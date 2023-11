Giacomo Bocchio y el furioso llamado de atención a Fiorella Cayo por salpicar el aceite caliente en ‘El Gran Chef Famosos’

Giacomo Bocchio llamó la atención a Fiorella Cayo en 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

Giacomo Bocchio sacó a relucir nuevamente el carácter que tiene ante una negligencia que Fiorella Cayo cometió al preparar una de las recetas en ‘El Gran Chef Famosos’ y que pudo poner en peligro, no solo su integridad física, sino también la de los camarógrafos que se encontraban alrededor de ella grabando las incidencias del programa.

Durante la edición del martes 14 de noviembre, el programa de cocina tenía en su edición a cuatro sentenciados: Renato Rossini, Giancarlo Granda, Claudia Berninzon y Fiorella Cayo. La primera parte del reality de Latina transcurrió sin problema, los participantes debían preparar en la primera ronda el tradicional caldo de cabeza, plato que consume mucho en las carreteras del país y en las famosas carpas.

Fiorella Cayo logró conquistar el paladar del exigente jurado, quienes la felicitaron por su preparación a pesar que se le derramó parte del caldo y se le cayó la cebollita china picada.

En la primera ronda el salvado fue Renato Rossini y en la segunda parte todos los participantes que quedaron tuvieron una verdadera prueba de fuego, especialmente Fiorella Cayo y Claudia Berninzon.

El jurado les dio la tarea de preparar cuy chactado con kapchi de habas. Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio explicaron la receta paso a paso, sin presagiar todo lo que se vendría después.

Momento de tensión en El Gran Chef Famosos por llamado de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo

Desorden de Fiorella e incomodidad de Giacomo

Durante el recorrido que cada jurado hace para ver el avance de los participantes, Giacomo y Javier se acercaron a la isla de Fiorella, quien se encontraba un poco atareada con la receta que había dado el jurado. Es aquí que Masías le pide por qué no sigue el orden de la receta que Bocchio había dado, pero ella explicó que ‘precocinaba los ingredientes’ para luego juntarlos.

Esta situación solo generó que el chef sonría irónicamente. “Te has pasado 30 minutos ordenándote y necesitas otros 30 para terminar y emplatar completo”.

Durante la preparación, Fiorella pasó otras dificultades que no se hicieron evidentes en el programa y que luego Giácomo con mucha furia lo comentaría en televisión nacional.

El momento incómodo de Giacomo Bocchio con Fiorella Cayo en 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

El llamado de atención y las lágrimas de Fiorella Cayo

Al término de la receta, Fiorella intuyó que su receta del cuy chactado y el kapchi de habas no está como ella hubiera querido que esté, pero no se esperó tremenda llamada de atención que la dejó atónita y casi sin palabras.

Giácomo Bocchio le dijo alzando la voz que este sería un llamado de atención por la imprudencia y negligencia que cometió con ella y los demás integrantes del programa.

“Además de haber quemado el cuy y no haber puesto habas en un capchi de habas esta es una llamada de atención con la fritura, con la forma en la que has trabajado a lo largo de toda la competencia y hoy has sido muy desordenada, no seguiste los pasos de la receta, pero eso al fin y al cabo depende de ti y es tu plato y es lo que presentas”, dijo el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ visiblemente molesto.

Giacomo Bocchio se mostró realmente molesto por la negligencia de Fiorella Cayo en la cocina de 'El Gran Chef Famosos'

“Alrededor tuyo hay varios camarógrafos que están grabando y se te dijo que no tires las cosas al aceite y las tiraste la primera vez. Yo he escuchado que te dijeron ‘no tires las cosas al aceite’, pero lo volviste a hacer. Eso es muy peligroso, porque no solo te puedes quemar tú, sino que puedes quemar a los camarógrafos que están a tu alrededor”, agregó.

Giacomo siguió con su fuerte llamado de atención ante la mirada atenta de Fiorella. “Hay aceite en el piso, por todos lados. Realmente ha salpicado aceite caliente por todos lados. Te pido por favor, que sea la última vez que, por el apuro de la competencia, no midas las consecuencias para las personas que están alrededor tuyo”.

La exTorbellino solo atinó a responder: “Toda la razón. Gracias”, pero luego derramó algunas lágrimas de impotencia.

Fiorella Cayo cometió grave error en la cocina de 'El Gran Chef Famosos' que le costó un severo llamado de atención de Giacomo Bocchio.

Se salvó de eliminación

A pesar de este llamado de atención el jurado decidió salvar a Fiorella Cayo y eliminar de la competencia a Claudia Berninzon.

Esta noticia no fue del agrado de la audiencia y seguidores del reality de Latina, quienes no entendían por qué seguían salvando a Fiorella si siempre comete este tipo de errores en la cocina.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Giacomo Bocchio enfurece con Fiorella Cayo. Durante las primeras emisiones de la cuarta temporada, el chef perdió la paciencia con la también actriz y no dudó en criticar su forma de trabajar y su cero tolerancia a escuchar indicaciones.

En la emisión del 16 de octubre, Giacomo iba a dar sus comentarios sobre la preparación de su plato, pero la artista no dejaba de interrumpirlo, a lo que él le recordó su labor como maestra y lo importante que es escuchar.

Giacomo Bocchio perdió los papeles con Fiorella Cayo: “No sabes escuchar, no voy a insistir contigo” | Latina

“Fiorella, ¿Tú eres profesora? Y cuando tú le enseñas a un alumno te gusta que el alumno te contradiga, te refute, te interrogue, te pregunta o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando y entienda que esa es la indicación”, mencionó.

Ante una nueva interrupción, Giacomo perdió la paciencia y explotó. “Te lo estoy diciendo, pero tú (no dejas de hablar) Bueno, no sabes escuchar Fiorella. No voy a seguir insistiendo contigo. Que la gente saque sus conclusiones en su casa.”, mencionó para pasar a probar el plato y no emitir otro comentario más.