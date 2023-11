Esposa de ‘Checho’ Ibarra contó cómo exfutbolista la salvó de morir: “Tu amor me cura”

Rocío González Prada, esposa de Sergio ‘Checho’ Ibarra, llegó como refuerzo a la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ y su participación ayudó al comentarista deportivo a salir de la sentencia y clasificar a la siguiente ronda de la competencia de cocina de Latina TV.

La noche del viernes 17 de noviembre, el conductor José Peláez se acercó a cada estación para conocer a los familiares de los concursantes. Y cuando llegó el turno del ‘Checho’, el presentador le consultó que es lo que podría decir de su esposa, que el público no conozca.

El exfutbolista reveló que ‘La Patrona’, como la llama de cariño, cumple un papel muy importante en su vida porque cuando la conoció él todavía no gozaba del gran éxito que consiguió en su carrera futbolística y gracias a ella lo pudo conseguir.

“Es una mujer que si no hubiese llegado a mi vida no sé si hubiese logrado el éxito que he tenido en el plano profesional y familiar. Es lo ideal que pude conocer acá (Perú). La conocí antes de jugar y debutar aquí. La conocí a ella y luego de un tiempo empecé a jugar y hacer la vida profesional”, reveló.

Agregó que su esposa es su “motor y motivo”. “Ella es el motivo de mi vida”, sentenció.

Por su lado, la esposa de Checho Ibarra también resaltó la calidad de ser humano de su pareja, pues no solamente es un buen esposo sino también un excelente padre.

Rocío González también contó un episodio bastante delicado en su vida, cuando le diagnosticaron una mortal enfermedad que la llevó a ser internada en una clínica, no obstante con ayuda de ‘Checho’ logró superarlo.

“Cuando estuve en UCI porque tuve con tumor, un cáncer, él hizo de todo y buscó a los mejores médicos para curarme”, detalló Rocío, bastante conmovida pero con una gran sonrisa en los labios.

“Ahora estás sanita acompañándome”, dijo el exdeportista argentino y su compañera Rocío terminó agradeciéndole todo lo que hizo por ella frente a cámaras.”Tu amor me cura”.

‘Checho’ Ibarra se salvó de ir a la noche de eliminación

Renato Rossini, Giancarlo Flaco Granda y Gino Pesaressi pasaron a la noche de eliminación al no poder convencer con sus donas a los jurados de la cuarta temporada ‘El Gran Chef Famosos’. Mientras que ‘Checho’ Ibarra se pudo salvar y clasificar a la siguiente ronda de la competencia.

Los jurados Javier Masías, Nelly Rossinelli y Brenda Dávila (novia de Giacomo Bocchio) comentaron que las donas de Renato Rossini no estuvieron mal, no obstante muchas lucían quemadas en el parte externa. Sumado a ello, su prima Janette Miller olvidó rellenarlas con la crema pastelera.

En el caso de Gino Pesaressi, su hermana Khaty tampoco incorporó la crema pastelera en los bombitas de harina y algunas terminaron quemadas. La jurado invitada, Brenda Dávila resaltó que la masa tuvo un buen sabor.

Los postres de los hermanos Pablo y Giancarlo Granda fueron los que tuvieron el peor resultado porque no solamente se les quemó, sino que su masa estaba cruda y visualmente no parecían donas. “Estaban desastrosos y no has respetado la temperatura de la fritura”, le dijeron los expertos.

La gala de eliminación, que es decisiva porque un participante más abandonará el programa, se trasmitirá este sábado 18 de noviembre por la señal de Latina TV a partir de las 8:00 pm.