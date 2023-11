Milena Zárate afirma que Marcelo Tinelli es el gran trampolín de Milett Figueroa: “Le está sacando provecho”

Milena Zárate afirma que Marcelo Tinelli es el gran trampolín de Milett Figueroa. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. La confirmada relación entre el destacado conductor argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa continúa siendo tema de conversación en la farándula local, y la cantante Milena Zárate no escatimó en expresar sus siempre polémicas opiniones en una entrevista para un conocido diario. ¿Qué dijo?

Según la colombiana, la exintegrante del ya desaparecido reality “Combate” tiene una visión clara, sabe exactamente lo que quiere y considera que estar con el galán argentino es una manera de consolidar su carrera artística en ese país. Como se conoce, la modelo está actualmente concursando en el reality “Bailando 2023″ y figura como una de las favoritas para llevarse la temporada.

“Dicen que para el amor no hay edad, pero la pregunta sería ¿acá hay amor? Creo que Milett no es chiquilla, sabe pasar la carretera sola, y por más que sea menor, pienso que mientras él va, ella va y viene. Ella la tiene clara, sabe lo que quiere y estar con Tinelli es asegurar su carrera por allá. Con lo que he escuchado de él, podría pensar que Milett es su ‘caprichito’ del momento, pero eso solo el tiempo, lo dirá”, dijo en un inicio la colocha.

Milena Zárate: “Marcelo Tinelli es el trampolín de Milett Figueroa”

En otro contexto, Milena Zárate, la hermana de Greysi Ortega, ha seguido de cerca la historia de amor entre el conductor Marcelo Tinelli y la peruana Milett Figueroa, que se gestó en los escenarios de “Bailando 2023″. La cantante ha observado que desde el inicio de la participación, ambos han mostrado un notable interés.

“No me van a decir que hubo amor desde el primer momento que se conocieron. De que había ganas desde un inicio, la había. Al final ambos están solteros y pueden hacer lo que mejor les plazca”, sostuvo la expareja de Edwin Sierra para Trome.

Finalmente, la colombiana no duda en el talento de la exchica reality. “En este caso, Milett tiene algo que ofrecer. Exprimir a los viejitos es quedarse estancada, esperando que el viejito te dé todo. Pienso que Milett se ha preparado como actriz y es muy talentosa. Tinelli es un gran trampolín y ella le está sacando provecho. Él tampoco es feo, tiene su atractivo, es bastante interesante y ni muestra la edad que tiene”, finalizó.

Mamá de Milett Figueroa le dice a Marcelo Tinelli que Milett Figueroa ‘no es un objeto’

Recientemente, la señora Marthita Valcárcel, madre de Milett Figueroa, participó en el programa “Mande quien Mande” de María Pía Copello y reaccionó en vivo al beso que su hija compartió con el presentador argentino Marcelo Tinelli en la última edición de “Bailando 2023″. Como se ha recordado, Marcelo y la exchica reality confesaron en el reality de baile que han comenzado a conocerse y que son ‘exclusivos’. Ante esta revelación, la señora mostró sorpresa al ver las imágenes y, en lugar de dar su bendición a la nueva pareja, envió un mensaje contundente.

“Como toda madre, me emociono. Si esto es como se ve, mi corazón reboza de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa y transparente que pocas veces se ve y estila en estos días”, sostuvo en un inicio.

“Tampoco me gusta que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el ‘Bailando’ y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”, sostuvo la señora en aquella oportunidad.