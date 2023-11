Leslie Shaw es acusada de despedir a sus trabajadores y de pagarles 100 soles: “Yo vi el voucher”, afirmó Handa

Handa acusa a Leslie Shaw de despedir a sus trabajadores y pagarles 100 soles. Flowreando / Youtube

Leslie Shaw está en el ojo de la tormenta por los duros comentarios que lanzó contra Mario Hart y por las recientes declaraciones de Mayra Goñi, quien la acusó de frustrar sus conciertos. En medio de la polémica, Handa, cantante de música urbana, salió a decir que la intérprete de ‘Faldita’ le pagó 100 soles a sus trabajadores tras despedirlos de su equipo.

Esta revelación se dio en el espacio de entrevistas ‘Flowreando’, donde Leslie Shaw afirmó en una edición anterior que invierte mucho dinero en su carrera musicaly en el sueldo de sus colaboradores. Según Handa, esta historia no sería del todo cierta, ya que llegaron a sus oídos que solo le pagó 100 soles a dos exmiembros de su staff, llamados Marshall y Sergio.

“Yo he visto el voucher, fue ayer jajaja. Si yo digo en qué trabajaron, estoy diciendo demasiado, pero creo que a nadie se le puede pagar 100 soles. Si una artista cobra bien, a tu equipo le tiene que ir igual. Si ella invierte en su música, qué bueno, es una carrera cara”, expresó.

Según Handa, Leslie Shaw solo le pagó 100 soles a dos de sus extrabajadores.

En otro momento de la entrevista, Handa confirmó que los extrabajadores fueron despedidos durante un show que dio Leslie Shaw en Cusco.

“Me puedo meter en un rollo, pero yo no puedo echar a todo el mundo. Aparte de esto que yo sabía, había otra gente que también lo sabía. Le pagó 100 soles a Marshall, no sé por qué, el contexto no lo sé, sus condiciones laborales tampoco, en eso no me voy a meter. Pero sé por cosas que me cuentan, porque me llegan. Indigna a cualquiera, sobre todo si sabes cuánto gana el artista”, añadió.

Leslie Shaw es una cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz peruana. Tiene 34 años.

Mario Hart y Mayra Goñi se unen contra Leslie Shaw

Este martes 7 de noviembre, Mario Hart y Mayra Goñi asistieron a ‘Mande Quien Mande’ para dar su opinión sobre Leslie Shaw. El corredor de autos no dudó en responderle a su expareja por asegurar “que no es compositor, no baila, es feo y viste mal”.

“Nunca he respondido absolutamente nada de lo que Leslie hace 8 años viene hablando sobre mí, sobre mi carrera, sobre lo que le da la gana, siempre sale y dice lo que le provoca. Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora (...) Lo que sí quiero resaltar, hay algo que sí todos debemos valorar y apoyar que es el talento nacional, la industria peruana”, expresó el exchico reality.

Mario Hart respondió a Leslie Shaw luego de que lo minimizara. Captura América TV y Youtube

Por su parte, Mayra Goñi acusó a Leslie Shaw de ser una amiga por conveniencia y de intentar frustrar su carrera musical en Perú.

“Cuando Flavia y yo estábamos en la novela nos pedía favores como que ‘¿pueden publicar mi canción?’. Cuando comenzamos a hacer música, de la nada nos dejó de seguir. Empecé a telonear a artistas grandes, ella quería cerrarme el paso. Que no abra los conciertos, quería que sea ella. Era raro porque me la encontraba y no saludaba de la misma manera que antes. Como que me evadía. No sé si será la conciencia”, confesó la amiga de Ricardo Mendoza.

Hasta el momento, Leslie Shaw no se ha pronunciado sobre esta última acusación. Tampoco ha dado declaraciones sobre el supuesto pago de 100 soles a sus extrabajadores.