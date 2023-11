Walter Yaipén apoya a Leslie Shaw y la califica de humilde: “Siempre critican a las que sobresalen”

Walter Yaipén sale en defensa de Leslie Shaw tras críticas por sus declaraciones 'sin filtros'. | Difusión/Andina

Leslie Shaw es una de las artistas peruanas más exitosas y reconocidas del momento. Su música ha trascendido fronteras y ha colaborado con figuras como Thalía, Mau y Ricky, Legarda y, recientemente, los Hermanos Yaipén. Sin embargo, no todo es color de rosa para la rubia, quien ha sido blanco de críticas y ataques por parte de otras famosas de la farándula local.

En los últimos días, la intérprete de ‘Faldita’ ha protagonizado una polémica con varias cantantes peruanas, como Michelle Soifer, Mayra Goñi y Flavia Laos, quienes la acusaron de no apoyar el género urbano nacional y de tener aires de “diva”.

La artista, quien también tiene popularidad en OnlyFans, no se quedó callada y respondió con firmeza a sus detractoras, asegurando que hay niveles y que ella es talentosa. Ante esta situación, Walter Yaipén, el líder de la agrupación de cumbia Hermanos Yaipén, salió en defensa de su compañera.

Leslie Shaw le respondió a todas las personas que la cuestionaron por no colaborar con artistas peruanos. (Foto: Captura de IG)

Walter Yaipén respalda a Leslie Shaw

Cabe señalar que Leslie Shaw acaba de lanzar el tema “Fin De Semana”, junto a la orquesta norteña. El sencillo ha tenido una gran aceptación por parte del público y ella se ha mostrado feliz por este lanzamiento.

En esa línea, el músico Walter Yaipén elogió a la cantante y la respaldó ante las críticas que ha recibido. En declaraciones a un medio local, el hermano de Javier Yaipén destacó la personalidad de la joven y su forma de sobrellevar las cosas.

“La gente siempre critica a los que sobresalen. Leslie es humilde, no tiene pelos en la lengua y a muchos no le gusta que le digan sus verdades”, dijo a Trome el intérprete del colectivo de Monsefú.

Walter y Javier, líderes de Hermanos Yaipén, anunciaron su participación en el I Festival del Juane y su Chicha que se celebrará en Iquitos. Foto: Paula Elizalde/Infobae.

El potente mensaje de Leslie Shaw a detractores

Una publicación de la cantante y modelo en sus redes sociales llamó la atención de sus seguidores. La intérprete era criticada por supuestamente no apoyar el talento nacional y arremeter contra sus otros compañeros de la música.

La polémica se originó cuando Leslie Shaw arremetió contra Mario Hart, a quien calificó de feo, mal vestido y sin talento. Esto provocó la reacción de varias artistas peruanas, como Flavia Laos, Mayra Goñi, Michelle Soifer y Handa, quienes la acusaron de minimizar a sus colegas y devaluarlos.

Leslie Shaw explica por qué no colabora con otros artistas peruanos: “Nadie está a mi nivel”. | Magaly TV La Firme.

Tras este hecho, no se quedó callada y respondió con firmeza a sus detractoras. En sus historias de Instagram, la pareja de ‘El Prefe’ publicó una foto donde se le ve con la ceja rota, producto de un asalto que sufrió en el 2017.

La cantante recordó que, pese a ese incidente, cantó en el Estadio Nacional junto al fallecido colombiano Legarda. Asimismo, reveló que sabía de un plan para sabotear su presentación del último sábado 11 de noviembre, que se canceló.

“Ya sé la cagada que estaban planeando para hacerme hoy (11 de noviembre) en mi presentación. Si no pudieron conmigo esa vez que canté en el Estadio Nacional en el 2017, menos podrán ahora que soy libre. Tengo a Lega y a mis ángeles cuidándome desde el cielo”, puso la intérprete.

Leslie Shaw finalizó su mensaje con una fuerte oración: “Púdranse en la oscuridad con sus demonios”, redactó la rubia en la instantánea.

Leslie Shaw hace fuerte publicación contra sus detractores. IG

Leslie Shaw se excusa de sus polémicas

Por otro lado, se justificó de sus polémicas declaraciones en varios medios de espectáculos. “Yo he estado tranquilita promocionando mi canción con Los Hermanos Yaipén, pero si se meten conmigo me encuentran. Yo aguanto, aguanto hasta que exploto”, resaltó.

“Así ha sido siempre, pero creo que con los años ya se me acabó. Yo he aguantado mucha mierd***. Estoy mentalizada haciendo música (...) Hagan lo que quieran, pero no se metan conmigo. Yo tiraré mierd*** si me provoca”, añadió.