Karen Schwarz y su inédita historia de desamor con Ezio Oliva: “Me ilusioné y de pronto él me dejó”

Karen Schwarz contó que Ezio Oliva terminó con ella al inicio de su romance. Ella decidió perdonarlo tiempo después.

Karen Schwarz y Ezio Oliva son una de las parejas más sólidas de la farándula nacional y prueba de ello son sus 10 años de relación amorosa, dos hijas hermosas y un tercer matrimonio, el cual se llevará a cabo este sábado 13 de mayo. Pero no muchos saben que, al inicio de su romance, el exintegrante de la banda Ádammo le rompió el corazón a la exconductora de ‘Yo Soy’, pues la dejó sin previo aviso.

La primera vez que el cantante nacional vio a Karen Schwarz fue cuando esta trabajaba como azafata del equipo Rojo en ‘El Último Pasajero’, en el 2011. Impactado por su belleza, Ezio Oliva le pidió a su manager que la banda Ádammo se presentara en el programa. Fue así que se conocieron en persona, aunque la entonces modelo no se mostró interesada en él.

Ezio la continuó luchando y contrató a la expresentadora de TV para que fuera una de las modelos de su videoclip. Se vieron nuevamente, pero Karen Schwarz no quería ningún romance por el momento. Ya para el 2012, luego de interminables conversaciones, la exmodelo le aceptó una salida. La primera cita se dio en la casa de su madre, donde la influencer asegura “no pasó nada”.

Después de su paso por el Miss Perú, Karen Schwarz fue contratada para ser modelo en 'El Último Pasajero'.

“Nos quedamos conversando desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Te juro que no hubo ni un beso ni un intento de agarrada de mano. Fue mágico, como un cuento de hadas. Nos portábamos luego como amigos, pero cuando le dije que alguien me estaba escribiendo, él comenzó a sentir algo raro por mí, y yo también por él. Me estaba enamorando”, contó en ‘La Linares’.

Con el tiempo, confesaron sus sentimientos e iniciaron una relación amorosa, la cual prefirieron mantener en privado. Se veían a escondidas casi todos los días en un departamento al que consideraban “su nidito de amor”. El romance dejó de ser secreto cuando la revista ‘Magaly TeVe’ los ampayó juntos.

Magaly Medina hizo público el romance secreto entre Karen Schwarz y Ezio Oliva.

Ezio Oliva terminó con Karen Schwarz

Luego de difundidas las imágenes en donde se los ve besándose, Karen Schwarz y Ezio Oliva fueron captados varias veces en situaciones románticas. Sus seguidores pensaban que estaban en su mejor momento, pero el cantante peruano se sentía confundido por dentro. Y se lo hizo saber a la entonces conductora de ‘Espectáculos’, pues decidió terminar con ella.

“Me dijo que extrañaba a una persona y que hasta ahí nomás. No saben cómo sufrí. Yo me ilusioné y de pronto él me dejó. Ese día le dije que se fuera de mi casa. Yo lo veía en las redes y me dolía. Más que perderlo a él, me dolía por mi propio ego. ‘¿Hiciste que llegara a mi punto clímax y de pronto me dejaste, cuando yo era la que te decía no?’. Chato de m***”, recordó Karen.

La exfigura de Latina recuerda haber pasado un duro momento cuando se separó de Ezio Oliva. “Hacía el programa, llegaba a mi casa y lloraba. No entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala, mirando el foco, llorando y comiendo KFC”. Sin embargo, intentó recuperar su ánimo saliendo con sus amigas de fiesta.

Karen Schwarz conversó con Verónica Linares sobre su romance con Ezio Oliva.

En una oportunidad, Karen Schwarz llegó a la discoteca Gótica para pasar un buen momento, pues sabía que su expareja odiaba el recinto. Pero grande fue su sorpresa al verlo en ese lugar y tratando de conversar con ella. “Me decía ‘China, hey’ como coquetón. Yo desaparecí, me fui al baño y luego al estacionamiento. Me fui en mi carro, eran como la 6 de la mañana”, dijo.

Karen Schwarz cuenta que llegó a su departamento y vio en la puerta al ahora padre de sus hijos, arrepentido y asegurando que tenía algo muy importante que decirle.

“Lo senté en la escalera del edificio. Hablamos. Me explicó algunas cosas. Le dije ‘Oye, tranquilo, imposible odiarte, fue tu decisión y gracias por decírmelo porque pudiste haber jugado doble cachete’. Le dije que suba a mi departamento, nos sentamos en el sillón, le saqué almohadas y le dije que se durmiera. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Por mis hijas que no pasó nada”, resaltó.

Karen Schwarz y Ezio Oliva tienen dos hijas juntos, Cayetana y Antonia. Este 2023, se casarán por tercera vez.

Karen Schwarz decidió perdonarlo

Después de esa conversación, el ánimo de Karen Schwarz mejoró ampliamente. Dejó de llorar e iba a trabajar a Latina TV más calmada, por lo que decidió desbloquear a Ezio de sus redes. Estaba lista para continuar con su vida hasta que se enteró de un lamentable episodio: su expareja había sido drogada en una discoteca del Jockey Plaza.

La exconductora de ‘Yo Soy’ no dudó en mandarle un mensaje para saber si se encontraba bien. Fue así que volvieron a charlar como antes, aunque la confianza no era la misma. Según Karen, la relación era solo de amigos, pero ambos sabían que se seguían gustando.

Pese a su ruptura inicial, Karen Schawrz y Ezio Oliva llevan más de 10 años juntos. La pareja ha decidido no tener más hijos.

“Ezio me decía dónde estaba y yo le decía de juerga, pero estaba en mi casa viendo películas. Le mandaba fotos pasadas. Yo sentía que estaba medio celoso, tenía que hacerlo sentir que no se la iba a poner tan fácil”, señaló.

Durante un viaje por el sur del país, Ezio Oliva le pidió a Karen Schwarz una segunda oportunidad. Ella aceptó porque vio en él un hombre seguro de sus sentimientos. “Me llama y me dice ‘Ya tome mi decisión, no te puedo tomar a ti como una opción. Quiero empezar contigo algo’. Regresó a Lima y desde ahí estamos desde hace 10 años”.