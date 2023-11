Leslie Shaw rechaza colaborar con Mario Hart y minimiza su carrera “No es compositor, no baila y es feo”

Leslie Shaw minimizó la carrera de Mario Hart como cantante | Flowreando / Youtube

Como si no hubiera quedado en claro ya, Leslie Shaw resaltó una vez más que no piensa colaborar con Mario Hart, quien ha regresado a la escena musical después de que su tema ‘Yo no fui’ se volviera viral. Según la cantante, quien fue su pareja en el 2015, el ‘Chato’ no cuenta con el talento suficiente para alcanzar su “nivel”.

Durante una entrevista para el canal Flowreando, la intérprete de ‘Faldita’ fue consultada por su posible ‘featuring’ con el excompetidor de ‘Combate’. Recordemos que ambos grabaron una canción hace varios años, llamada ‘Tal para cual’. “¿Te juntarías con él para una parte 2?”, le preguntaron a Leslie.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, fue la ácida respuesta de Leslie Shaw, quien continuó arremetiendo contra su expareja.

Para la artista nacional, Mario Hart “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”.

Leslie Shaw arremetió contra Mario Hart y rechazó colaborar con él. Captura Youtube / Instagram @mariohart

Esta no es la primera vez que Leslie Shaw despotrica contra la carrera de Mario Hart. Desde que el corredor de autos anunció emocionado que volvería a sacar música, la rubia fue escueta al momento de criticar esta decisión.

“Yo creo que el Perú merece más que un meme. Por favor, ja,ja,ja, ya. No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé qué tenga el otro qué ofrecer. Yo creo que mejor se quede ahí, con los carros, ¿no? Al menos ahí ganó un premio que otro. Es que para ser artista tienes que tener talento”, expresó para ‘Amor y Fuego’.

Papá de Mario Hart enfrentó a Leslie Shaw

El padre de Mario Hart, Mario Hart Potesta, arremetió contra Leslie Shaw luego que la cantante dijera que estaba arrepentida de haber estado con todas sus exparejas. El progenitor del exchico reality le recordó a la artista urbana que cuando ella cantaba rock nadie la seguía.

Leslie Shaw habla de lo que fue su relación con Mario Hart. Cortesía IG Leslie Shaw/ Archivo

“Qué conchuda. Una vez nos invitó a su concierto de rock, éramos nosotros cinco y 10 gatos más, nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana, junto con Mario Hart hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta, pero que perdió el tiempo... ¡ya pues!”, expresó en Twitter.

Leslie Shaw no se quedó callada y tildó de “machista” a su exsuegro.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, dijo a Trome.

Papá de Mario Hart arremete contra Leslie Shaw. (Twitter)

¿Por qué se separaron Leslie Shaw y Mario Hart?

Todos pensaban que Mario Hart por fin había sentado cabeza al lado de Leslie Shaw en el 2016. No obstante, después de un año de romance, su relación llegó a su fin porque se hizo pública la infidelidad del corredor de autos. Se descubrió gracias a un audio que el exchico reality y Olinda Castañeda se besaron durante un evento en Trujillo, incluso se especuló que se fueron juntos a un hotel.

Esta traición llevó a que Leslie Shaw le dijera adiós a Mario Hart para siempre, pese a que el exchico reality le pidió perdón innumerables veces. Hasta la fecha, la rubia le guarda rencor al excapitán del equipo Verde, aunque admite que dicho episodio ayudó a que la canción ‘Tal para cual’ despegara.