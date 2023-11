Trujillo: concejo rechaza reconsideración planteada por alcalde Arturo Fernández y suspensión sigue su curso

Un grupo de personas logró ingresar al salón consistorial de la Municipalidad de Trujillo, donde se desarrolla la sesión de Concejo donde se ve el tema de la reconsideración de la suspensión del alcalde Arturo Fernández. | Canal N

La Municipalidad de Trujillo vuelve a tomar relevancia, luego de que un grupo de protestantes a favor y en contra de la vacancia del alcalde de dicha provincia, Arturo Fernández, se apostaran a las afueras de la instancia municipal. No obstante, esta estrategia sería una de las muchas acciones denunciadas por los regidores del concejo municipal de dicha localidad, que debían votar la solicitud de reconsideración de la moción de vacancia contra el burgomaestre este lunes.

Pese a todos los inconvenientes registrados entre los que se plantearon intentos de no realizar la sesión del concejo municipal; este logró sesionar en una audiencia reservada y rechazó el pedido de reconsideración planteado por el alcalde Arturo Fernández ante la decisión de suspensión que se determinó en su contra a finales de septiembre por haber sido encontrado culpable del delito de difamación.

Según los detalles preliminares, la sesión en la que se revisaría si la decisión de suspender a Fernández se reconfirmaba o era rebatida, estaba programada para este 20 de noviembre; no obstante, esta fue suspendida sin previa notificación a los miembros de dicho órgano edil. Pese a ello, los regidores integrantes de igual manera se apersonaron ante el edificio a fin de cumplir con la actividad programada, pues consideraban esta súbita suspensión como un intento de alargar el proceso por parte del burgomaestre.

Reportes emitidos por el portal de noticias Trujillo 60, detallaron que entre los intentos para no llevar a cabo el encuentro de regidores se realizó el despido del secretario municipal, el cual fue notificado este mismo 20 de noviembre a las 8:00 a.m; no obstante, los regidores llevaron a un notario ante la sesión a fin de que el evento se desarrolle conforme a la regla.

Tras la decisión, dicho medio logró recoger las declaraciones del regidor Mario Reyna; quien aseveró que “el concejo ya se ha manifestado”. “Estábamos con los plazos vencidos conforme a lo que ha precisado el Jurado Nacional de Elecciones. Igual agradezco a todos los integrantes y a toda la ciudadanía, ya es la entidad del JNE quien tiene la decisión, ya el concejo no tiene vela en este entierro”, detalló a su salida del municipio.