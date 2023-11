Leslie Shaw responde críticas de Michelle Soifer: “Ridículas otras que hacen educación física hace 20 años”

Michelle Soifer confirma que no se habla con Leslie Shaw. América TV.

“Es una ridícula, aparte me da mucha pena (...) Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo”, comentó la integrante de ‘Esto Es Guerra’.

Sobre esto, Leslie Shaw aseguró que tanto Soifer como sus críticos la envidian. Explicó por qué prefiere no trabajar en un proyecto musical con la cantante del ‘Bombóm asesino’.

“Huele la envidia hasta acá. Yo seré ridículamente talentosa, ridículas otras que están haciendo educación física de lunes a viernes hace veinte años creo”, contestó.

En otro momento, le contó a Magaly Medina que desde hace unos años prefiere no relacionarse con Michelle Soifer porque se enteró de que acudió al mismo diseñador de modas, que confeccionó su vestuario en el videoclip que grabó con Thalía.

Dijo que ella había invertido tiempo en investigar quién podía vestirla para este producción y fue así como obtuvo una cita con el diseñador de modas peruano Augusto Manzanal.

Este reconocido artista ha sido el diseñador de los vestuarios de Ariana Grande, Jennifer López, Cardi B, entre otros.

Luego de conocerlo, pudo contratarlo para que confeccione el body que utilizó en el videoclip con Thalía y para unas premiaciones a las que asistió.

“Y de ahí la veo a la otra (en referencia a Michelle Soifer) en una portada con una ropa de Augusto y le digo ‘amigo, entonces, ¿qué pasó?’, ni que fuera un referente, qué le habrán ofrecido. Me molesté porque yo me tomo el trabajo de ir, buscar, reunirme”, señaló.

También contó que sus críticos vienen contactando a las personas que trabajan con ella como maquilladora, directores, productores, mánager. Por esto, pidió que busquen a su equipo y no sean flojas.

“Encima me dicen ridícula, ridículas ustedes, qué flojas, que se busquen su gente. Trabajen, yo por qué tengo que ayudarlas, ni que fueran mis amigas, mis primas, mis hermanas, para yo ayudarlas”, opinó Leslie Shaw.

Sobre esto, la cantante respondió que no le gustan los artistas del país y que no la pueden obligar a trabajar con ellos.

“No me da la gana a mí de trabajar con gente de aquí, no me gusta nadie, ¿por qué me quieren obligar?, ¿qué peruano? Si a mi no me gusta, no me importa. A mí me tiene que gustar. Yo por eso soy artista independiente y renuncié a la disquera justamente para hacer lo que me da la gana y no me da la gana de hacer música con nadie de aquí porque nadie está a mi nivel”, aseguró.

Pidió que respeten las “jerarquías”, ya que ellos no han ganado premios ni firmado contratos con disqueras.

Sobre Mario Hart, criticó que haya anunciado el lanzamiento de su carrera musical nuevamente, pero que no se conozca una canción nueva de su autoría, además del conocido ‘Yo no fui’.

“¿Qué lanzamiento de qué carrera? No suenas en la radio ¿Solo por cantar un poquito en discoteca todo mal vestido encima? Es una falta de respeto para los artistas que sí invertimos”, dijo.

“Yo no he hablado mal de todos, yo no he hablado mal de todos. He hablado mal de dos personas, que no me gustan, no me gusta la mezcla, no es la culpa del productor ni del DJ. Es culpa del artista, el artista tiene que exigir”, opinó.