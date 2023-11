No se está generando empleo al ritmo deseado provocando un incremento en el sector informal, analizó experto

Pedro Grados, director de la EPUL, señaló que a medida que se recupere la economía uno puede efectuar gastos mayores.

El Perú se encuentra en una crisis económica. Según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el mes de septiembre ha sido el segundo peor del año con una caída de -1.29 % en el PBI (producto bruto interno) y refleja, además, dos puntos negativos: es el quinto mes consecutivo con cifras en rojo y confirma los tres trimestres consecutivos en caída. Ahora sí y sin ninguna oposición del Ejecutivo -como fue la constante durante meses-, el Gobierno se sabe plenamente en recesión.

Ante esta situación, Pedro Grados, quien ejerce como director en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, recomendó mantener un gasto cauto y moderado, entendiendo que la generación de empleo disminuye (como lo asegura el último reporte del INEI) y es posible que algunas empresas inicien a reducir el número de trabajadores.

“A nivel de precios es cierto que la inflación ha cedido algo. Actualmente se encuentra entre 3 % y 4 %, y lo más probable es que cierre el año entre ese rango. Lo que no hay que perder de vista es el fenómeno El Niño, pues todo depende de qué tan intenso sea: si es fuerte se generará un incremento en los precios, lo que lógicamente va a perjudicar la situación de muchos; si es moderado, la campaña navideña podrá ser aprovechada. Aquí lo importante es preguntarse, ¿qué debe hacer el trabajador, el ama de casa, entre otros? Es importante ser cauto en un periodo como el actual, muy cauto. En la medida que la economía se vaya recuperando podremos ir generando gastos mayores, pero por el momento conviene ser discreto. No se está generando empleo al ritmo deseado y algunas empresas recortarán personal”, mencionó el administrador en entrevista con RPP.

Pedro Grados: "Es posible que algunas empresas empiecen a reducir el número de trabajadores". (UL)

Las consecuencias de la informalidad

El reporte estadístico sobre el empleo realizado por el INEI indicó que la tasa de desempleo ascendió a 5.1 %, lo que representa un 0.7 % más que la tasa de 4.4 % registrada en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Asimismo, Moquegua (11.4 %), Cajamarca (9.2 %), Puno (8.5 %), Chiclayo (8.4 %) y Huancavelica (8.3 %) fueron las ciudades con mayor caída del empleo.

Al respecto, Grados reconoció que la pandemia tuvo un impacto mayúsculo en el crecimiento de la informalidad, de la cual indicó no se ha logrado salir. Además, señaló que para integrar al sector informal es necesaria la presencia de un Estado articulado, que busque consensos y mantenga una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Lamentablemente la informalidad ha crecido. Inicialmente se dio por la pandemia del Covid 19, pero no hemos sido capaces de frenarla. Casi el 75 % del empleo en el país es informal. ¿Esto qué significa? Que no hay acceso a seguridad social, que no hay acceso a la pensión, que cuando uno llega a la vejez debe esperar una especie de subsidio para sobrevivir… No solo eso, sino que la productividad es baja: la mano de obra genera menos y el ingreso es menor”, finalizó Grados.