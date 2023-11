Gerente general de Corpac señala que víctimas provocaron accidente en aeropuerto Jorge Chávez: “Bomberos debieron frenar” (Vídeo: Latina)

Ante las acusaciones que viene recibiendo la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) por el accionar de sus trabajadores antes, durante y después de la muerte de tres bomberos aeronáuticos en la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su gerente general, Roger Bernedo, se pronunció al respecto.

En una entrevista para Punto Final, dominical de Latina, Bernedo explicó que, cuando se realizan ejercicios de esa índole, es Lima Airport Partners (LAP) la que tiene que coordinar con Corpac en una mesa de trabajo. “Eso nunca se llevó acabo”, precisó el gerente general.

“Hubo problemas de coordinación y eso lo aceptamos, pero la causa principal del accidente es que no se cumplió el protocolo de pedir autorización para ingreso a pista. (…) La autorización que se da es para el inicio del ejercicio, no autorización de pista”, complementó.

Accidente ocurrió el 18 de noviembre del 2022. (Foto: Difusión)

En ese sentido, señaló que los hombres de rojo no cumplieron debidamente los protocolos internacionales, puesto que “la unidad de bomberos debió frenar porque había un letrero que dice ‘PARE’”.

“Las coordinaciones eran por calles que no tenían acceso directo a la pista de vuelo. Tenían que hacer un giro de 90 grados por la pista (Lima) que va paralela a la pista de vuelo. (…) Las coordinaciones fueron que el convoy vaya por el trazo celeste. Nunca se comunicó a Corpac que ellos iban a ir por el trazo amarrillo”, manifestó.

La ruta que debieron seguir los bomberos (celeste) junto a la ruta por la que optaron (amarilla). (Foto: Captura Latina)

“El supervisor que termina a las 3:00 p.m., ingresa la supervisora nueva, ella sí sabía porque ya estaba como controladora de aeródromo desde las 2:00 p.m. Él sí le informa. Quien da la autorización de superficie es el controlador de superficie que no fue informado. (Ahí hay otra responsabilidad) definitivamente, pero en el informe de la CIAA, la causa concluyente del accidente es que no hubo una autorización expresa porque nunca se pidió para ingresar a la pista”, acotó.

Comportamiento de los controladores aéreos

En cuanto al comportamiento de los controladores aéreos, el gerente general de Corpac precisó que es “inaceptable” que estén durmiendo en medio del turno, pero igual indicó que no hubo una correcta comunicación por parte de las víctimas.

“Corpac va a asumir las responsabilidades de acuerdo a las investigaciones. El bombero, la unidad, viene equipada con una radio y el mismo bombero debió comunicarse directamente con el controlador de superficie”, detalló.

“Ellos (los bomberos) han ido a una calle de servicio no contemplada ni coordinada previamente durante el ejercicio. Se fueron directo, por eso es que la supervisora agarra sus binoculares y empieza a ver que hay algo que no está funcionando, tiene dos segundos para reaccionar y es imposible. (...) El tema de la fatiga ya ha sido evaluado por la comisión y no ha sido un factor contribuyente en el accidente. Los controladores tienen un control de turno, hacen tres turnos, descansan dos días”, agregó.

Video de Corpac revela lo que sucedió en la torre de control, lo que ocasionó el accidente fatal de tres bomberos. - Crédito Composición Infobae/Sudaca

En ese sentir, aseveró que los trabajadores que fueron grabados durmiendo en pleno turno no sufren de cansancio acumulado por hacer horas extras. “La siesta no fue por fatiga. (Nunca ocurren este tipo de actividades) lo rechazamos, no es normal. (…) Nosotros hemos rechazado y es inaceptable el comportamiento que han tenido un par de controladores (aéreos)”, puntualizó.

“Vamos a cumplir con todas las recomendaciones que nos sugiere la comisión investigadora. La causa es una, no se pidió autorización para entrar a la pista, pero hay factores contribuyentes en que Corpac tiene responsabilidad”, finalizó.