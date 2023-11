Magaly Medina minimiza a Mr. Peet y arremete contra equipo de ‘A Presión’: “Hablan como borrachos ignorantes”

Magaly Medina ningunea a Mr. Peet y arremete contra conductores de ‘A Presión’ | Magaly TV La Firme / ATV

Magaly Medina condenó los desafortunados comentarios que Mr. Peet hizo en una de las transmisiones de ‘A Presión’, espacio que conduce con Gonzalo Núñez, Bruno Cavassa, Carlos Galván, entre otras figuras. Para la periodista, todos ellos actuaron como “borrachos ignorantes” al hablar sobre el trabajo sexual que ejercen algunas mujeres venezolanas en nuestro país.

Te puede interesar: Las polémicas de Mr. Peet, el conductor de ‘A Presión’ acusado de machismo y xenofobia

Antes de desatar toda su indignación contra el programa deportivo, Magaly Medina aseguró desconocer quién era Peter Arévalo, pese a que trabajaron juntos en la misma casa televisiva por varios años.

“Hoy me explicaron que era la persona que hacía voz en off en Combate, que narraba las dinámicas. ¿Y Mr. G es de Esto es Guerra? Bueno, como yo no veo eso, realmente no sé y no me importa quién es Mr. No sé qué y no sé cuánto. Son dizque comunicadores que critican los partidos de fútbol y tienen este programa, donde nadie les presta especial atención”, señaló Magaly Medina en un principio.

Peter Arévalo hizo comentarios sexistas y xenófobos en programa A Presión. Captura/Youtube

Tras ello, la ‘Urraca’ señaló Mr. Peet y los demás conductores de ‘A Presión’ le faltaron el respeto al público y a las mujeres de nacionalidad venezolana al hacer comentarios “que puedes escuchar en una cantina de mala muerte o en un cuchitril de los que, de repente, ellos están acostumbrados a frecuentar”.

“Mr. Peet habla con una seguridad como si realmente conociera de este asunto. Es como los hombres machistas e ignorantes, que se refieren a la mujer como si fuera un objeto (...) Estos señores, que ni les puedo decir señores, se ríen como si fuera una broma. Pero no, son comentarios que no se pueden tolerar. Nadie tiene derecho a hablar así de una mujer, ni siquiera de una prostituta. Son futbolistas y periodistas, pero hablan como si fueran borrachos ignorantes en una cantina”, manifestó furiosa.

Magaly Medina condenó los comentarios machistas de Mr. Peet en 'A Presión'.

¿Qué dijo Mr. Peet en ‘A Presión’?

Previo al encuentro deportivo entre Perú vs. Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Carlos Galván leyó un desafortunado comentario que envió uno de los suscriptores: “Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”.

Te puede interesar: Magaly Medina le advierte a Jefferson Farfán que muestre más pruebas del productor de TV: “Saca todo lo que quieras”

Esto originó a que Mr. Peet se expresara de la peor forma: “¿Cómo va a subir? Qué va a ser, se ha mantenido en los últimos tres años y tienen el mismo precio. Se mantiene. Hace tres años que está 50 lucas y seguirá con 50 lucas. En Risso un ferro y medio, y ya está. En Zepita están a 50 lucas”.

Los demás conductores de ‘A Presión’ solo atinaron a reírse.

Panelistas de A Presión se refirieron a mujeres venezolanas en Perú.

Mr. Peet pide perdón, pero Magaly no le cree

En la última transmisión de ‘A Presión’, Mr. Peet inició el programa reconociendo que cometió un error al expresarse de esa manera y pidió disculpas a toda la comunidad venezolana en Perú, principalmente al público femenino.

“Fue una broma mal hecha, de pésimo gusto. Doy la cara. Tengo que aceptar y asumir que hemos caído en el exceso, no voy a comprometer a mis compañeros porque el conductor soy yo. Personalmente y a modo corporativo, les ofrezco mil disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. Si hay algo que yo tengo es el respeto hacia la mujer porque vengo de una. Esto no ha sido con una mala intención”, expresó.

Sobre el comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la exfigura de Latina TV dijo: “Yo respeto mucho a las autoridades, pero probablemente no han visto cómo fue el tema. Han actuado de acuerdo a la presión mediática”.

Peter Arévalo (Mr. Peet) se pronuncia por los comentarios machistas difundidos en una de las emisiones del programa ‘A presión’. | YouTube / A Presión

Magaly Medina no creyó en sus palabras, pues considera que Mr. Peet pidió disculpas únicamente por la ola de críticas.

Te puede interesar: Magaly TV La Firme: Laura Spoya y Brian Rullan revelan detalles sobre su matrimonio y ‘Sheylón’ contó que se sometió a 13 cirugías

“Pide disculpas como si no fuera él el que hubiera iniciado esto. Una broma no se salió de contexto, tú en un programa de televisión no puedes bromear con algo tan delicado y tampoco puedes hablar como si fueras un cliente de este negocio. Es un problema social tan grande no se puede tomar a la ligera y no puedes echarle la culpa al público, porque tú estabas consciente de lo que estabas diciendo, hablabas como un borracho ignorante”, le dijo.