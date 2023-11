Magaly Medina le recomienda a Amy Gutiérrez ayuda psiquiátrica: “Necesita tratamiento médico y farmacológico”

Magaly Medina le recomienda a Amy Gutiérrez ayuda psiquiátrica. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina comenzó su programa abordando el video de la cantante Amy Gutiérrez. En este, la salsera sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales al revelar que está experimentando una profunda depresión.

Ante esta situación, la conductora de ATV no dudó en expresar su opinión y aconsejar a Amy que busque ayuda especializada en medicina psiquiátrica, ya que lo que está experimentando no sería suficientemente abordado solo con la ayuda de un psicólogo. Cabe destacar que la joven mencionó que ya está recibiendo tratamiento.

“Esta cantante, muy talentosa, joven, ella que hace unos días nos alarmó poniendo un mensaje en su cuenta de Instagram que luego borró donde aparece llorando desconsoladamente. Esta no es la primera vez que Amy Gutiérrez habla, que está triste, que se siente mal, que está depresiva”, dijo en un inicio la conductora de ATV, este 15 de noviembre.

“La depresión, señoras y señores es un mal sistémico de nuestro país, desgraciadamente la salud mental está tan descuidada en nuestro país que incluso personas que están en el ojo público lo padecen y a veces no nos damos cuenta. Aunque tenemos a una persona ahí enfrente de nosotros”, acotó.

En respuesta a esto, Magaly TV La Firme elaboró un informe y consultó al psiquiatra Eduardo Cortina sobre la salud mental de la joven cantante de 24 años. “Hay una alteración neurobiológica que empiezan a que tengan ideas negativas, ideas de hacerse daño, no se trata que una persona con depresión esté con ánimo de vivir una vida feliz o hacer viajes al extranjero para disfrutar. Es una enfermedad que necesita tener una atención personalizada, dijo el psiquiatra.

Como recordarán, en junio de este año, la cantante advirtió que su enfermedad empezó a manifestarse con mayor intensidad, justo cuando comenzó a cantar en la agrupación femenina ‘Son Tentación’. Explicó que los regímenes de trabajo extenuantes durante la noche, combinados con la sobreexposición mediática, provocaron un quiebre en su bienestar. A pesar de haber mencionado que está llevando terapia psicológica desde hace unos meses, la situación persiste.

“La depresión va con muchos síntomas de ansiedad, las personas con depresión tienen muchas fobias, algunos miedos a la noche, miedos a estar sola, lo malo que le pueda pasar y esto se vuelve mucho más catastrófico”, aseguró el galeno, especialista en salud mental.

Magaly Medina le recomienda a Amy Gutiérrez ir a un psiquiatra

Finalmente, la periodista Magaly Medina expresó su preocupación por la salud de la cantante Amy Gutiérrez al alertar en redes sociales con un video sobre la necesidad de ayuda. La periodista le recomendó que busque la asistencia de un psiquiatra en lugar de un psicólogo, como actualmente está haciendo.

“No es la primera vez que ella ha mostrado signos de padecer una depresión y según lo que confesado en algunas entrevistas ella se ha atendido con psicólogos, pero yo creo que ahí estamos malentendiendo esta enfermedad porque es una enfermedad.

“Como ella misma lo dice, puedes tenerlo todo, en la nota se dice que ella acaba de formar parte de este productor, Master Chris, que tiene a muchos famosos con los que trabaja; sin embargo, la depresión no tiene nada que ver con el éxito, nada que ver con que estés bien en tu vida personal, nada que ver con que tengas dinero. La depresión es una condición neurobiológica que se origina en el cerebro debido a la falta de captación de serotonina, entonces creo que todos debemos estar atentos a eso”, acotó.

“Yo creo que Amy Gutiérrez debería buscar ayuda especializada y la ayuda especializada no es un psicólogo, es un psiquiatra definitivamente porque a este tipo de enfermedad tiene que necesitar un tratamiento médico y farmacológico, de todas maneras esperemos que ella se recupere y que le pongamos atención a estos problemas de salud mental”, finalizó.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre su depresión?

Hace unos días, la cantante Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales al compartir un clip, que posteriormente eliminó, en el que narraba los momentos difíciles que la hacen sentir vulnerable, y aceptando sufrir de depresión.

“Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero”, dijo en un inicio entre lágrimas.

“A veces me cuesta comprender este remolino de sentimientos que siento. Hoy es uno de esos días, donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar, voy a tratar de calmarme un poco. No he parado de llorar en toda la noche”, acotó.

Después, especificó que compartió este inusual episodio de su vida como una forma de liberar emociones y desahogarse. “En la mañana, unas tres horitas, estuve despierta y me volví a acostar a dormir y me acabo de levantar y otra vez, sigo llorando… quizás con estas historias quiero desahogarme un poco. (...) Esta también es mi realidad, muchos días que no me ven, obviamente”, agregó sollozando.