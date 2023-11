Las polémicas de Mr. Peet, el rostro de ‘A Presión’ acusado de hacer comentarios machistas y xenófobos

Panelistas de A Presión se refirieron a mujeres venezolanas en Perú.

Mr. Peet, cuyo nombre real es Peter Arévalo, se ganó el cariño del público al aparecer en la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Pero ahora el comentarista deportivo está siendo “cancelado” por una serie de comentarios desafortunados que emitió en ‘A Presión’. Sin embargo, esta no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta.

Previo al encuentro deportivo entre Perú vs. Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Carlos Galván leyó un desafortunado comentario que envió uno de los suscriptores: “Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”, en clara referencia a las mujeres de dicha nacionalidad que ejercen la prostitución.

Esto originó a que Mr. Peet se expresara de la peor forma: “¿Cómo va a subir? Qué va a ser, se ha mantenido en los últimos tres años y tienen el mismo precio. Se mantiene. Hace tres años que está 50 lucas y seguirá con 50 lucas. En Risso un ferro y medio, y ya está. En Zepita están a 50 lucas”.

En medio de la ola de críticas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado para condenar las expresiones del exnarrador de ‘Esto es Guerra’ y de sus compañeros Gonzalo Núñez, Bruno Cavassa, Carlos Galván y Marko Ciurlizza, quienes también fueron acusados de machismo y xenofobia.

“El MIMP rechaza enérgicamente las expresiones machistas y discriminatorias de un grupo de comentaristas del programa ‘A Presión’. Estos comentarios, denigrantes contra las mujeres y, abiertamente xenofóbicos, no tienen nada que ver con el deporte, y son inaceptables. No solo son ofensivos contras las mujeres, también promueven la violencia contra ellas y las reducen a la categoría de objeto sexual carentes de dignidad”, se lee en la misiva.

Mr. Peet y Julinho protagonizaron acalorada discusión

El pasado 16 de abril, Julinho y Mr. Peet perdieron los papeles al debatir sobre la decisión que tomó Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, al alinear a Aldair Rodríguez como lateral derecho en el último partido frente a Cantolao. El exfutbolista del Sporting Cristal defendió este cambio, pero Peter lo acusó de un “doble discurso”.

Ante eso, Julinho se descontroló en vivo: “Voy a ser bien claro contigo, que aquí tú no me vienes a dejar mal delante de la gente. Cállate la pu*** boca y escucha huev***. Es tu mesa, eres el dueño y tú vas a poner lo que tú quieras. No tienes humildad. Sigue haciendo la cagadit***, no quieres aprender ni mejorar”.

En lugar de apaciguar la situación, Mr. Peet continuó el acalorado debate. “Habla por la pu****, haz lo quieras. ¿Payaso? Eso es lo que te comes”.

Mr. Peet y su enfrentamiento con Percy Olivares

Tras el triunfo de Alianza Lima por 3-0 sobre Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, Mr. Peet y Percy Olivares empezaron a discutir sobre lo acontecido en el partido. La conversación tuvo su pico de tensión cuando el exfutbolista acusó a Peter Arévalo de hablar bien del equipo “blanquiazul” por dinero.

El exnarrador de ‘EEG’ no se quedó callado y, en un arranque de ira, pidió el cierre de ESPN.

“Entonces le decimos a ESPN que retire el canal de Perú. ¿Qué estamos hablando, viejo? Pero tú estás dejándolo pasar el tema por agua tibia, ese es tu problema. Ese es tu problema. Que venga Percy a decir que venimos por la plata, ¿de qué? A nosotros nos paga ESPN”, manifestó Peter Arévalo.

‘A Presión Army’ amenazó a Latina TV y a Nelly Rosinelli

Durante la participación de Mr. Peet en ‘El Gran Chef Famosos’, sus seguidores anunciaron que lanzarían bombas al canal 2 en caso su ídolo sea eliminado. Aunque el comentarista deportivo tomó estos comentarios como una simple broma, todo cambió cuando Nelly Rossinelli denunció recibir amenazas de muerte por criticar los platos del entonces participante.

“Me tienen harta con sus amenzas. Me ponen: ‘Vas a sentir la presión del Army si eliminas a Mr. Peet, cosas terribles sucederán’. Por favor, le digo al ‘Army’ que tengo hijos, que tengo familia, que por favor no se metan conmigo”, expresó preocupada.