, los pasajes ya los perdiste”

En julio pasado, la presentadora Magaly Medina advirtió a Greissy Ortega que los boletos de avión, gestionados junto a una empresaria, ya no estaban disponibles, y que incluso había hablado con ella después de las supuestas mentiras de la joven. No obstante, dejó claro que esa sería la última vez que caería en sus engaños.

“Tú piensas que acá en el Perú todos nos chupamos el dedo. A mí me agarras de tonta solo una vez, pero mírame bien Greissy Ortega, a mí no me vuelves a manipular y yo no te vuelvo a creer. De nosotros ayuda no vas a tener. Anda búscate a otros tontos que te paguen el pasaje”, agregó la periodista.

“Quiero avisarte que esos pasajes ya los perdiste. Ella estaba intentando de que se los volvieran a dar, pero ya hablamos con el empresario, que ha perdido un montón de plata y eso no será posible”, acotó la periodista en aquella oportunidad.