Amy Gutiérrez se desahoga y llora frente a sus fans: “Me cuesta pararme de la cama y pensar positivo”

Amy Gutiérrez usó su cuenta de Instagram para sincerarse ante sus seguidores y contarles - en medio de lágrimas - que no se encontraba bien anímicamente. Según reveló la cantante, este tipo de sentimientos son repetitivos en su vida, donde hay días que no quiere pararse de la cama y no puede pensar en positivo.

La cantante de salsa señaló que no le da vergüenza aceptarlo, y que es necesario que sus seguidores comprendan que este tipo de situaciones hay que expresarlas.

“Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero”, se le escucha decir a Amy Gutiérrez con voz quebrada y los ojos llorosos.

La joven señaló que es común sentirse en una lucha interna consigo misma para mostrarse mejor, pero hay días que es más difícil. Incluso, reveló que había pasado toda la noche llorando por lo mal que se sentía.

“A veces me cuesta comprender este remolino de sentimientos que siento. Hoy es uno de esos días, donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar, voy a tratar de calmarme un poco. No he parado de llorar en toda la noche”, contó Amy en una publicación en Instagram el pasado 13 de noviembre.

Quiso desahogarse con sus fans

La artista, quien brilla por su talento en el mercado musical, confesó que decidió grabar el video para que sus fans entiendan lo que estaba viviendo. Además de ser una forma de desahogarse.

“En la mañana, unas tres horitas, estuve despierta y me volví a acostar a dormir y me acabo de levantar y otra vez, sigo llorando… quizás con estas historias quiero desahogarme un poco. Esta también es mi realidad, muchos días que no me ven, obviamente”, dijo.

Al notar la preocupación de sus seguidores, y ante las constantes preguntas sobre su estado mental, Amy Gutiérrez aclaró que cuenta con especialista que la viene apoyando.

“Si tengo psicólogo, pero también hay días donde uno se siente así”, señaló la joven de 25 años, quien se hizo conocida después de ganar el concurso de canto de Latina, La voz Kids, en el 2014.

En el 2017 fue convocada para ser parte de la agrupación salsera Son Tentación, mientras era parte del concurso El Artista del Año, de Gisela Valcárcel. La cantante ganó este formato en dos ocasiones.

Después de retirarse de Son Tentación, se integró al dúo You Salsa. Hoy en día maneja su carrera como solista.

Canales de ayuda

Si enfrentas o conoces a alguien que presenta problemas de depresión, angustia y, en particular, intentos de suicidio, el Minsa ha habilitado dos líneas telefónicas de prevención que operarán con total confidencialidad.

La primera línea es el “Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud - Infosalud” (0800-10828), que forma parte del Minsa. Esta línea contará con la atención de un psicólogo especializado en salud mental, disponible para responder a todas las llamadas relacionadas con estos temas cruciales.

También puedes comunicarte con la “Línea de Atención de Emergencias y Prevención del Suicidio” del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi”, que está disponible a través del número 381-3695. Esta línea ofrece consejería a personas que enfrentan desafíos en su salud mental.