Renato Rossini, Giancarlo Flaco Granda y Gino Pesaressi pasaron a la noche de eliminación luego de no poder convencer con sus donas a los jurados de la cuarta temporada ‘El Gran Chef Famosos’.

La edición del viernes 17 de noviembre fue una noche de varias sorpresas porque tuvieron que preparar un postre bastante complicado y un jurado muy exigente porque era experta en el tema.

Pero no estuvieron solos, porque llegaron refuerzos. En el caso de Renato Rossini llegó su prima Janette Miller, al Flaco Granda lo acompañó su hermano Pablo. Mientras que ‘Checho’ Ibarra invitó a su esposa Rocío González y Gino trajo a su hermana Khaty Pesaressi.

Algunos esfuerzos ayudaron mucho, como el caso del comentarista deportivo de Latina TV, pues se notó que su esposa tiene una gran habilidad para la cocina. Lo mismo no paso con los demás concursantes, pues sus familiares de repente tenían conocimiento culinario, pero se pusieron nerviosos por las cámaras.

‘El Gran Chef Famosos’: el Flaco Granda, Gino Pesaressi y Renato Rossini pasaron a la noche de eliminación. Latina TV.

Brenda Dávila, novia de Giacomo Bocchio, ingresó como jurado de ‘El Gran Chef Famosos’

Otra gran sorpresa de la noche fue que Giacomo Bocchio no apareció como jurado de la competencia gastronómica El Gran Chef Famosos y en su reemplazo llegó su novia, Brenda Dávila, quien es una experta en el área de la repostería.

La presencia de Brenda en el programa no solo fue un cambio refrescante para el espacio de Latina, sino que también se convirtió en un invaluable aporte para los participantes que se enfrentaban al desafío de preparar donas y berlinesas.

Sus consejos y experiencia en el mundo de la panadería fueron recibidos con gratitud, llegando a impactar en las redes sociales. Pues su nombre se convirtió en tendencia en X o más conocido como Twitter. Agregado a ello, el chef tacneño muy orgulloso reposteó cada publicación que hacían en las redes sociales de su novia y su participación en el programa de cocina. “Capa”, escribió bastante.

Brenda Dávila, novia de Giacomo Bocchio, fue invitada como jurado en El Gran Chef Famosos. Latina TV/ IG

Preparación de donas

Los participantes sentenciados tenían que preparar la masa para rellenas con la crema pastelera y luego freír las donas, pero varios de ellos tuvieron dificultades con la preparación de la crema. Gino Pesaressi y el Flaco Granda tuvieron que hacerlo de nuevo porque no tuvieron los resultados que se esperaban.

Checho Ibarra ganó el beneficio al conseguir la mejor masa para el postre y la crema pastelera más deliciosa. Su premio fue tener por cinco minutos a la experta en repostería, Brenda durante la preparación de su platillo.

En la segunda parte, los concursantes tenían que freír el postre en una determinada temperatura, rellenar los postres y otros bañarlos en chocolates y decorarlos con grageas. Sin embargo, mucho no consiguieron una buena presentación.

Resultados que no convencieron

Los jurados Javier Masías, Nelly Rossinelli y Brenda Dávila comentaron que las donas de Renato Rossini no estuvieron mal, no obstante muchas estaban quemadas en el parte externa. Sumado a ello, su prima olvidó rellenarlas con la crema pastelera.

En el caso de Gino Pesaressi, su hermana tampoco incorporó la crema pastelera en los bombitas de harina y algunas terminaron quemadas. La jurado invitada resaltó que la masa tuvo un buen sabor.

Los postres de los hermanos Granda fueron los que tuvieron el peor resultado porque no solamente se les quemó, sino que su masa estaba cruda y visualmente no parecían donas. “Estaban desastrosos y no has respetado la temperatura de la fritura”, le dijeron los jurados.

Finalmente, el quipo del jurado decidió que el único que podía salvarse era Sergio ‘Checho’ Ibarra porque sus donas por su sabor y color y presentación.

Y quienes pasaron a la noche de eliminación y podría abandonar la competencia para siempre fueron Renato Rossini, el Flaco Granda y Gino Pesaressi. Esta gala decisiva se trasmitirá este sábado 18 de noviembre por la señal de latina a partir de las 8:00 pm.