Milett Figueroa llegó de la mano de Marcelo Tinelli a glamurosa fiesta realizada por revista argentina

Milett Figueroa deslumbró en alfombra roja del evento realizado por la Revista Caras de Argentina. (Foto: Captura de IG)

Desde que Milett Figueroa empezó a coquetear con Marcelo Tinelli, la modelo peruana se convirtió en el centro de atención de la prensa argentina. Sin embargo, ahora que se ha confirmado que están saliendo de manera exclusiva, la modelo peruana está dando de qué hablar.

Asimismo, a todos los eventos sociales que asiste el conductor de ‘Bailando 2023’, la exconcursante de ‘El Gran Chef Famosos’ también aparece, por lo que las cámaras la empiezan a seguir, esto con el único objetivo de arrancarle alguna declaración del amorío que vive con el famoso presentador de televisión.

Ahora, durante el evento que hizo la Revista Caras de Argentina por sus 30 años, Milett Figuera captó la atención de todo el público presente. Ella llegó a la alfombra roja de la mano de Marcello Tinelli, luciendo un vestido dorado con un escote pronunciado, creado por un destacado diseñador argentino, resaltando su figura y marcando tendencia en la moda.

Durante la gala, la bailarina no solo destacó por el vestido, sino también por su habilidad para combinar audacia y elegancia en su look completo. Desde el peinado hasta el maquillaje, cada aspecto fue cuidadosamente elegido para complementar su estilo y crear una estampa impactante.

El momento culminante de la noche se dio cuando Marcelo Tinelli presentó a Figueroa ante dos grandes de la televisión, Mirtha Legrand y Susana Giménez, en una charla distendida que reflejó la simpatía y la sencillez de la pareja.

Cabe precisar que la presencia de la pareja en el evento evidenció la influencia que ambos tienen en la escena del entretenimiento argentino, pues desde que se empezó a especular que ambos estaba saliendo a escondidas, se generó mucho interés y expectativa.

La diferencia de edad no es un problema

Algo que siempre se ha resaltado desde que se dio a conocer que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habían decidido iniciar una relación sentimental, es la diferencia de edad que hay entre ellos. Como se sabe, la modelo peruana tiene 31 años, mientras que el presentador argentino cuenta con 63 años.

Pese a los 32 años de diferencia que hay entre ambos, la exchica reality salió a defender su romance, asegurando que ella nunca se fijó en la edad cuando empezó a frecuentar al conductor de ‘Bailando 2023’, y es que para ella, la edad no define a la persona, es algo que ella nunca lo ha tomado en cuenta.

“La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número”, comentó Milett Figueroa.

Además, precisó que cuando ella empieza a salir con alguien nuevo, no es que le pida su número de DNI para saber su edad. “No estoy mirando el DNI ni me acuerdo cuántos años tiene. Cuando realmente disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando en un número o algo de eso”, enfatizó.