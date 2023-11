Mamá de Milett Figueroa le advierte a Marcelo Tinelli sobre su hija: “Ella no es un objeto”

: Su mamá le advierte a Marcelo Tinelli sobre su hija: “Ella no es un objeto”. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. La señora Marthita Valcárcel, madre de Milett Figueroa, fue invitada al programa “Mande quien Mande” de María Pía Copello y reaccionó en vivo al beso que se dio su hija con el presentador argentino Marcelo Tinelli en la última edición de “Bailando 2023″.

Te puede interesar: Milett Figueroa niega a Marcelo Tinelli, pese a su apasionado beso: “Somos amigos, yo sí voy lento”

Como se recuerda, Marcelo y la exchica reality confesaron en el reality de baile que han iniciado en conocerse y que son ‘exclusivos’. Ante ello, la señora quedó asombrada con las imágenes y, lejos de darle la bendición a la nueva pareja, mandó un mensaje contundente.

Eso sí, Marthita agradeció la buenas oportunidades que su hija tiene en Argentina y reconoció estar feliz por ella. “Como toda madre, me emociono. Si esto es como se ve, mi corazón reboza de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa y transparente que pocas veces se ve y estila en estos días”, sostuvo en un inicio.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: cómo nació el romance de la mediática pareja. | Bailando 2023

En otro momento de la entrevista, Doña Marthita expresó su felicidad por el momento que vive su engreída, pero resaltó que no le gustan los malos comentarios, como aquellos que sugieren que esta relación está siendo preparada o es un show. Hizo hincapié en que su hija no es un objeto y envió un mensaje contundente al famoso conductor.

Te puede interesar: Milett Figueroa no lo oculta más y llena de elogios a Marcelo Tinelli: “Es divino y una gran compañia”

“Tampoco me gusta que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el ‘Bailando’ y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”, sostuvo la señora en mensaje directo a quienes critican la relación de su hija.

Recordemos que la primera persona que criticó esta relación fue la conductora Magaly Medina, quien expresó su opinión sobre el beso entre la peruana y el conductor argentino. Medina afirmó que este último siempre ha convertido su vida personal en un espectáculo y que esta vez no sería la excepción.

Marcelo Tinelli besó a Milett Figueroa y confirma romance.| Captura América TV (Argentina)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la relación de Marcello Tinelli y Milett Figueroa?

Hace poco, Magaly Medina opinó que esta nueva oficialización de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa podría durar o quizás solo sea un episodio más hasta que concluya la edición del reality de baile “Bailando 2023″. “Este romance puede ser mientras dure el Bailando o puede ser un romance que pueda tener futuro”, aseveró.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: Así nació el romance entre el presentador y la actriz peruana en ‘Bailando 2023′

En lugar de sorprenderse, la comunicadora expresó su escepticismo sobre este romance y afirmó que no cree que perdure, ya que el presentador siempre ha convertido su vida personal en parte del espectáculo por rating, habiendo tenido situaciones similares con otras participantes en el pasado.

“Él va a buscarla para darle un beso delante de todas las personas y le agarra la cara y le planta un beso, ósea, eso es una oficialización (...) Además la besa con una confianza. Es parte del show, él hace show de su vida personal, igual cuando ha salido con otras chicas del Bailando, él nunca las ha escondido, las ha besuqueado”, dijo en un inicio la conductora de ATV.

Según Medina, lo que hace Tinelli suele ser por rating y forma parte del espectáculo, una perspectiva basada en su extensa experiencia en el negocio televisivo a lo largo de los años. “Eso le funciona en el rating, le funciona en la audiencia, él es un viejo zorro de la TV, sabe cómo complacer a su público”, sostuvo en aquella oportunidad.